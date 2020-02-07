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Все про:Мукачево (79) Нацполіція (8951) стрілянина (1117)

 Перестрілка в Мукачеві, двох чоловіків поранено, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Унаслідок інциденту із застосуванням зброї дві людини зазнали вогнепальних поранень. Чоловік перебуває в лікарні. Правоохоронці проводять першочергову перевірку і визначаються з правовою кваліфікацією злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Закарпатській області.

Сьогодні, 7 лютого, о 09:50 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Сєченова. Заявник повідомив, що чув постріли та бачив, як водії двох транспортних засобів стріляли у бік один одного, після чого обидва позашляховики поїхали в невідомому напрямку.

Наразі на місці події працює керівництво ГУНП в Закарпатській області, слідчо-оперативна група, експерти, кінологи.

За попередньою інформацією, поранено двох чоловіків. 24-річного та 40-річного мукачівців. Наразі вони перебувають у медзакладах.

Зараз поліцейські встановлюють всі обставини інциденту і розшукують зловмисників.

Також дивіться: Поліція в Києві застосувала зброю, щоб зупинити викрадений Subaru із п'яним водієм. ФОТОрепортаж

Перестрілка в Мукачеві, двох чоловіків поранено, - Нацполіція 01
Перестрілка в Мукачеві, двох чоловіків поранено, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174389
 
 
 Топ коментарі
 
йовбики не поделили метр границы?
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Скорее всего местные водочно-сигаретно-лесные контрабандисты не поделили сферы. Из-за чего ещё могут в этом убогом закарпутье устроить стрельбу?)
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Дикий Запад ? Два ковбоя на джипах обменялись парой выстрелов...
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Дикий Запад ? Два ковбоя на джипах обменялись парой выстрелов...
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а в это время нефедов рвал жопу на работе ...в стрипклубе
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Скорее всего местные водочно-сигаретно-лесные контрабандисты не поделили сферы. Из-за чего ещё могут в этом убогом закарпутье устроить стрельбу?)
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Я не ошибся, именно в убогом. Если там вдоль дорог стоят навороченные домины - это не показатель крутости региона. Домики, как правило, построены, либо на заробитчанские деньжата, ибо основная часть закарпутцев, или на заработках в Чехии, либо на деньги с контрабаса . На этом вся "экономика" области заканчивается. Кстати, советую побывать в тамошних цыганских гетто - будешь в акуе.)
https://youtu.be/dJEx7F2QRNY
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цыганские гетто - это что-то типа Снежного-Красного Луча-Свердловска,походу ? Перестрілка в Мукачеві, двох чоловіків поранено, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9912
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Вам не повезло, інакше б знали про десятки спа-курортів, про те що Закарпаття це перша клубніка в Україні, про вино....
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Ти тіпа взагалі не в курсі. У нас на заводах прості робітники за 15к в місяць отримують.
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похоже что "кубовых" обстреливал вот этот товарищ
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как это звучит - определяются с правовой квалификацией преступления..., надо просто выяснить кто кого и сколько они могут дать, чтобы это дело прикрыть...
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Що там з'ясовувати? Банда Пашкуляка їхла на качалку...
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https://www.youtube.com/watch?v=TZUhRrPU2G0&feature=youtu.be

не, ну килер совсем профи))
яркая одежда, капюшон падающий на глаза который он постоянно поправляет ибо мешает целится, два рожка выпущенные длинными не прицельными очередями...
цели всех поубивать явно не было, скорее припугнуть
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ну красная куртка поверх нормальной. скинет через квартал.
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Ну да, кто то из них нарвался на ответку.
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Чикаго!..надо срочно разрешить свободно владеть оружием!!!
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если к тебе в дом прийдут такие уроды, запоеш подругому
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Один стрелок разогнал целую бригаду Кубиков и одного Пирожка))) Вывод главное не количество гопников ,а каКчество стреляющего
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.....вот-вот и КРИМИНАЛИТЕТ перейдет в наступление на все органы ВЛАСТИ ((( ситуация выхдит из под контроля полиции (((( хаос и разруха (((((
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Ні, винуваті мусора, які розвели у місті гадюшник.
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неустановленный гражданин с предметом похожим на пистолет, стрелял по неустановленному авто похожему на джип Мерседес и неустановленному гражданину с растительностью похожей на бороду.. ..
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Скоро выйдет сериал на ридний мови, материала море и новый сурьезный баба по кино.
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розстрілюй рускіг окупантів, особливо із числа криміналітету
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уевая Украина, [07.02.20 12:10]

Перестрелка в Мукачево
Неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланем(Блюком).
Самого Артура и его охранника ранили."
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Стрілок розташувався біля дитячого садочка. Хвала Богу, що вони зараз на карантині. Справа від нього починається територія садочка, навпроти багатоповерхівка. Стріляє він у бік дороги із інтенсивним рухом...

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отстреливались от газовиков, собаки небыло чтоб расплотится за газ
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За цими відморозками не один труп, так що відстрілювались вони не з газовіків...
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Заміс пішов...
Віктор Балога звернувся до Авакова щодо стрілянини в Мукачеві - http://www.mukachevo.net/ua/news/view/870660

Розпочалась термінова сесія Мукачівської міської ради, В порядку денному питання «Про звернення до Президента України щодо криміногенної ситуації в місті та діяльності правоохоронних органів по забезпеченню законності та правопорядку»

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/870661
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