 Меморіальну дошку загиблому на Донбасі бійцю 36-ї ОБрМП Юрію Волку відкрили на фасаді школи Миколаївщини. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну фейсбук-сторінку 36-ї ОБрМП, урочисте відкриття пам'ятки відбулося 8 лютого.

"Війна на сході України забрала безліч життів наших воїнів. Ми як бойовий підрозділ не є винятком.

10 жовтня 2019 року, виконуючи завдання в складі окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ВМС ЗС України з відсічі російської агресії на Приазовському напрямку, від ворожої кулі загинув старший матрос Юрій Волк.

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Сьогодні, 8 лютого, щоб увіковічнити пам’ять морського піхотинця, який пішов у вічність, виконуючи місію захисту Батьківщини, у селі Себине Новоодеського району Миколаївської області в загальноосвітній школі відкрили дошку пам’яті загиблому побратиму.

В рамках урочистого заходу було організовано та проведено волейбольний турнір імені старшого матроса Юрія Волка.

Вшанувати світлу пам’ять загиблого морського піхотинця прийшли представники Себинської сільської ради, учні та вчителі навчального закладу. Серед присутніх на відкритті меморіальної дошки – рідні воїна, товариші та його бойові побратими.

У своєму слові заступник командира батальйону морської піхоти висловив щиру повагу батькам та вдячність за сина-героя, який вічно житиме в людських серцях.

Урочистості супроводжувалися музичними номерами військового оркестру бригади.

Дошку пам’яті в школі було встановлено за сприянням та фінансовою підтримкою підрозділу морської піхоти, де безпосередньо проходив службу Юрій Волк", - зазначається в повідомленні.











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Фото: facebook.com/36obrmp

Юрій Волк народився 10 вересня 1997 року в селі Себине Новоодеського району Миколаївської області. У 2014 році отримав повну середню освіту в Себінській загальноосвітній школі, після чого деякий час підробляв на різних роботах. Потім його пішов на строкову службу, а 27 жовтня 2018 року боєць підписав із ЗСУ контракт.

Служив старшим матросом, номером розрахунку гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 2-ї роти морської піхоти батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти. Загинув 10 жовтня 2019-го в районі селища Водяне Волноваського району Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

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Похований 12 жовтня в Себиному. У нього залишилися мати, троє сестер і четверо братів.