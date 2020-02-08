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Все про:Волинь (379) крадіжка (342) ДБР (856)

 ДБР викрило розкрадання 6,2 млн гривень під час будівництва казарм ЗСУ на Волині. ФОТО

Державне бюро розслідувань викрило директора одного з підприємств Волинської області на розкраданні 6,2 млн гривень бюджетних коштів під час будівництва казарм для армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначили в Бюро, директор підприємства, яке виконувало будівельні роботи на замовлення Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, вносив недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт.

"Підрядник умисно завищував обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів під час зведення трьох будівель казарм поліпшеного планування, призначених для потреб військовослужбовців ЗСУ у Волинській області. Будівельні роботи на військових об'єктах проводились із порушенням проєктної документації, зокрема замість щебню фактично використовувались шлакові відходи, зменшувалась товщина фундаменту та стяжок, не проводилась належна гідроізоляція конструкцій", - повідомили в ДБР.

ДБР викрило розкрадання 6,2 млн гривень під час будівництва казарм ЗСУ на Волині 01
ДБР викрило розкрадання 6,2 млн гривень під час будівництва казарм ЗСУ на Волині 02

Директору підприємства повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України). Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Наразі перевіряється причетність військовослужбовців до розтрати бюджетних коштів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174570
 
 
 Топ коментарі
 
Це крали ті безрукі котрим за крадіжку в армії пес відрубував руки. ДБР викрило розкрадання 6,2 млн гривень під час будівництва казарм ЗСУ на Волині - Цензор.НЕТ 8634 Мабуть ногами крали.
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Патамушта брехло. Ніхто не знає що він хоче.
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Будь-яке будівництво за державні кошти є крадіжкою. Інакше, за існуючою схемою тендерів, де перемагає найдешевша пропозиція, просто не може бути. Ніхто собі у збиток будувати не буде.
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Мабуть влада економила на стройку віку.Щось стає страшно,коли подумаеш як почнуть економити на садках та школах ворюги при владі.
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Тоді чому Зе' такий поганий?
Адже він це все хоче викорчувати|
Чим наразі і займаються... ГБР разоблачило хищение 6,2 млн гривен при строительстве казарм ВСУ на Волыни - Цензор.НЕТ 2098
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Патамушта брехло. Ніхто не знає що він хоче.
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Цели и задачи ГБР заключаются расследовании уголовных дел, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие чиновники (от министров до начальников государственных управлений).

"разоблачило директора одного из предприятий Волынской области"
Не дал доляху.....
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Лишнехромосомное, у тебя и твоих лайкером, похоже, пердак горит от Армии, Мовы и Веры.
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Це крали ті безрукі котрим за крадіжку в армії пес відрубував руки. Мабуть ногами крали.
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Ні ті бігають з відрубаними руками,а цих весною ще посадять,і бажано щоб разом з тими, хто повинен був відрубувати руки.
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Будь-яке будівництво за державні кошти є крадіжкою. Інакше, за існуючою схемою тендерів, де перемагає найдешевша пропозиція, просто не може бути. Ніхто собі у збиток будувати не буде.
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Я чекав п"ять років,коли почнуть відрубувати і коли заживем по новому,і досі не розберу коли воно буде,бо досі наче, пачую кожнава.
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Ти чекав і сплачув усі податки, чи чекав із зарплатою у конверті?
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Тобі декларацію раздрукувать,чи тільки дати платежів податків? Ти що за буй з полонини ,щоб я перед тобою звітував?
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ГБР- тупое лошьЁ! Кто хоть раз в жизни что то строил кроме будки, даже по фотографиям поймет- все нормально. А если в бетон на станции добавляли шлак, можно добавить больше цемента, кинуть лишнюю арматуру, и результат будет лучше. Щебень за год подскочил в 2 раза, а проектную документацию готовили еще в 2018. Тупые уже не знают куда свой нос сунуть. Зачем ишак летал в Оман? Хочу ответ.
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так и для чого у тендер закладати видатки на фонд оплати праці мінімалку як от Гончарук зараз дороги хоче будувати,якщо все за правилами то наша бюрократія сама до цього не готова,бо результат вони показати не можуть ,професіоналізму нуль.
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Вообще -то ни одна гривня не упадёт подрядчику,пока технадзор заказчика не примет скрытую работу..Тут в первую голову должен сидеть Технадзор от военных,Авторский надзор,прораб и Гл инженер подрядчика,если не было краж денег до передачи подрядчику.Военных кто-то крышуетс давних давен.
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Разоблачило или нет можно будет сказать после решения суда...
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