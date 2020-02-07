 18-річна дівчина смертельно поранила інструктора тиру в Полтаві, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Полтавської області.

Близько 13.00 в поліцію Полтави надійшла інформація, що в місцевому міському тирі, розташованому на вулиці Пилипа Орлика, з вогнепальної зброї смертельно поранено інструктора.

Під час роботи на місці події слідчо-оперативна група встановила, що смертельно поранила працівника тиру 18-річна відвідувачка, мешканка Дніпра.

За фактом умисного вбивства 64-річного чоловіка розпочато досудове розслідування.

Зараз підозрювану затримано. Її дії відповідно до ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України кваліфікуються як умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7-ми до 15-ти років.

Речові докази вилучено. Обставини і мотиви цього злочину встановлює слідство.

Читайте також: Убивство пластичного хірурга Андрія Сотника в центрі Києва: поліція розглядає кілька версій. ФОТО



