 Українські спецслужби запобігли можливому теракту під Слов'янськом, знешкоджуючи готову до використання РПГ-22, - штаб. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
Як повідомили в штабі, гвардійці знешкодили РПГ-22, знайдений під Слов’янськом. Агентурну інформацію про засіб ураження, захований у кущах поблизу траси М03 поблизу Слов’янська, в ході виконання завдань отримали представники військової контррозвідки СБУ в ОТУ "Північ".
"Ми обстежили приблизно півгектара узбіччя дороги. Знайдений боєприпас був у готовності для використання. Йдеться про РПГ-22 "Нетто" (реактивна протитанкова граната). На взведення та стрільбу із даного засобу ураження знадобилося б всього декілька секунд. Судячи з його стану, ми робимо висновок, що його заклали нещодавно", - розповів командир групи розмінування в ОТУ" Північ".
Також він підкреслив, що у разі втілення злочинного задуму, диверсія могла призвести до численних людських жертв серед цивільного населення або військовослужбовців, адже автомобільна траса активно використовується для вантажних та пасажирських перевезень, крім того, поруч розташований населений пункт.
вопрос к спецам: она в сторону стреляет? направлена вроде вдоль дороги
в готовности к использованию и на боевом взводе это одно и то же?
потому как самостоятельно найти это было бы нереально трудно...
после вчерашнего обсервера на плюсах
сами прикопали, сами нашли
.... фоты зачёт!
Д.Б.(с)
/извините не удержался, самому противно цитировать говорящую лошадь, но тут .../
заглушка на 1 шуруп посажена)
шоб не потерять?))
Открою Вам одну "сташную" тайну........
РПГ-22 и ее варианты, ****, практически ВСЕГДА готовы к "применению".......
Если его УЖЕ не применили и кинули "трубу"((((((((
1."Мы обследовали примерно полгектара обочины дороги. Источник: https://censor.net.ua/p3174404- ребята! Не бухайте на работе и не позволяйте бухим, скинуть боеприпас, который Вы завтра должны обнаружить......
2. Как меня учили, достаточно умные люди, если Вы обнаружили боевое средство поражения, которое могло быть "использовано" - устройте засаду.......... Либо-Если есть кто-то умный-перепрофелируйте его... Пусть диверсант сам на нем подорвется((( Это очень не сложно((
Возьмете "стрелка", грамотно поработаете, и получите еще кучу схронов((((((
Или "стрелок" не должен был прийти???????????
3.Что делало СБУ на "разминировании" вместе с НГ Украины? Просто ходили рядом, или пытались разминировать различные "самоделки", которые НГУ не имеет права разминировать?))))
4.Если пытаетесь "пиплу" что-то налапшать- подходите к этому креативнее..