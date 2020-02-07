EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події
  3763  38
Все про:замовне вбивство (79) Рівне (191) СБУ (5274)

 Колишня дружина підприємця "замовила" його за $ 4,5 тис. у Рівному, - СБУ. ФОТО

Співробітники Управління Служби безпеки України у Рівненській області запобігли замовному вбивству підприємця та затримали організаторку злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що мешканка Рівного підшуковує серед представників місцевих кримінальних кіл виконавця для здійснення вбивства.

Жертвою мав стати колишній чоловік зловмисниці – приватний підприємець із Хмельниччини. У випадку його смерті жінка зберегла б чималі статки, оскільки його майно відійшло б зловмисниці. За злочин вона пропонувала заплатити $4.5 тисячі. Співробітники СБУ здійснили інсценування вбивства підприємця. А для надання доказів "ліквідації жертви" було відзнято постановочне відео.

Затримали замовницю у Рівному поряд з її помешканням під час передачі "кілеру" грошей.

Також дивіться: Студентка-іноземка за $ 4,3 тис. "замовила" колишнього чоловіка, його мали вбити за кордоном, - СБУ. ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14, п. 6 та 11 ч. 2 ст. 115 (підготовка до замовного вбивства з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 15 років

Колишня дружина підприємця замовила його за $ 4,5 тис. у Рівному, - СБУ 01
Колишня дружина підприємця замовила його за $ 4,5 тис. у Рівному, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174461
 
 
 Топ коментарі
 
в Иране ее бы повесили на подъемном кране...
У нас дадут лет 8, а потом отпустят по УДО лет через 5..., потому что онажеженщина.. Бывшая супруга предпринимателя "заказала" его за $4,5 тыс. в Ривном, - СБУ - Цензор.НЕТ 8684
 показати весь коментар
 
где ты там про любовь прочитала?
понятное дело что шмара пошла за мужика замуж из за бабла...
 показати весь коментар
 
если бы у нее все выгорило бы, она нашла бы себе бойкого любовника.., и жила бы на деньги убиенного счастливо, и возможно долго..
Таких шмар до хрена на белом свете...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Оце так детектив...
Які є підстурні жіночки..
 показати весь коментар
 
твоя дружина теж "однакова" ?
замовила тебе кіллеру ?
 показати весь коментар
 
Уточняю. Моя дружина така, як уси жинки. А твий чоловик теж козел?
 показати весь коментар
 
 
в Иране ее бы повесили на подъемном кране...
У нас дадут лет 8, а потом отпустят по УДО лет через 5..., потому что онажеженщина.. Бывшая супруга предпринимателя "заказала" его за $4,5 тыс. в Ривном, - СБУ - Цензор.НЕТ 8684
 показати весь коментар
 
 
Ну она, по сути, не успела ничего совершить. И это хорошо. Потом , как с этим жить , если бы все получилось, она не подумала
 показати весь коментар
 
Я говорю о моральной стороне вопроса. Убить кого-то и жить спокойно , это вряд ли
 показати весь коментар
 
если бы у нее все выгорило бы, она нашла бы себе бойкого любовника.., и жила бы на деньги убиенного счастливо, и возможно долго..
Таких шмар до хрена на белом свете...
 показати весь коментар
 
 
И всю жизнь бы сидела и ждала,что за ней прийдут.
 показати весь коментар
 
А то и раньше, по пресловутому закону Савченко.
 показати весь коментар
 
 
Все было в этой семье. Сначала любовь, потом, похоже, общий бизнес, потом ненависть и заказ на убийство, теперь вот ещё тюрьма.
 показати весь коментар
 
 
где ты там про любовь прочитала?
понятное дело что шмара пошла за мужика замуж из за бабла...
 показати весь коментар
 
 
а как вы сделали вывод что у них была любовь?
моя версия , учитывая события более верная...
 показати весь коментар
 
 
Тут возможны оба варианта. Но обычно женятся по любви
 показати весь коментар
 
женятся обычно да - выходят замуж как повезет...
 показати весь коментар
 
Ну, это с первого по 10-й класс по любви можно жениться.
 показати весь коментар
 
Ну ладно, назовём это тяга, когда друг без друга не можешь, когда общие дети ( или необщие) , молния
Кстати, бывают такие молнии (особенно у мужчин) и после 50. Не только в 10 классе. Ещё и становятся молодыми папами. У меня есть два таких примера
 показати весь коментар
 
Чем дальше - тем больше нивелируются понятия и смысл семейных ценностей, все больше браков по рассчетам. И это не со слухов знаю об этом. А что касается "по любви", так по любви - это если с самого начала и до конца жизни эта любовь.
 показати весь коментар
 
 
Скажу так, и всех наших друзей официальный брак только у нас. Но это самые настоящие семьи. Два свободных человека живут счастливее , мне кажется. Что в этом браке ? Просто в некоторых вопросах удобнее. Пусть там будет сто печатей, если нет любви- это не семья.
Дожить я до такого позора, чтоб заказать убийство ! Надеюсь, хоть детей там нет общих.
 показати весь коментар
 
 
Тому треба вкладати шлюб, а не брак.
І хто тобі сказав, що одружені не вільні люди ? В плані спільно нажитого майна ? Так зараз існує поняття цивільний шлюб.
 показати весь коментар
 
Чужая семья-темный лес. (Народная мудрость, если кто не вкурсах)
 показати весь коментар
 
 
Татьяна, не романтизируйте так... Любовь то в старших классах. Брак строится на взаимоуважении и взаимовыручке. В этом, ни того, ни другого не наблюдалось.
 показати весь коментар
 
 
Я точно знаю, на чем строится брак- а взаимовыручка , то дружба.
 показати весь коментар
 
Да мля. Человеческая жизнь сейчас дешевле телефона
 показати весь коментар
 
 
вывод-разводись,оставив бывшую не только без права наследия,но и вообще без денег,чтобы не могла "заказать" ))
 показати весь коментар
 
Чувствуется, что бакс упал, раньше то дороже 2000 не просили.
 показати весь коментар
 
Это ж какой жадной и злопамятной надо быть, чтобы заказывать человека, с которым вы уже по закону чужие. Да и такса у нее за убийство жлобская. Наследство, небось в разы больше мечтала отхапать, сволочь.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору