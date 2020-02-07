EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  3665  27
Матеріали за темою:
Все про:Грузія (629) ОЗУ (114) Нацполіція (8951) Правоохоронні органи (700)

 Поліцейські затримали на Київщині банду грабіжників-іноземців. ФОТОрепортаж

Поліція Київщини затримала групу грабіжників-іноземців віком 33-45 років. Встановлено, що двоє з них прибули до країни кілька днів тому. Жоден з них не має посвідки на проживання в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

За даними поліції, невідомі особи у селі Віта Поштова розбили скло в автомобілі жителя столичної області, звідки викрали планшет, мобільний телефон, документи, банківські картки та гроші. Після чого зникли на автомобілі у невідому напрямку.

Поліцейські затримали на Київщині банду грабіжників-іноземців 01

Під час проведення оперативно-розшукових заходів та за допомогою системи "Безпечна Київщина" працівники Управління карного розшуку поліції Київщини затримали грабіжників у порядку ст. 208 КПК України.

Поліцейські затримали на Київщині банду грабіжників-іноземців 02

Під час невідкладного обшуку в автомобілі, на якому пересувались зловмисники, поліцейські виявили та вилучили сокиру, "ломики", мобільні телефони, різні державні номери іноземної реєстрації, візитки потерпілого чоловіка та інші речові докази, які вказують на їхню причетність до пограбування в с. Віта Поштова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2019 році поліція знешкодила 275 організованих злочинних угруповань, - Клименко

Поліцейські затримали на Київщині банду грабіжників-іноземців 03
Фото: сайт поліції

Про затримання іноземців повідомлено в МЗС України і посольство Грузії.

Наразі затримані перевіряються на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці та області. Оскільки подібні напади на автомобілі українських громадян скоюють саме "такі групи осіб", які прибувають з інших країн з метою скоєння злочинів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри групі чоловіків. Запобіжних захід на час досудового розслідування для них обере суд.

Також вирішується питання про скорочення терміну перебування одному з іноземців з подальшою забороною в’їзду до України строком на 5 років.

У подальшому поліцейські звернуться до Державної міграційної служби про скасування цим зловмисникам права в’їзду до України після відбуття ними покарання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174366
 
 
 Топ коментарі
 
Черножопые картвелины))
Так они в Киеве себя чухают круче чем в своем овечьем стойле))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
те что в столбике справа, хоть лица и замылены, на грузинов не сильно похожи
 показати весь коментар
 
можешь эту фотку роспечатать и над кроватью повесить , я разрешаю
 показати весь коментар
 
Мне твои фотки в доме не нужны.
А ты свое ноу-хау запатентовал? Поліцейські затримали на Київщині банду грабіжників-іноземців - Цензор.НЕТ 1030
 показати весь коментар
 
Естественно запатентовал, когда кончатся ватно-марлевые повязки и коронавирус начнет косить зебилоидов пачками, то без моего разрешения они не смогут одеть на свои лица свои труселя
 показати весь коментар
 
бред не бред, а ты еще на коленях приползешь ко мне, просить разрешение Поліцейські затримали на Київщині банду грабіжників-іноземців - Цензор.НЕТ 5865
 показати весь коментар
 
можешь сколько угодно меня тралить, я буду тралить в ответ, но на оскорбления не перейду, хоть на говно изойди Поліцейські затримали на Київщині банду грабіжників-іноземців - Цензор.НЕТ 5103
 показати весь коментар
 
Номера Грузії, повідомили грузинське посольство... Проте грабіжники- іноземці, а не грузини.
 показати весь коментар
 
 
Ээээ, ара, мамат кунэм, хатишь шоб у тя пахан помэр? Нэ задэрживай, мы всэ чэстные человэк, дупой клинус, ааа, да нэ забэрай дэнги......(звуки ударов башки об капот и стекло)
 показати весь коментар
 
 
Украина зацвела. Уже даже в селе можно поживиться криминалу ))
 показати весь коментар
 
 
Черножопые картвелины))
Так они в Киеве себя чухают круче чем в своем овечьем стойле))
 показати весь коментар
 
 
Задержали и хорошо. Иностранцы? Тем лучше. Лайк
 показати весь коментар
 
планшет, мобильный телефон, документы, банковские карточки и деньги

==
каким надо быть дауном чтобы это оставлять в машине?
 показати весь коментар
 
С..ка! Опять французы приехали дартаньянить!
 показати весь коментар
 
 
Забавно. Коли іностранці нє расєянє, то країна озвучується - а якщо расєя, то ні?
Це що? Цензура на цензор.нєт???
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору