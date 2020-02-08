EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  2390  23
Матеріали за темою:
Все про:наркотики (914) Обухів (20) Правоохоронні органи (758) СБУ (5279)

 В Обухові ліквідовано крупну нарколабораторію, організовану колишніми поліцейськими, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України ліквідувала в Обухові (Київська область) нарколабораторію з виготовлення метадону та амфетаміну, організовану колишніми поліцейськими.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

В Обухові ліквідовано крупну нарколабораторію, організовану колишніми поліцейськими, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що організували наркобізнес колишні працівники поліції. Вони облаштували нарколабораторію на околиці Обухова у промисловому приміщенні. На місяць зловмисники виготовляли до 5 кілограмів метадону та до 10 амфетаміну. "Товар" наркоділки збували дилерам на всій території України. За отримані гроші учасники угруповання купували будинки, квартири та елітні авто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині затримали неповнолітню наркоторговку, вилучено "товару" на 1 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

В Обухові ліквідовано крупну нарколабораторію, організовану колишніми поліцейськими, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діяльність нарколабораторії з прибутком близько 600 тис. грн на місяць блокували у Вінниці, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Обухові ліквідовано крупну нарколабораторію, організовану колишніми поліцейськими, - СБУ 03

Під час проведення обшуків за місцем розташування підпільного "виробництва" правоохоронці вилучили понад 2 кг метадону, 3,5 кг амфетаміну. Вартість наркотиків на чорному ринку становить 4,9 млн гривень. Також виявлено 4,7 кг метадону в рідкому стані, який перебував у процесі обробки, велику кількість прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків. 

В Обухові ліквідовано крупну нарколабораторію, організовану колишніми поліцейськими, - СБУ 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транзит кокаїну з Молдови в Україну блокували на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Обухові ліквідовано крупну нарколабораторію, організовану колишніми поліцейськими, - СБУ 05

Співробітники спецслужби затримали у нарколабораторії, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, трьох учасників угруповання. Серед них два організатори - колишні поліцейські. 

В Обухові ліквідовано крупну нарколабораторію, організовану колишніми поліцейськими, - СБУ 06

Триває досудове слідство за ст. 207 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Продовжуються слідчі дії для документування та притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників угруповання. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174592
 
   
 Топ коментарі
 
А организовали они ее ещё на службе
 показати весь коментар
 
Как это знакомо "бывшие полицейские". Приказ об их увольнении Аваков наверное еще вчера подписал В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ - Цензор.НЕТ 188
 показати весь коментар
 
І чому я не здивований...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А организовали они ее ещё на службе
 показати весь коментар
 
 
Не могли сказать, что производят вакцину от корон-вируса. Скалецкая могла даже премию выписать В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ - Цензор.НЕТ 9181
 показати весь коментар
 
ты подумай шо теперь с 95 шапито будет творица, прям на лисапеде начнёт колбасить и взбодриться будет нечем, ну ничё мастершеф адского зелья сам подварит или допа младший поделится.
 показати весь коментар
 
Бывших ментов не бывает,и даже если они уже в ментуре не работают то остались связи,крыша и ментовские покровители которые я более чем уверен тоже кормились из этой лаборатории.
 показати весь коментар
 
 
Всі чекали від Обухова туалетний папір з портретом найвеличнішого лідера **********, а вони он шо...
 показати весь коментар
 
 
Как это знакомо "бывшие полицейские". Приказ об их увольнении Аваков наверное еще вчера подписал В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ - Цензор.НЕТ 188
 показати весь коментар
 
 
Ну такі правила гри...У начальства,якому відносиш відкати з наркоти має лежати заява...Начальству так спокійніше і більше можливостей тебе витягнути потім...
 показати весь коментар
 
Аха. Ето те кто визжал что нельзя легализировать марихуану. Кстати бывших палюцейских не бывает. Они полюбому связаны и прикрываются действующими палюцейскими
 показати весь коментар
 
Не зря Аваков говорил, что нельзя люстрировать мусоров ато они пойдут в боевики и бандиты. Так что верните им ихние корочки и пускай дальше работают на защите народа и законов В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ - Цензор.НЕТ 3191
 показати весь коментар
 
Ящик шампанского, что не сядут! Немножко их помурыжат конечно, но будут они гулять по Обухову дальше. Вот увидите.
 показати весь коментар
 
" организовали наркобизнес бывшие сотрудники полиции, Они обустроили нарколабораторию на окраине Обухова в промышленном помещении. В месяц злоумышленники изготавливали до 5 килограммов метадона и до 10 амфетамина. "Товар" наркодельцы сбывали дилерам по всей территории Украины. За полученные деньги участники группировки покупали дома, квартиры и элитные автомобили. ..."
БЫВШИХ МЕНТОВ НЕ БЫВАЕТ!!!! как у Высоцкого: если ты родился баобабом..... В Обухові ліквідовано крупну нарколабораторію, організовану колишніми поліцейськими, - СБУ - Цензор.НЕТ 4636
 показати весь коментар
 
вот и думай,лучше уволить полицейского и пустить на вольные хлеба - или оставить служить
 показати весь коментар
 
 
Точно бывшие?? Или на бывших списывают? Этот цирк для недоразвитых когда нибудь закончится? Я сейчас напишу фактаж - вы прочитайте и кто не заржёт - тот победитель!
" Бывшие мусора петуховича открыли лабораторию и начали работать НА СЕБЯ никому ничего не отстёгивая. Нынешние мусора петуховича ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛИ . Поэтому пришли нынешние мусора петуховича пришли арестовывать тех кто не прошёл атестацию - бывших мусоров петуховича ."
Ну как? Получилось? .Это финиш! Интересно на кого это должно быть рассчитано? Вы представляете насколько эта тупая мусорня а ля "быдло-петуховичи" считают тупыми нас всех ?
 показати весь коментар
 
не дають кляті конкуренти якомусь пану рюкзакаву на хатинку нашкребти
 показати весь коментар
 
я бы и швейную машинку с лекалами рюкзаков там надыбал...
 показати весь коментар
 
Нічого дивного не відбувається аваківська деградована падаль у вигляді поліції ОЗУ. Там такого лайна 90 %.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору