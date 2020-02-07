 18-річна дівчина смертельно поранила інструктора тиру в Полтаві, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Полтавської області.
Близько 13.00 в поліцію Полтави надійшла інформація, що в місцевому міському тирі, розташованому на вулиці Пилипа Орлика, з вогнепальної зброї смертельно поранено інструктора.
Під час роботи на місці події слідчо-оперативна група встановила, що смертельно поранила працівника тиру 18-річна відвідувачка, мешканка Дніпра.
За фактом умисного вбивства 64-річного чоловіка розпочато досудове розслідування.
Зараз підозрювану затримано. Її дії відповідно до ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України кваліфікуються як умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7-ми до 15-ти років.
Речові докази вилучено. Обставини і мотиви цього злочину встановлює слідство.
как вы думаете?
Це для мусульманок, а для наших "завантажених" роботою, розваги, тусовки, презентації!!!
пришол клиент, если он первый раз, естественно он не знает техники безопасности.. на то он и инструктор! Поэтому вся ответственность (если это несчастный случай, а не умышленно наставила на него пистолет) именно на инструкторе. Тут надо смотреть камеры наблюдения, надеюсь они там есть
Издание "Полтавщина" пишет, что девушка зашла в помещение тира и дважды выстрелила в инструктора из пистолета Марголина. Одна пуля попала мужчине в голову.
"Девушка из Днепра в Полтаву приехала к парню, с которым познакомилась через интернет. Жила в Полтаве с ним полтора месяца, потом они поссорились. Пошла в тир пострелять. Несколько раз поупражнялась, а потом начала стрелять в инструктора. Хотела ранить и второго инструктора, но ее смогли остановить и отобрали оружие", - сообщил глава отдела полиции Сергей Бейгул.
Мотивы совершения преступления девушки неизвестны. Сейчас ее допрашивает полиция.
"Она там была не в первый раз, раньше приходила пострелять", - добавил полицейский Юрий Сулаев.