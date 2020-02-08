 Депутат міськради на Вінниччині вимагав у бізнесмена $100 тис. за голосування щодо надання 10 га землі. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області.

Згідно з інформацією прокуратури, двоє зі спільників депутата є "впливовими в кримінальному світі особами". Крім того, згадані особи нібито гарантували підприємцю підписання мером прийнятого рішення і відповідного договору за неправомірну вигоду у розмірі $100 тис.

"Під час спроби одержання частини коштів неправомірної вигоди у розмірі $20 тис. зазначених осіб було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Тривають обшуки за місцем проживання і роботи фігурантів, вилучено предмет неправомірної вигоди, а також кошти у розмірі $46,5 тис., 6,7 тис. євро, 75 тис. грн і зброю, - додали в прокуратурі.















Наразі вирішується питання про оголошення підозри винним особам та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 КК України.

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