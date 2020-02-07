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Все про:Нацполіція (8951) Полтава (167) вбивство (443)

 18-річна дівчина смертельно поранила інструктора тиру в Полтаві, - Нацполіція. ФОТО

Смертельно поранила працівника тиру 18-річна відвідувачка, мешканка Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Полтавської області.

Близько 13.00 в поліцію Полтави надійшла інформація, що в місцевому міському тирі, розташованому на вулиці Пилипа Орлика, з вогнепальної зброї смертельно поранено інструктора.

Під час роботи на місці події слідчо-оперативна група встановила, що смертельно поранила працівника тиру 18-річна відвідувачка, мешканка Дніпра.

За фактом умисного вбивства 64-річного чоловіка розпочато досудове розслідування.

Зараз підозрювану затримано. Її дії відповідно до ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України кваліфікуються як умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7-ми до 15-ти років.

Речові докази вилучено. Обставини і мотиви цього злочину встановлює слідство.

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18-річна дівчина смертельно поранила інструктора тиру в Полтаві, - Нацполіція 01
18-річна дівчина смертельно поранила інструктора тиру в Полтаві, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174452
 
 
 Топ коментарі
 
умышленное убийство или неосторожное обращение с оружием?
как вы думаете?
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Для блондинок на первом году обучения оружие должно быть деревянным. И только если они никого им не травмируют, постепенно переходить на детскую пневматику.
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умышленное убийство или неосторожное обращение с оружием?
как вы думаете?
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Сам ты де№ил, кацапский, с какого бодуна молодая девка в мужика стрелять будет.
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Те,що лежить на столі,похоже на мілкокалібер Марголіна,але це не певно.Треба 3D)))))
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то спортивный пистолет под мелкашные патроны. На небольшом расстоянии он очень эффективен.
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Ага. 18 ти летней с 64-х летним. Дедушка признался что изменял ей с бабкой
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Ніколи не спрямовуйте зброю , навіть незаряджену , на людину , якщо не збираєтесь її вбивати .
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А что, незаряженный тоже может выстрелить?
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Не може... Але так виробляються звички безпечного поводження зі зброєю.
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Те, те, те!!!
Це для мусульманок, а для наших "завантажених" роботою, розваги, тусовки, презентації!!!
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Для блондинок на первом году обучения оружие должно быть деревянным. И только если они никого им не травмируют, постепенно переходить на детскую пневматику.
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_Не, потом пистолет от игровой видеоприставки. Такие раньше были, там в уток стрелять надо было по телеку. А уж опосля...
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Всё же сразу с деревом лучше не рисковать и для начала выдавать им резиновую имитацию...
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клуша,наверное,почувствовала себя крутым Рэмбо с оружием в руках...Нужна психиатрическая экспертиза идиотки.Таких,при подтверждении диагноза нужно на пожизненное изолировать.
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_А вообще очередное подтверждение: с дураками опасно иметь дело. Они по своей искренней тупости подставятся сами или кого-то ещё подставят.
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Какой то бред. Умышленное убийство в тире? Скорее халатность работников тира
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подождите, если это инструктор, то он отвечает за все действия обучаемой..

пришол клиент, если он первый раз, естественно он не знает техники безопасности.. на то он и инструктор! Поэтому вся ответственность (если это несчастный случай, а не умышленно наставила на него пистолет) именно на инструкторе. Тут надо смотреть камеры наблюдения, надеюсь они там есть
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Шкода що не легалізували короткоствол... скільки би таких дур у тролейбусах із стволами їздило...
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18-річна дівчина смертельно поранила інструктора тиру в Полтаві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6884 SergTranscarpathian Троллейбус -полбеды, а вот если такой, что-то вечером покажется и она испугается...
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_Их бы сначала на инструктаж гоняли, полагаю. И экзамен принимать после. Кто сдал - вот тебе разрешение, топай, покупай.
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Ось ця і здала... влучила ж, у чому проблема?
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Хороший пистолет, если хороший патроны. Два года из него стрелял. Скорее всего, несчастный случай - направила на инструктора и все.
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22 калибр как холостым пукнуть тоже и макаров..а загнуться от него может только бот неудачник..)))))))))))))пукалки но марголин хоть стильный
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оказывается не всё так просто

Издание "Полтавщина" пишет, что девушка зашла в помещение тира и дважды выстрелила в инструктора из пистолета Марголина. Одна пуля попала мужчине в голову.

"Девушка из Днепра в Полтаву приехала к парню, с которым познакомилась через интернет. Жила в Полтаве с ним полтора месяца, потом они поссорились. Пошла в тир пострелять. Несколько раз поупражнялась, а потом начала стрелять в инструктора. Хотела ранить и второго инструктора, но ее смогли остановить и отобрали оружие", - сообщил глава отдела полиции Сергей Бейгул.

Мотивы совершения преступления девушки неизвестны. Сейчас ее допрашивает полиция.
"Она там была не в первый раз, раньше приходила пострелять", - добавил полицейский Юрий Сулаев.
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Приступ острого недотрахита или ПМС вульгарис...
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слышал о тирах но думал полуфейк так как огнестрел незаконно не сша а тут такой жопекс..с марголина разве что может улитка застрелится оно ж как флобер пукалка..тот же кольт малькокалиберный сперли у американцев..
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