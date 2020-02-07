 Колишня дружина підприємця "замовила" його за $ 4,5 тис. у Рівному, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники спецслужби отримали інформацію, що мешканка Рівного підшуковує серед представників місцевих кримінальних кіл виконавця для здійснення вбивства.
Жертвою мав стати колишній чоловік зловмисниці – приватний підприємець із Хмельниччини. У випадку його смерті жінка зберегла б чималі статки, оскільки його майно відійшло б зловмисниці. За злочин вона пропонувала заплатити $4.5 тисячі. Співробітники СБУ здійснили інсценування вбивства підприємця. А для надання доказів "ліквідації жертви" було відзнято постановочне відео.
Затримали замовницю у Рівному поряд з її помешканням під час передачі "кілеру" грошей.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14, п. 6 та 11 ч. 2 ст. 115 (підготовка до замовного вбивства з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 15 років
Які є підстурні жіночки..
замовила тебе кіллеру ?
И шо, порошенко тоже?)))
У нас дадут лет 8, а потом отпустят по УДО лет через 5..., потому что онажеженщина..
Таких шмар до хрена на белом свете...
понятное дело что шмара пошла за мужика замуж из за бабла...
моя версия , учитывая события более верная...
Кстати, бывают такие молнии (особенно у мужчин) и после 50. Не только в 10 классе. Ещё и становятся молодыми папами. У меня есть два таких примера
Дожить я до такого позора, чтоб заказать убийство ! Надеюсь, хоть детей там нет общих.
І хто тобі сказав, що одружені не вільні люди ? В плані спільно нажитого майна ? Так зараз існує поняття цивільний шлюб.