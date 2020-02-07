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Матеріали за темою:
Все про:Денісова (416) Міністерство культури (179) УПЦ КП (217) Філарет (258)

 Патріарх Філарет поскаржився Денісовій на ліквідацію УПЦ КП. ФОТО

Почесний патріарх ПЦУ Філарет звернувся безпосередньо до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. Він незадоволений тим, що Міністерство культури зняло з юридичної реєстрації Українську православну церкву Київського Патріархату.

Про це Денісова повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ. Вона зазначила, що патріарх Філарет прийшов до неї на особистий прийом.

"Під час прийому Святійший Патріарх Філарет поінформував, що до нього звертаються громадяни України, які вважають себе мирянами Української православної церкви Київського Патріархату, щодо позбавлення їх права залишатися паствою цієї церкви. Адже у січні 2019 року Міністерство культури України зняло з реєстрації як юридичну особу Українську православну церкву Київського Патріархату, в тому числі Київську Патріархію УПЦ КП", — написала Денісова.

Омбудсмен нагадала, що, згідно з Конституцією, кожен має право на свободу совісті та віросповідання.

"Буду звертатися до міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського з проханням надати повну інформацію щодо ліквідації УПЦ КП як юридичної особи для вивчення законності такого рішення", — написала Денісова.

Висновки вона обіцяє зробити після вивчення офіційної відповіді Мінкульту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Собор ПЦУ закликав патріарха Філарета та його оточення до примирення і припинення самоізоляції

Нагадаємо, 14 грудня на соборі Православної церкви України в Києві предстоятель Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію УПЦ Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви.

На сайті Мін'юсту зазначено, що реєстрація Київської патріархії як юридичної особи припинена від 13 грудня 2019 року.

Зазначимо, УПЦ КП мала припинити існування у зв'язку зі створенням помісної Православної церкви України від 15 грудня 2018 року.

Проте 20 червня 2019 року "собор" УПЦ Київського патріархату, скликаний почесним патріархом Православної церкви України Філаретом, скасував рішення про розпуск Київського патріархату і відмовився від Томосу про автокефалію. Після цього ПЦУ відібрала у Філарета Київську патріархію.

Після цього УПЦ КП звернулася до суду з вимогою скасувати ліквідацію патріархату.

4 вересня 2019 року Окружний адмінсуд Києва призупинив ліквідацію УПЦ КП..

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Патріарх Філарет поскаржився Денісовій на ліквідацію УПЦ КП 02Патріарх Філарет поскаржився Денісовій на ліквідацію УПЦ КП 03
Патріарх Філарет поскаржився Денісовій на ліквідацію УПЦ КП 04
Патріарх Філарет поскаржився Денісовій на ліквідацію УПЦ КП 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174512
 
 
 Топ коментарі
 
Сам ликвидацию подписал, сам пожаловался. Деда, пора уже успокоится, в гробу карманов нет.
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В лигу сексуальных реформ жалуйся хрюша (бывший филя) Филарет пожаловался Денисовой на ликвидацию УПЦ КП - Цензор.НЕТ 4331
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Сам ликвидацию подписал, сам пожаловался. Деда, пора уже успокоится, в гробу карманов нет.
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В лигу сексуальных реформ жалуйся хрюша (бывший филя)
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Возрастное то да,
но №1 - все же неуемная жажда власти, которой пропитан до кончика ногтей.
Отсюда: грош цена всем заслугам, которые ему приписывались(Пэдро дал Героя) в ходе получения томоса и становления именно украинской церкви. За всем этим стояла банальная жажада власти, лавры патриарха, - прежде всего.
Крайне некрасивая в плане нравственности история. Но, увы, не редкая.
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100% согласен! Вот оно настоящее лицо всей его борьбы...
А мог бы реально войти в историю как борец и победитель независимой украинской церкви... а так останется недоразумением и вопросом... и это прискорбно
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Нарываюсь на вопли порохоботов - тем более, что на фоне Зели Порох - "орел" , но хрен с ними... Фраза "мог бы реально войти в историю" точно так же подходит и для Пэдро, да и большей части нашей Ылиты.

В свое время на цензоре кто-то кратко и емко сказал:
"Был шанс у Вальцмана войти в историю...
И не дурак,и по аглицки шпрехает и бабла вроде не надо,ан нет. Суть барыги, с одной стороны,с другой жидовский принцип договориться по принципу и вашим и нашим,как бы чего не вышло,непомерное тщеславие,безответсвенный ****** в виде всевозможных обещалок,пиар,которым увлекся до головокружения так, что проявился еще один талант-"артистцизм",который привел к проявлению еще одной болезни "нарциссизму",
****,и понимает все,что он творит,откуда изначально и все назначения в силовых структурах и заигрывание с рыгами в надежде на амнистию в случае чего. Короче,просрал он свой шанс войти в историю,а может никогда об этом и не думал.Уже и до порохоботов это дошло и если меня сейчас заспамят,то это уже работники Минстеця."

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Эх, дедуля...не мыслит себя без борьбы! Уже ж добился чего хотел, все равно воюет
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хотєлки окремого патріархамитрополита -ніщо в багатостолітній історії Церкви..
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+!
И за это готов продать душу - в т.ч. стать союзником РПЦ
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Союзником РПЦ он уже стал, когда летом давал интервью в Киеве чисто для кацаских СМИ, о том какой плохой томос и Порошенко. Помню ещё как его массовка в суде кричала "позор" вместо "ганьба"...
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Извини, что "не по теме" - "А что собою представляет "Кастусь Калиновский"? Нет, не повстанец, а здешний форумчанин? Сегодня развернул со мной полемику, понаписывал чепухи, когда я ему возражать стал, со ссылкой на объективные доказательства, "надул губы", обозвал меня "мышебратом", а потом "хлопнул дверью" и исчез... Он, как, адекватен, или просто "интеллектуально ограничен"?
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Ну я его не часто тут вижу, в общем неадекватизма за ним не припомню...
Можно ссылку на ваши баталии?
Может завтра уже гляну. Зашёл чисто перед сном глянуть сообщения. Не сильно ли тут наши неадекваты (зебилы и прчие...) буйствуют... Неделя - ну его нафик была...
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Ох,Филарет,Филарет. Из-за тебя некоторые патриоты вообще перестали в церковь ходить и общаются с Богом напрямую.
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Он 1929 года рождения . 90 лет!!!!
Что неймется ?!
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Гординя зламала людину

Гординя мучить старця... Патріарх Філарет поскаржився Денісовій на ліквідацію УПЦ КП - Цензор.НЕТ 4381
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как всегда в Украине..где два украинца - там три гетьмана три патриарха Филарет пожаловался Денисовой на ликвидацию УПЦ КП - Цензор.НЕТ 7801
что же они не поделили с этим Томасом, видимо, всем власти не хватило
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БЛИН Денисова колхозница -ШО на работе нельзя туфли носить
ДРЕСС-КОД !!!
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Не обязательно туфли, но сапоги и прикид у нее колхозные, конечно 😋
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Але ж не боса. Вам не вгодиш, то занадто дорого, то колгоспниця. Зате в неї є гроші, може й вам купити чоботи.
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А эти пустые полки шкафов ! КУДА идут деньги налогоплательщика?
ДОЛЖНЫ быть белые стены и минимум мебели - это офис . а не квартира
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Почему Денисовой, Филя?! Богу жалуйся. Или не очень веришь?
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Самые большие безбожники - священники... Если священнослужитель истинно верит, его именуют "блаженным" (чаще юродивым), и он "плохо кончает"... "Свои" же, и прибьют...
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Ім'я інше, але суть та ж, враховуючи активність останнім часом... Филарет пожаловался Денисовой на ликвидацию УПЦ КП - Цензор.НЕТ 7047
Филарет пожаловался Денисовой на ликвидацию УПЦ КП - Цензор.НЕТ 7409
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Нашел кому жаловаться, эта так же профурсетка, которая вместе вальцманом способствовала уничтожению УПЦ КП.
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УПЦ КП была и будет. Всегда. Никаким турецким уродам не удастся уничтожить православие в Украине.
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Раздрай теперь надолго, а нужно было всего лишь избрать Филарета вместо Епифания главой ПЦУ, и КП ликвидировался бы сам собой.
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Ключевой момент:
от Афона принципиальным условием предоставления Томоса было "только не Филарет"
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Значит, единства в украинском православии теперь не будет именно по этой причине, если это правда.
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единства в украинском православии и не было, потому как есть:
1. Россия и ее РПЦ
2. Весные украинские лебедь рак да щука и семь гетьманов
3. Продажность украинских Ылит
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Да не переживай... Если он, действительно, верит, что Господь его "замаринует", и он будет жить вечно, то он ошибается... Он уже не "духовный лидер, а просто "ходячая мантия", в которой живёт куча "блох", которые при нём кормятся... Они скачут, и мантия шевелится... Как только его начнёт "колбасить", часть "блох", (самых "хитрокрученых"), рванёт к Епифанию, "упоротые" будут сидеть до конца. Первые получат "кормные места", вторые пойдут побираться... (ведь ни те, ни другие, работать не приучены). И проблема растает, как дым...
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пихатість і гординя Філарета добре відомі у церковних колах..

