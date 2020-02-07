 Перестрілка в Мукачеві, двох чоловіків поранено, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Закарпатській області.
Сьогодні, 7 лютого, о 09:50 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Сєченова. Заявник повідомив, що чув постріли та бачив, як водії двох транспортних засобів стріляли у бік один одного, після чого обидва позашляховики поїхали в невідомому напрямку.
Наразі на місці події працює керівництво ГУНП в Закарпатській області, слідчо-оперативна група, експерти, кінологи.
За попередньою інформацією, поранено двох чоловіків. 24-річного та 40-річного мукачівців. Наразі вони перебувають у медзакладах.
Зараз поліцейські встановлюють всі обставини інциденту і розшукують зловмисників.
https://youtu.be/dJEx7F2QRNY
не, ну килер совсем профи))
яркая одежда, капюшон падающий на глаза который он постоянно поправляет ибо мешает целится, два рожка выпущенные длинными не прицельными очередями...
цели всех поубивать явно не было, скорее припугнуть
уевая Украина, [07.02.20 12:10]
Перестрелка в Мукачево
Неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланем(Блюком).
Самого Артура и его охранника ранили."
Віктор Балога звернувся до Авакова щодо стрілянини в Мукачеві - http://www.mukachevo.net/ua/news/view/870660
Розпочалась термінова сесія Мукачівської міської ради, В порядку денному питання «Про звернення до Президента України щодо криміногенної ситуації в місті та діяльності правоохоронних органів по забезпеченню законності та правопорядку»
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/870661