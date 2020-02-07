 Патріарх Філарет поскаржився Денісовій на ліквідацію УПЦ КП. ФОТО

Про це Денісова повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ. Вона зазначила, що патріарх Філарет прийшов до неї на особистий прийом.
"Під час прийому Святійший Патріарх Філарет поінформував, що до нього звертаються громадяни України, які вважають себе мирянами Української православної церкви Київського Патріархату, щодо позбавлення їх права залишатися паствою цієї церкви. Адже у січні 2019 року Міністерство культури України зняло з реєстрації як юридичну особу Українську православну церкву Київського Патріархату, в тому числі Київську Патріархію УПЦ КП", — написала Денісова.
Омбудсмен нагадала, що, згідно з Конституцією, кожен має право на свободу совісті та віросповідання.
"Буду звертатися до міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського з проханням надати повну інформацію щодо ліквідації УПЦ КП як юридичної особи для вивчення законності такого рішення", — написала Денісова.
Висновки вона обіцяє зробити після вивчення офіційної відповіді Мінкульту.
Нагадаємо, 14 грудня на соборі Православної церкви України в Києві предстоятель Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію УПЦ Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви.
На сайті Мін'юсту зазначено, що реєстрація Київської патріархії як юридичної особи припинена від 13 грудня 2019 року.
Зазначимо, УПЦ КП мала припинити існування у зв'язку зі створенням помісної Православної церкви України від 15 грудня 2018 року.
Проте 20 червня 2019 року "собор" УПЦ Київського патріархату, скликаний почесним патріархом Православної церкви України Філаретом, скасував рішення про розпуск Київського патріархату і відмовився від Томосу про автокефалію. Після цього ПЦУ відібрала у Філарета Київську патріархію.
Після цього УПЦ КП звернулася до суду з вимогою скасувати ліквідацію патріархату.
4 вересня 2019 року Окружний адмінсуд Києва призупинив ліквідацію УПЦ КП..
но №1 - все же неуемная жажда власти, которой пропитан до кончика ногтей.
Отсюда: грош цена всем заслугам, которые ему приписывались(Пэдро дал Героя) в ходе получения томоса и становления именно украинской церкви. За всем этим стояла банальная жажада власти, лавры патриарха, - прежде всего.
Крайне некрасивая в плане нравственности история. Но, увы, не редкая.
А мог бы реально войти в историю как борец и победитель независимой украинской церкви... а так останется недоразумением и вопросом... и это прискорбно
В свое время на цензоре кто-то кратко и емко сказал:
"Был шанс у Вальцмана войти в историю...
И не дурак,и по аглицки шпрехает и бабла вроде не надо,ан нет. Суть барыги, с одной стороны,с другой жидовский принцип договориться по принципу и вашим и нашим,как бы чего не вышло,непомерное тщеславие,безответсвенный ****** в виде всевозможных обещалок,пиар,которым увлекся до головокружения так, что проявился еще один талант-"артистцизм",который привел к проявлению еще одной болезни "нарциссизму",
****,и понимает все,что он творит,откуда изначально и все назначения в силовых структурах и заигрывание с рыгами в надежде на амнистию в случае чего. Короче,просрал он свой шанс войти в историю,а может никогда об этом и не думал.Уже и до порохоботов это дошло и если меня сейчас заспамят,то это уже работники Минстеця."
патріархамитрополита -ніщо в багатостолітній історії Церкви..
И за это готов продать душу - в т.ч. стать союзником РПЦ
Можно ссылку на ваши баталии?
Может завтра уже гляну. Зашёл чисто перед сном глянуть сообщения. Не сильно ли тут наши неадекваты (зебилы и прчие...) буйствуют... Неделя - ну его нафик была...
Что неймется ?!
Гординя зламала людину
Гординя мучить старця...
три гетьманатри патриарха
что же они не поделили с этим Томасом, видимо, всем власти не хватило
ДРЕСС-КОД !!!
ДОЛЖНЫ быть белые стены и минимум мебели - это офис . а не квартира
от Афона принципиальным условием предоставления Томоса было "только не Филарет"
1. Россия и ее РПЦ
2. Весные украинские лебедь рак да щука и семь гетьманов
3. Продажность украинских Ылит
Макарій(уапц) ніколи би не пішов 'під Філарета'..
а у наявності в Україні ДОСІ нА 5-Й РІК ВІЙНИ спіда..ашеної КГБ-ФСБ Секти Рпц
Дмитро Павличко - Ніні Матвієнко, яка віддала сина в московський монастир.
Не вчи мене любити Україну,
Якщо ти свого сина віддала
Московській церкві, золоту дитину
Перевернула в темного хахла.
Не чує він тепер твоєї мови,
Ненавидить свого дитинства сни,
Не молиться до Божої Покрови
За Україну, що встає з труни.
Ти сина в монастир чужий сховала,
Закрила мудро від страшних загроз;
Душа твоя від страху приневпала,
Але не бійсь! Він - славний малорос.
Він молиться до імперського бога,
Цілує руку п'яного попа,
Ховається од світла, як стонога,
Його душа - безпам'ятна й сліпа.
Він дивиться в царів жорстокі лиця,
Та бачить янголів, а не катюг;
Він - не слуга Господній, він - мокриця,
Диявола пахолок, рабський дух!
...А твій синок до твого серця й дому
Не вернеться із підкремлівських зір,
Він на землі Гоморри і Содому
чомусь аналогія