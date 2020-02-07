 Поліцейські затримали на Київщині банду грабіжників-іноземців. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

За даними поліції, невідомі особи у селі Віта Поштова розбили скло в автомобілі жителя столичної області, звідки викрали планшет, мобільний телефон, документи, банківські картки та гроші. Після чого зникли на автомобілі у невідому напрямку.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів та за допомогою системи "Безпечна Київщина" працівники Управління карного розшуку поліції Київщини затримали грабіжників у порядку ст. 208 КПК України.

Під час невідкладного обшуку в автомобілі, на якому пересувались зловмисники, поліцейські виявили та вилучили сокиру, "ломики", мобільні телефони, різні державні номери іноземної реєстрації, візитки потерпілого чоловіка та інші речові докази, які вказують на їхню причетність до пограбування в с. Віта Поштова.

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Фото: сайт поліції

Про затримання іноземців повідомлено в МЗС України і посольство Грузії.

Наразі затримані перевіряються на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці та області. Оскільки подібні напади на автомобілі українських громадян скоюють саме "такі групи осіб", які прибувають з інших країн з метою скоєння злочинів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри групі чоловіків. Запобіжних захід на час досудового розслідування для них обере суд.

Також вирішується питання про скорочення терміну перебування одному з іноземців з подальшою забороною в’їзду до України строком на 5 років.



У подальшому поліцейські звернуться до Державної міграційної служби про скасування цим зловмисникам права в’їзду до України після відбуття ними покарання.