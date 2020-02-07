 Перестрілка в Мукачеві, двох чоловіків поранено, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Закарпатській області.

Сьогодні, 7 лютого, о 09:50 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Сєченова. Заявник повідомив, що чув постріли та бачив, як водії двох транспортних засобів стріляли у бік один одного, після чого обидва позашляховики поїхали в невідомому напрямку.

Наразі на місці події працює керівництво ГУНП в Закарпатській області, слідчо-оперативна група, експерти, кінологи.

За попередньою інформацією, поранено двох чоловіків. 24-річного та 40-річного мукачівців. Наразі вони перебувають у медзакладах.

Зараз поліцейські встановлюють всі обставини інциденту і розшукують зловмисників.

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