Макарій(уапц) ніколи би не пішов 'під Філарета'..
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А так всё равно украинское православие осталось разъединённым.
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не в цьому проблема..
а у наявності в Україні ДОСІ нА 5-Й РІК ВІЙНИ спіда..ашеної КГБ-ФСБ Секти РпцПатріарх Філарет поскаржився Денісовій на ліквідацію УПЦ КП - Цензор.НЕТ 8447
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Филарет - Денисовой: «Я ж этого Епифана, такого Ботвинника хитрожопого да прыткого, породил, а он мне свои чресла в самый мой светлый лик ткнул».
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денисенко теперь у бога не в фаворе, у украины появился новый святой, любимец богов -просто петя, прынц мальдивский, лучшая местная дольче печень
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Смотрите в кинотеатрах страны "Ликвидация-2".
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Все никак не может смириться !слуга божий" что корыто оскудело и власти поубавилось. И Бога не боится! Или действительно уже отупел от старости?
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Власть - наркотик. А абсолютная власть десятилетиями - супернаркота
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у степені маразму з Філаретом може посперечатись лише УСЛАВЛЕНА СПІВАЧКА Ніна Матвієнко

Дмитро Павличко - Ніні Матвієнко, яка віддала сина в московський монастир.


Не вчи мене любити Україну,
Якщо ти свого сина віддала
Московській церкві, золоту дитину
Перевернула в темного хахла.
Не чує він тепер твоєї мови,
Ненавидить свого дитинства сни,
Не молиться до Божої Покрови
За Україну, що встає з труни.
Ти сина в монастир чужий сховала,
Закрила мудро від страшних загроз;
Душа твоя від страху приневпала,
Але не бійсь! Він - славний малорос.
Він молиться до імперського бога,
Цілує руку п'яного попа,
Ховається од світла, як стонога,
Його душа - безпам'ятна й сліпа.
Він дивиться в царів жорстокі лиця,
Та бачить янголів, а не катюг;
Він - не слуга Господній, він - мокриця,
Диявола пахолок, рабський дух!
...А твій синок до твого серця й дому
Не вернеться із підкремлівських зір,
Він на землі Гоморри і Содому
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апропо адвоката 'Котріярха всієї галактики",.
чомусь аналогіяПатріарх Філарет поскаржився Денісовій на ліквідацію УПЦ КП - Цензор.НЕТ 7914
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Ладно,оттрахал 90-о летнего Филю хряк Поросенко по взаимному согласию один раз-зачемь же лезть снова,да еще и ликвидировать,если тот больше не хочет?Не понимаю-Питер черт,что-ли-даже животное не скочит,если **** не хочет.Но чего єти Питро- уродьі сатанинские даже здесь, аж визжать-так дупу дедову хотят,мрази?
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А громадяни , які почувають себе прихожанами церкви кота-матроскіна , до нього часом не звертались ? Баламут старий . Та з собою і так нічого не забереш . Сповідатися треба в Епіфанія , а не в Денисової .
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