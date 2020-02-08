 ДБР викрило розкрадання 6,2 млн гривень під час будівництва казарм ЗСУ на Волині. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначили в Бюро, директор підприємства, яке виконувало будівельні роботи на замовлення Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, вносив недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт.

"Підрядник умисно завищував обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів під час зведення трьох будівель казарм поліпшеного планування, призначених для потреб військовослужбовців ЗСУ у Волинській області. Будівельні роботи на військових об'єктах проводились із порушенням проєктної документації, зокрема замість щебню фактично використовувались шлакові відходи, зменшувалась товщина фундаменту та стяжок, не проводилась належна гідроізоляція конструкцій", - повідомили в ДБР.





Директору підприємства повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України). Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Наразі перевіряється причетність військовослужбовців до розтрати бюджетних коштів.

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