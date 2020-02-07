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Все про:контрафакт (128) ліки (330) Полтавщина (309) СБУ (5274)

 Схему продажу контрафактних ліків через мережу аптек блокували на Полтавщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Полтавщині Служба безпеки України блокувала діяльність угруповання, яке спеціалізувалося на нелегальному виробництві і збуті фальсифікованих лікарських засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Організатор групи, представник комерційної структури фармацевтичної галузі, облаштував у місті Лубни підпільний цех з виготовлення контрафактних ліків для продажу. Готову продукцію ділки реалізовували через підконтрольну мережу аптек на території регіону.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи та на "виробництві" правоохоронці вилучили понад 20 найменувань підроблених медпрепаратів, майже 5,5 кілограма прекурсору, пакувальні матеріали, етикетки тощо. Також виявлено медичне обладнання без сертифікатів відповідності та декларацій про їх реєстрацію.

Правоохоронці вилучають контрафактну продукцію з мережі аптечних закладів для недопущення її придбання громадянами. Виявлені предмети та речовини направлено на експертизу.

Також дивіться: Підприємець продавав контрафактний алкоголь у районі проведення ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадженням за ч. 2 ст. 321-1 (виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Схему продажу контрафактних ліків через мережу аптек блокували на Полтавщині, - СБУ 01

Схему продажу контрафактних ліків через мережу аптек блокували на Полтавщині, - СБУ 02
Схему продажу контрафактних ліків через мережу аптек блокували на Полтавщині, - СБУ 03
Схему продажу контрафактних ліків через мережу аптек блокували на Полтавщині, - СБУ 04
Схему продажу контрафактних ліків через мережу аптек блокували на Полтавщині, - СБУ 05
Схему продажу контрафактних ліків через мережу аптек блокували на Полтавщині, - СБУ 06
Схему продажу контрафактних ліків через мережу аптек блокували на Полтавщині, - СБУ 07
Схему продажу контрафактних ліків через мережу аптек блокували на Полтавщині, - СБУ 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174353
 
 
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ничего вы не понимаете - они борютса с коронавирусом
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особисто я вважаю цей злочин рівнозначним згвалтуванню неповнолітніх і заслуговує на довічне ув'язнення
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Это они прессованный мел называют "лекарства"? Схему продажи контрафактных лекарств через сеть аптек блокировали на Полтавщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5499
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Тоже мне, Бином Ньютона. В обычных аптечных киосках обычных больниц себя контрафактом не утруждают. Там продают бесплатные лекарства поступающие в эти больницы, причем делают это открыто не таясь, сразу по завозу лекарств в больницу. И где то СБУ?
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Подделка лекарств должна наказыаться смертной казнью.
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В Лубнах -фарм фабрика .Спецы -оттуда! Они ведь не плацебо продают!Они наладили из тех же субстанций ,но своё производство.Если они бренды подделывали -тогда -да!Плохо,когда конюхи лекарства готовят.
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