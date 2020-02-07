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 Події, Фоторепортаж
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 Українські спецслужби запобігли можливому теракту під Слов'янськом, знешкоджуючи готову до використання РПГ-22, - штаб. ФОТОрепортаж

Військові контррозвідники Служби безпеки України і зведена група розмінування Національної гвардії України в ОТУ "Північ" виявили бойовий засіб ураження і запобігли терористичній загрозі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Як повідомили в штабі, гвардійці знешкодили РПГ-22, знайдений під Слов’янськом. Агентурну інформацію про засіб ураження, захований у кущах поблизу траси М03 поблизу Слов’янська, в ході виконання завдань отримали представники військової контррозвідки СБУ в ОТУ "Північ".

"Ми обстежили приблизно півгектара узбіччя дороги. Знайдений боєприпас був у готовності для використання. Йдеться про РПГ-22 "Нетто" (реактивна протитанкова граната). На взведення та стрільбу із даного засобу ураження знадобилося б всього декілька секунд. Судячи з його стану, ми робимо висновок, що його заклали нещодавно", - розповів командир групи розмінування в ОТУ" Північ".

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Українські спецслужби запобігли можливому теракту під Словянськом, знешкоджуючи готову до використання РПГ-22, - штаб 01

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Також він підкреслив, що у разі втілення злочинного задуму, диверсія могла призвести до численних людських жертв серед цивільного населення або військовослужбовців, адже автомобільна траса активно використовується для вантажних та пасажирських перевезень, крім того, поруч розташований населений пункт.

Українські спецслужби запобігли можливому теракту під Словянськом, знешкоджуючи готову до використання РПГ-22, - штаб 02
Українські спецслужби запобігли можливому теракту під Словянськом, знешкоджуючи готову до використання РПГ-22, - штаб 03
Українські спецслужби запобігли можливому теракту під Словянськом, знешкоджуючи готову до використання РПГ-22, - штаб 04
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

Українські спецслужби запобігли можливому теракту під Словянськом, знешкоджуючи готову до використання РПГ-22, - штаб 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174404
 
   
 Топ коментарі
 
руцкий мир, как всегда, несет светлое и доброе......
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Кто то украсть хотел и припрятал.
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С такой миролюбной к окупантам политикой наших властей я удивляюсь как до сих пор еще вражеские танки не начали появляться в нашем тылу
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руцкий мир, как всегда, несет светлое и доброе......
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"Как смеют они трогать "игрушку братушек с Донбаса". "Братушки" всего то хотели взорвать несколько "хохлов". Срочно сообщить Сифохо и наказать."
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Украинские спецслужбы предотвратили возможный теракт под Славянском, обезвредив готовую к использованию РПГ-22, - штаб - Цензор.НЕТ 2571
вопрос к спецам: она в сторону стреляет? направлена вроде вдоль дороги
в готовности к использованию и на боевом взводе это одно и то же?
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интересно...как получается такая информация?
потому как самостоятельно найти это было бы нереально трудно...
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я так понял срочно нужна была успешная операция
после вчерашнего обсервера на плюсах
сами прикопали, сами нашли
.... фоты зачёт!
Д.Б.(с)
/извините не удержался, самому противно цитировать говорящую лошадь, но тут .../
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Почему фоток с торцов нет? Или она стреляная уже?
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Українські спецслужби запобігли можливому теракту під Слов'янськом, знешкоджуючи готову до використання РПГ-22, - штаб - Цензор.НЕТ 6171
заглушка на 1 шуруп посажена)
шоб не потерять?))
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Парни красавчеги))) НО!!!
Открою Вам одну "сташную" тайну........
РПГ-22 и ее варианты, ****, практически ВСЕГДА готовы к "применению".......
Если его УЖЕ не применили и кинули "трубу"((((((((
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Парням из СБУ:
1."Мы обследовали примерно полгектара обочины дороги. Источник: https://censor.net.ua/p3174404- ребята! Не бухайте на работе и не позволяйте бухим, скинуть боеприпас, который Вы завтра должны обнаружить......
2. Как меня учили, достаточно умные люди, если Вы обнаружили боевое средство поражения, которое могло быть "использовано" - устройте засаду.......... Либо-Если есть кто-то умный-перепрофелируйте его... Пусть диверсант сам на нем подорвется((( Это очень не сложно((
Возьмете "стрелка", грамотно поработаете, и получите еще кучу схронов((((((
Или "стрелок" не должен был прийти???????????
3.Что делало СБУ на "разминировании" вместе с НГ Украины? Просто ходили рядом, или пытались разминировать различные "самоделки", которые НГУ не имеет права разминировать?))))
4.Если пытаетесь "пиплу" что-то налапшать- подходите к этому креативнее..
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