 Двом учасникам "самооборони Криму" повідомлено про підозру, - МВС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Слідчі Головного управління поліції Криму повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування так званої "самооборони Криму". Фігурантам інкримінують вчинення злочину проти громадської безпеки, передбаченого ч.1 ст. 260 КК України (створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань).

Поліцейські встановили, що зловмисники протягом лютого-березня 2014 року несли бойові чергування на незаконно створеному блокпості поблизу м. Красноперекопськ. Вони здійснювали перевірку документів та обшуки автомобілів з метою виявлення та затримання проукраїнськи налаштованого населення АР Крим.

За час "служби" підозрювані були нагороджені медалями "За защиту Крыма" та "За возращение Крыма". Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина не визнає незаконну анексію Криму, - Ердоган