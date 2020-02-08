 Депутат міськради на Вінниччині вимагав у бізнесмена $100 тис. за голосування щодо надання 10 га землі. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області.
Згідно з інформацією прокуратури, двоє зі спільників депутата є "впливовими в кримінальному світі особами". Крім того, згадані особи нібито гарантували підприємцю підписання мером прийнятого рішення і відповідного договору за неправомірну вигоду у розмірі $100 тис.
"Під час спроби одержання частини коштів неправомірної вигоди у розмірі $20 тис. зазначених осіб було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Тривають обшуки за місцем проживання і роботи фігурантів, вилучено предмет неправомірної вигоди, а також кошти у розмірі $46,5 тис., 6,7 тис. євро, 75 тис. грн і зброю, - додали в прокуратурі.
Наразі вирішується питання про оголошення підозри винним особам та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 КК України.
коррупциямузыка вечна . !! .
А новость в разрєзє тезіса, шо ринок зємлі і так проісходіт - нада лєгалізіровать. Пропаганда закона о продаже Зє!млі, мля
ДАЛОЙ ПРОДАЖУ ЗЕМЛИ !!!
Поэтому,нужно и в Украине такой пакет законов принимать и вводить рынок земли с 10 га с/х земли в одни руки максимум и с иностранцами(по спец.разрешению) ,и без всех этих тысяч га на продажу.Да и МВФ не хочет вводить продажу земли с тупыми ограничениями для иностранцев, ведь тогда ее скупят задешево(цены упадут) украинские агроолигархи.Ещё МВФ не хочет,чтобы экс-владельцы «ПриватБанка» добивались в украинских коррупционных судах отмены национализации(судитесь в Америке и будет понятно,кто прав,а кто виноват,хотя и придётся дорого заплатить).МВФ главное- безопасность самого фонда МВФ на случай реприватизации.Поэтому,или похожий закон-или нах с поля на мёртвое море к праотцам,пока вас укры не прокляли и не зарыли в эту землю вниз пейсами вместе з попередниками-мародёрами сразу после снятия этого гребаного ********* с меморандумом и коррупционными схемами.