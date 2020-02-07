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Все про:Мукачево (81) зброя (1453) Нацполіція (8951) Правоохоронні органи (700) стрілянина (1117)

 На місці стрілянини в Мукачеві вилучили АК-47 і пістолет. ФОТО

Поліція розшукує стрільця, на місці події знайшли зброю. Постраждалі у стрілянині відмовилися давати пояснення.

Цензор.НЕТ публікує ексклюзивні фотографії зброї, знайденої на місці стрілянини. Їх надало редакції джерело в правоохоронних органах.

На місці стрілянини в Мукачеві вилучили АК-47 і пістолет 01
На місці стрілянини в Мукачеві вилучили АК-47 і пістолет 02

У поліції Закарпатської області повідомили, що продовжують з'ясовувати обставини того, що сталося.

"З місця події вилучено предмети, схожі на пістолет і автомат, з яких, ймовірно, було здійснено постріли, гільзи. Також правоохоронці Закарпаття заарештували три автомобілі, на яких пересувалися учасники конфлікту. Дві машини марок "Mercedes G-class" (Gelandewagen) і "Volkswagen Caddy" доставлено на штрафмайданчик поліції Мукачева", - сказано в повідомленні.

Поліцейські зазначили, що двоє постраждалих у стрілянині перебувають у лікарні. У 24-річного чоловіка - поранення в стегно, у 40-річного - наскрізь прострілене плече.

"Постраждалі особи від надання пояснень відмовилися", - підкреслили в поліції.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, близько 10 години ранку в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено 2 осіб. Стрілець утік.

Міськрада Мукачево попросив Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174508
 
 
 Топ коментарі
 
журналист видимо как и зельц со слугами от армии откосил сивеликим удовольствием. подожди он еще напишет о том как рядом с автоматом нашли полные "рожки" и стреляные пули (гильзы) . таких в наших ЗмИ до фига! Бутусов ты же с армией на ты, почему не слудишь и не гоняешь этих прохффесионалов в военном деле?
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журналист видимо как и зельц со слугами от армии откосил сивеликим удовольствием. подожди он еще напишет о том как рядом с автоматом нашли полные "рожки" и стреляные пули (гильзы) . таких в наших ЗмИ до фига! Бутусов ты же с армией на ты, почему не слудишь и не гоняешь этих прохффесионалов в военном деле?
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Начитатись про Армію, і послужити в Армії, то різні речі.
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а ты шо не понял что я написал именно об этом? откосили ребята, как наш гарантик....
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мне казалось ,что он в военном деле что то петрит. по крайней мере тактику от оперативного искусства и от стратегии отличить может, это в его публикациях чувствуется. хотя биографией его специально не интересовался. а ты что имел в виду?
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Так написано, похожие на пистолет и автомат, а может потом оказаться палкой. Они еще не знают точно из чего стреляли, да и стрелки похожи на людей.
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Уже пора запомнить, что АК-47 это кацапский рэпер.. ))
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а ты тоже видать от армии откосил? большая разница сынок, начиная с калибра.
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Да, с чувством юмора у тебя швах, бывает, причем часто...
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оружие и юмор? несовместимые понятия!!! хотя , я уже ничему не удивляюсь! при клоунах у влады всё возможно.....
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Вообще то это из новогоднего выступления Президента, ну да ладно, проехали.
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Действительно похожие, но экспертиза установила, что это лопата и грабли.
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Всякое может быть, главное они не патриоты и не волонтеры, значит все будет хорошо...
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"АК - 47" - це один з експериментальних варіантів, на озброєння прийняли автомат АК, без всяких цифр. А на фото взагалі АКС-74.
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Привітні й працьовиті люди живуть в Закарпатті )
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Пистолет похоже Смит и Вессон M&P Shield 9мм люгер
M&P значит милитари и полиция но покупают в основном гражданские
в карман ли дам кую сумочку самое то
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Мне одному видно, что это не "АК-47", а АКС-74?
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Стыдно за пацанов...На "Кубиках", а даже РПГ нет. И даже гранату не бросили. Не солидно.
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