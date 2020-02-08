EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  1152  2
Матеріали за темою:
Все про:Данія (93) Донбас (15240) КПВВ (88) Кофод (1)

 Глава МЗС Данії Кофод відвідав КПВВ "Майорське" в зоні проведення ООС. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод відвідав район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Глава МЗС Данії Кофод відвідав КПВВ Майорське в зоні проведення ООС 01

Під час візиту заступник командувача операції Об'єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак ознайомив гостей з актуальною інформацією про ситуацію в зоні ООС.

Глава МЗС Данії Кофод відвідав КПВВ Майорське в зоні проведення ООС 02

Ганущак повідомив, що російські окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості і не припиняють обстріли українських позицій із важкого озброєння. Також зафіксовано поодинокі випадки порушення режиму тиші на окремих ділянках розведення військ, де ворог здійснював провокаційні обстріли.

Глава МЗС Данії Кофод відвідав КПВВ Майорське в зоні проведення ООС 03

Читайте також: Глава Донецької ОДА і глава МЗС Данії обговорили проблеми водопостачання на Донбасі, пов'язані з бойовими діями

Глава МЗС Данії Кофод відвідав КПВВ Майорське в зоні проведення ООС 04

Крім того, делегація Данії відвідала КПВВ "Майорське", де ознайомилася з порядком та умовами перетину лінії розмежування. Прикордонники поінформували членів делегації про особливості функціонування контрольного пункту в'їзду-виїзду.

Глава МЗС Данії Кофод відвідав КПВВ Майорське в зоні проведення ООС 05

Дивіться також: Французький філософ Леві відвідав КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Глава МЗС Данії Кофод відвідав КПВВ Майорське в зоні проведення ООС 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174578
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Глава МИД Дании Кофод посетил КПВВ "Майорское" в зоне проведения ООС.

Это у них такой туризм.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору