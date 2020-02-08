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 Депутат міськради на Вінниччині вимагав у бізнесмена $100 тис. за голосування щодо надання 10 га землі. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали депутата однієї з міських рад Вінницької області, який, заручившись підтримкою міського голови та ще трьох спільників, обіцяв підприємцю забезпечити голосування за рішення про надання в користування 10 га землі для здійснення підприємницької діяльності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області.

Згідно з інформацією прокуратури, двоє зі спільників депутата є "впливовими в кримінальному світі особами". Крім того, згадані особи нібито гарантували підприємцю підписання мером прийнятого рішення і відповідного договору за неправомірну вигоду у розмірі $100 тис.

"Під час спроби одержання частини коштів неправомірної вигоди у розмірі $20 тис. зазначених осіб було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Тривають обшуки за місцем проживання і роботи фігурантів, вилучено предмет неправомірної вигоди, а також кошти у розмірі $46,5 тис., 6,7 тис. євро, 75 тис. грн і зброю, - додали в прокуратурі.

Депутат міськради на Вінниччині вимагав у бізнесмена $100 тис. за голосування щодо надання 10 га землі 01
Депутат міськради на Вінниччині вимагав у бізнесмена $100 тис. за голосування щодо надання 10 га землі 02
Депутат міськради на Вінниччині вимагав у бізнесмена $100 тис. за голосування щодо надання 10 га землі 03
Депутат міськради на Вінниччині вимагав у бізнесмена $100 тис. за голосування щодо надання 10 га землі 04
Депутат міськради на Вінниччині вимагав у бізнесмена $100 тис. за голосування щодо надання 10 га землі 05
Депутат міськради на Вінниччині вимагав у бізнесмена $100 тис. за голосування щодо надання 10 га землі 06
Депутат міськради на Вінниччині вимагав у бізнесмена $100 тис. за голосування щодо надання 10 га землі 07

Наразі вирішується питання про оголошення підозри винним особам та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 КК України.

Дивіться також: Слідчі Нацполіції в Мелітополі, які вимагали $10 тис. у бізнесмена, постануть перед судом. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174572
 
 
 Топ коментарі
 
сучасний "ринок" землі..
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Нехай з початку купить за копійки, а потім скажеш Не вважай себе розумнішим за когось.
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Нічого. Скоро офіційно купить скільки треба. І за копійки.
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Нехай з початку купить за копійки, а потім скажеш Не вважай себе розумнішим за когось.
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Якщо ти вважаєш що це він купляв за копійки,то за такі копійки купуй і ти,
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Реальная цена украинской земли гораздо выше(из истории известно,что во время войны Германия вывозила чернозём эшелонами),поэтому и требовал за га 10000 долларов,а не предлагаемую ныне цену.
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А хто тебе змушує продавати за ту ціну котру вони називають.Питання стоїть дозволити продаж а не змусити продавати.А зараз шуфрич пропонує давати кредити 1000 доларів під залог паю,оце чисто по пуйлівськи,і більше схоже на гібридний грабіж того народу який його туди обрав.
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Вот они депутаты-сволочи ,за кистени взялись ,бандитствуют !!!
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Как одна СН брякнула "надо быстрей распродать, чтобы оставшуюся землю не разворовали". И это вместо того, чтобы наказать воров и вернуть награбленное. Серость продолжается, светлого нет.
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мєнтовская подстава. Спіктакль костюмірований в стілє мілітарі
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И вот как этот дупутат может поддерживать рынок земли, если только с одной сделки собирался нагреть лапу на 100 косарей зелени? Тут просто зрада зрадная.
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Фотографии показательные: главное побольше ыконочек и крестиков, тогда Боб простит(еще попам отслюнявить 1 тыщу из ста и упырек в шоколаде - на душе спокуха, в банке - бабло, да и попу хорошо, а Боба нет)))
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Вот почeму зeмeльная мафия против чeстной продажи зeмли
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н даремно закон про злодіїв в законі ************. Кримінал вже давно осідлав владу Депутат горсовета на Виннитчине требовал у бизнесмена $100 тыс. за голосование о предоставлении 10 га земли - Цензор.НЕТ 9958
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Всё преходящее , а коррупция музыка вечна . !! Депутат міськради на Вінниччині вимагав у бізнесмена $100 тис. за голосування щодо надання 10 га землі - Цензор.НЕТ 5042 .
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а пистолет-то ему зачем? отстреливаться от предлагающих взятки?
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мєнтовская подстава. Прєдпрініматєль договарівался би за рєальнийє дєньгі. Во всяком случає, нє стал би козліть. Йєму нє нужни партньори в тюрмє - нікакой вигоди он нє получіт от етого. А тут фантастічєская сума - відать самі мєнти і огласілі шоп клієнта мотівіровать.
А новость в разрєзє тезіса, шо ринок зємлі і так проісходіт - нада лєгалізіровать. Пропаганда закона о продаже Зє!млі, мля
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Всегда где есть запрет или дефицит есть преступность и коррупция. Вот почему преступники и власть всегда принимали абсурдные законы порождающие на ровном месте преступные структуры и организации. Наркобароны против легализации марихуаны, мусора против отмены ТО автомобилей, жестянщики и рихтовщики против *евроблях*, сутенеры против легализации проституции, форточники и домушники с грабителями против легализации оружия и права на защиту частной собственности, Аваков против легализации казино, Жулька и Жопоблок против легализации продажи земли...
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ну що,і довго будемо слухати,що земля не продається?
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Чому не показати фото місцевого депутата-хабарника щоб всі знали покидька
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Да в Украине просто океан коррупции.А всё ведь элементарно просто на примере рынка земли Израиля.Там подавляющая площадь земель с/х назначения(93%)-государство выкупило у народа в государственную собственность!Право собственности на земли с/х назначения,находящихся в государственной собственности в Израиле не продается,но имеет право продавать право на оренду.Такой там рыночный механизм-продать право на временное право владеть!Есть ещё запрет на отчуждение прав собственности на земельные участки.Есть и отчуждение,направленное ​​также и на предотвращение изменения целевого назначения земли. Рыночный оборот земель с/х назначения,которые находятся в государственной собственности означает, что право собственности остается у Земельного управления Израиля, а покупатель покупает долгосрочное право аренды.Продажа прав аренды земель с/х назначения государственной собственности происходит на открытых земельных торгах (тендерах). Позиция Израиля в возможности приобретения земель сельскохозяйственного назначения иностранцами жесткая и однозначна- покупка нерезидентами сельскохозяйственных земель запрещена. Однако законодательством предусмотрена возможность приобретения гражданами других стран прав аренды и она возможна только в случае получения разрешения от Земельного управления Израиля, Министерства обороны и Министерства иностранных дел.Только 7% -ов с/х земли Израиля в частной собственности на сегодня-т.е свободно продается и покупается резидентами
Поэтому,нужно и в Украине такой пакет законов принимать и вводить рынок земли с 10 га с/х земли в одни руки максимум и с иностранцами(по спец.разрешению) ,и без всех этих тысяч га на продажу.Да и МВФ не хочет вводить продажу земли с тупыми ограничениями для иностранцев, ведь тогда ее скупят задешево(цены упадут) украинские агроолигархи.Ещё МВФ не хочет,чтобы экс-владельцы «ПриватБанка» добивались в украинских коррупционных судах отмены национализации(судитесь в Америке и будет понятно,кто прав,а кто виноват,хотя и придётся дорого заплатить).МВФ главное- безопасность самого фонда МВФ на случай реприватизации.Поэтому,или похожий закон-или нах с поля на мёртвое море к праотцам,пока вас укры не прокляли и не зарыли в эту землю вниз пейсами вместе з попередниками-мародёрами сразу после снятия этого гребаного ********* с меморандумом и коррупционными схемами.
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Одному сыночку 122-е тыс.га в Винницкой области обеспечил-второму на шару захотел-не срослось-дупотаны уже 100 тыс.затребовали и он их сдал.Мафия рулит.
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вот и истинная стоимость гектара - 10 тысяч долларов
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Бачите чому, агромафія зараз проти вільного ринку землі: за те, що вони за копійки отримують в оренду на 50 років, після закону їм прийдеться платити повну ринкову ціну. Ще виють різні депутати, голови сільрад, мери та інша наволоч, яка продає свої підписи. Земля не продається лише в 7 відсталих країнах Світу!
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..эта проблема еще стрельнет...и громко Депутат міськради на Вінниччині вимагав у бізнесмена $100 тис. за голосування щодо надання 10 га землі - Цензор.НЕТ 5877 ...селюки сегодня, которые головы громад, сельрад, земельные комиссии всякие, так нажились и продолжают на продаже земельки, под застройку пока, что скоро и Ахметовы тихонько в сторонке курить будут...и особенно те, кто в 30 км радиусе от обл. центров и 10 км.-от районных...там реальные круглогодичное жнивье зелени в особо крупных размерах... Депутат міськради на Вінниччині вимагав у бізнесмена $100 тис. за голосування щодо надання 10 га землі - Цензор.НЕТ 5877..
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