 Схему продажу контрафактних ліків через мережу аптек блокували на Полтавщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Організатор групи, представник комерційної структури фармацевтичної галузі, облаштував у місті Лубни підпільний цех з виготовлення контрафактних ліків для продажу. Готову продукцію ділки реалізовували через підконтрольну мережу аптек на території регіону.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи та на "виробництві" правоохоронці вилучили понад 20 найменувань підроблених медпрепаратів, майже 5,5 кілограма прекурсору, пакувальні матеріали, етикетки тощо. Також виявлено медичне обладнання без сертифікатів відповідності та декларацій про їх реєстрацію.

Правоохоронці вилучають контрафактну продукцію з мережі аптечних закладів для недопущення її придбання громадянами. Виявлені предмети та речовини направлено на експертизу.

Також дивіться: Підприємець продавав контрафактний алкоголь у районі проведення ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадженням за ч. 2 ст. 321-1 (виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.













