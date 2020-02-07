 Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, "мама не любить обшуки". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Не покладаючи рук
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми працюємо над реформами 25 годин на добу і 8 днів на тиждень, - Зеленський
Зе!Культура у ВР
Читайте на "Цензор.НЕТ": За "клоуна", бл#дь, ви зараз п#зди отримаєте", - "слуга народу" Максим Ткаченко дискутує у ВР з нардепом від "Батьківщини" Кучеренком. ВIДЕО
Бо внук голосував за Зекоманду
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вода подорожчає: Нацкомісія затвердила нові тарифи
Точно той чорт?
Мама не любить обшуки...
Робота над законом про землю
Розпродаж України в турборежимі
...просто помножив на 0.888
Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубілет сфальсифікував результати електронного перепису, - Український центр громадських даних. ІНФОГРАФІКА
Команда професіоналів
Зеленський виконує зобов'язання стосовно Донбасу, "незважаючи на істерику неонацистів"
Не все так однозначно
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это мы смеёмся над позорящими
Позор, это когда действия этих политиканов, похожи на карикатуру.
Первый тур - А.Гриценко
Второй тур - ППорошенко
Хотя ни один из них, симпатии у меня не вызывает.
Собирался изначально голосовать за Андрея Садового, но он снял кандидатуру.
Все так прицепились к Садовому по поводу этого завода, как будто в каждом городе Украины, есть такие заводы, а вот во Львове, нету.
В Киеве, кажется, мусоросжигательный есть. А Филатов, если надо построит, будет строить долго и с переносами сроков, но построит. Хотя уже вряд ли, децентрализация накрылась зеленым тазом.
Зустрічаються російський и американець.
Зустрілися и засперечаліся - у кого сама
вільна країна.
Американец говорити:
- Америка сама вільна країна. Я можу
війта до Білого дому и Сказати, что Рейган - дурень.
Мені за це Нічого НЕ буде!
Русский у відповідь:
- Ну і, що. Я теж можу війта на Червону площу
и Сказати, что Рейган - дурень. І мені за це теж
Нічого НЕ буде.
Как всегда с удовольствием позорим свою страну на радость агрессору
лучше лучше, чем хуже !
Им дядя ***** купит землю аж до граници харьковской и запорожской областей.