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 Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, "мама не любить обшуки". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, мама не любить обшуки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Не покладаючи рук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми працюємо над реформами 25 годин на добу і 8 днів на тиждень, - Зеленський

Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, мама не любить обшуки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Зе!Культура у ВР

Читайте на "Цензор.НЕТ": За "клоуна", бл#дь, ви зараз п#зди отримаєте", - "слуга народу" Максим Ткаченко дискутує у ВР з нардепом від "Батьківщини" Кучеренком. ВIДЕО

Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, мама не любить обшуки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Бо внук голосував за Зекоманду

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вода подорожчає: Нацкомісія затвердила нові тарифи

Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, мама не любить обшуки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Точно той чорт?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про обшуки на "1+1" у справі про прослуховування Гончарука: "Я так розумію, що знайшли, хто це в інтернет викинув"

Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, мама не любить обшуки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Мама не любить обшуки...

Читайте на "Цензор.НЕТ": У метаданих файла з прослуховуванням Гончарука є прізвище наближеного до нардепа Дубінського журналіста "1+1" Куксіна. ФОТО

Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, мама не любить обшуки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Робота над законом про землю

Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, мама не любить обшуки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Розпродаж України в турборежимі

Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, мама не любить обшуки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

...просто помножив на 0.888

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубілет сфальсифікував результати електронного перепису, - Український центр громадських даних. ІНФОГРАФІКА

Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, мама не любить обшуки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Команда професіоналів

Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, мама не любить обшуки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Зеленський виконує зобов'язання стосовно Донбасу, "незважаючи на істерику неонацистів"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський виконує зобов'язання стосовно Донбасу, "незважаючи на істерику неонацистів", - Лавров

Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, мама не любить обшуки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Не все так однозначно

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продюсерка "1+1" Єремєєва: Мелодрами у весняному сезоні будуть російською мовою - артистам важко працювати українською

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174535
 
   
 Топ коментарі
 
это не мы позорим.

это мы смеёмся над позорящими
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Карикатура на политиканов, это не позор страны.
Позор, это когда действия этих политиканов, похожи на карикатуру.
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Сейчас поклонники ЯНЕЛОХА ныть начнут,слуг уродов обидели !
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Как всегда с удовольствием позорим свою страну на радость агрессору
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это не мы позорим.

это мы смеёмся над позорящими
 показати весь коментар
 
 
Карикатура на политиканов, это не позор страны.
Позор, это когда действия этих политиканов, похожи на карикатуру.
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ты за кого голосовал во втором туре ?
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И ты туда же?
Первый тур - А.Гриценко
Второй тур - ППорошенко
Хотя ни один из них, симпатии у меня не вызывает.
Собирался изначально голосовать за Андрея Садового, но он снял кандидатуру.
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Кстати, ему до сих пор кто-то мешает строить мусороперерабатывающий завод или уже нет?
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А что мешает строить мусороперерабатывающий завод Кличку или Филатову?
Все так прицепились к Садовому по поводу этого завода, как будто в каждом городе Украины, есть такие заводы, а вот во Львове, нету.
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Ответ ясен.

В Киеве, кажется, мусоросжигательный есть. А Филатов, если надо построит, будет строить долго и с переносами сроков, но построит. Хотя уже вряд ли, децентрализация накрылась зеленым тазом.
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Мусоросжигательный и мусороперерабатывающий, две больших разницы.
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Но если тебе так это интересно, то планируют построить завод, совместно с шведами к концу следующего года.
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Я здивована його відповіддю. Пам*ятаю його коменти. Але якщо так - то поставлю маленький плюсик.
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скучаєте за тими часами?

Зустрічаються російський и американець.
Зустрілися и засперечаліся - у кого сама
вільна країна.
Американец говорити:
- Америка сама вільна країна. Я можу
війта до Білого дому и Сказати, что Рейган - дурень.
Мені за це Нічого НЕ буде!
Русский у відповідь:
- Ну і, що. Я теж можу війта на Червону площу
и Сказати, что Рейган - дурень. І мені за це теж
Нічого НЕ буде.
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Андрей Васильев 6ca42316

Как всегда с удовольствием позорим свою страну на радость агрессоруЗе!Культура в ВР, распродажа Украины в турборежиме, "мама не любит обыски". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2052
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Сейчас поклонники ЯНЕЛОХА ныть начнут,слуг уродов обидели !
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их сторонники в реале куда-то все пропали
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А знаешь, почему? "БАЯЦЦА"... Нет, не "прахаботов"... Они боятся открыть рот в защиту своего "Зелёного недоразумения", потому что не успеют они придумать что -нибудь, в его защиту, как он "фортель" ещё похлеще "отчебучивает"...
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Я больше скажу :

лучше лучше, чем хуже !
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а що робити донецьким фермерам? шо тоже будуть купляти?
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Даанецкіе фермерьі уже готовьі трудится
Им дядя ***** купит землю аж до граници харьковской и запорожской областей.

Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, "мама не любить обшуки". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3303
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Зебілам це не сподобається. А особливо дєвачкам-зебілочкам.
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Я как-то спросил у них （канал Г+Г смотрите）,никто из тех кто усердно здесь топит за клоуна не товетил !
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ВР вже дійсно шапіто під куполом, або як звести нанівець професійну депутатську репутацію. Навіть серйозні у минулому депутати впадають у крайнощі, щось накшталт "сємкі є? А якщо найду?"
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А ничего, что вторая "фотожаба" попадает под пункт 4.3 правил сайта?Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, "мама не любить обшуки". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8481
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возможно смотрели "Ледниковый период -3"..там сумашедшая куница придумывала правила на ходу..
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Позвоните боканову бобики, пожалуйтесь)
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Видишь зеленого - бей в бубен. Это - главное правило!
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