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Все про:голод (19) тварини (156) зоопарк (20) Харківщина (851) звірі (5)

 Ведмеді, леви, тигр і пантера: на базі відпочинку під Харковом голодують дикі тварини. ФОТО

Зоозахисники виявили на базі відпочинку приватний звіринець, господарі якого не можуть прогодувати тварин і готові віддати їх у добрі руки.

Про це написала в Facebookвіцепрезидент Асоціації зоозахисних організацій Марина Суркова, інформує Цензор.НЕТ.

"На території бази відпочинку недалеко від Харкова ми виявили у вольєрах із цементною підлогою 5 ведмедів (2 з яких гімалайські), 2 левів, самотнього тигра, таку ж пантеру, двох пеліканів (у вольєрі з порожнім басейном і наполовину порожнім відром із протухлою водою) , баранів у загоні (без сіна), куріпок і фазанів. Тварини справді виснажені, апатичні, в очах безнадія..."- написала вона.

За словами зоозахисниці, у жодному з вольєрів немає і слідів їжі.

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"Керівництво цієї бази пішло на спілкування з нами і пообіцяло віддати добровільно згаданих тварин. Також вони зазначили, що зараз важкі часи (не сезон) і погодилися, що потрібна допомога у годуванні тварин", - додала Суркова.

Волонтери шукають для тварин притулок, а поки його не знайдено, просять допомогти з їжею для звірів.

Ведмеді, леви, тигр і пантера: на базі відпочинку під Харковом голодують дикі тварини 01Ведмеді, леви, тигр і пантера: на базі відпочинку під Харковом голодують дикі тварини 02
Ведмеді, леви, тигр і пантера: на базі відпочинку під Харковом голодують дикі тварини 03
Ведмеді, леви, тигр і пантера: на базі відпочинку під Харковом голодують дикі тварини 04
Ведмеді, леви, тигр і пантера: на базі відпочинку під Харковом голодують дикі тварини 05
Ведмеді, леви, тигр і пантера: на базі відпочинку під Харковом голодують дикі тварини 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174316
 
 
 Топ коментарі
 
по нормальному нужно запретить эти сраные зоопаркиа владельцев осуждать не на тюремное заключеие а устанавливать клетки с будкой в центре населенного пункта и помещать туда живодера. пусть на него жители плюют и дрочат палками
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"На территории базы отдыха недалеко от Харькова мы обнаружили в вольерах с цементным полом Источник: https://censor.net.ua/p3174316 и без еды..

С цементным полом в холод..., в открытых помещениях..

Хозяев этого зверинца нужно пи-ть ногами пока на этом полу не появятся лужи их крови...
Ненавижу такие новости...

Запретить цирки и частные зоопарки!
Сколько же можно издеваться над животинами блин...?

У меня свой дом и хозяйство - курица чихнет.., и ты бежишь помогать ей и лечить...

А здесь..
Бесит..
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Не факт. Было бабло - строились, развивались...и нет бабла.
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Нет мозгов. Твари. Хуже зверей. Таких самих нужно пускать на корм этим животным. Чтобы другим не повадно было.
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Не трындите, а помогите деньгами.
Вашими возмущениями животные сыты не станут.
Мой вклад:


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А у меня не получилось отправить... выкинуло на какуюто страницу я все заполнил, подтвердил, а платежа не вижу
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Я с мобильного приложения приват-24 скидывал.
У них карта подвязана к счёту гражданской организации, чтоб все видели куда идёт.
А это юр.лицо, поэтому перекидывает на платёж по реквизитам, а не на карту.
Если тоже с привата платили, узнайте у них - 3700.
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Не трындите, а позвоните в ПОЛИЦИЮ - 102 (бесплатно)

и расскажите о жестоком обращении с животными
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Да ёпт...
Медведь что, накормится вашим звонком в полицию???????
Уголовное дело и корм животным - не связанные дела.
Тех накажут, но животным умереть что ли?
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туши хозяина этого звериного концлагеря хватит и медведю, и львам, и ягуару - на ужин Ведмеді, леви, тигр і пантера: на базі відпочинку під Харковом голодують дикі тварини - Цензор.НЕТ 4066
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Ну так дайте им эту тушу - в чём проблема?
Короче.
Выше - типичный любитель трындеть, а не помогать.
А как дошло до дела - сразу жлобство и жалко денег, поэтому только разговоры вместо дела.
Зачем я тут бисер мечу.
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давно пора запретить частные "зверинцы", которые содержат ЗВЕРИ, тупые и жестокие звери-дельцы


нормально животных можно содержать в зоопарках со специально обестроенными для них территориями, а не в тесных клетках
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кстати, "зверинец" при базе отдыха - харьковчане отдыхали, в том числе с детьми, и наслаждались мученьями зверей в клетках ?

"спрос порождает предложение" (это еще из марксизма)

ватный спрос порождает звериное предложение
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Добрих людей мало але все-таки вони є... Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные - Цензор.НЕТ 236
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по нормальному нужно запретить эти сраные зоопаркиа владельцев осуждать не на тюремное заключеие а устанавливать клетки с будкой в центре населенного пункта и помещать туда живодера. пусть на него жители плюют и дрочат палками
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Поправте якщо я не правий... Багаті активісти, забирають багатостраждальних тварин у бездушних господарів і просять грошей у народу на харчування?
А не простіше організувати флешмоб і допомогти власнику прогодувати тварин?
А то у нас дивний комунізм виходить... Відібрати і поділити...
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Потім буде акція - допоможіть власникам позашляховиков прогодувати своїх залізних коней...
Він знав, яку діяльність організовував. Ця сфера - під наглядом держорганів має бути. Бо це - живі істоти. Щось пішло не так - використовуй варіант Б.
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Ніякого комунізму. В більшості країн якщо батьки зовсім недбало ставляться до дітей, їх позбавляють батьківських прав. Тут механізм схожого принципу. Володіння живою істотою не рівнозначне володінню і розпорядженню скажімо нерухомістю, різні обов'язки і наслідки їх недотримання.
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простіше згодувати власника левам перед відправкою їх на батьківщину у Африку

і ніякого комунізму, я з вами згодна
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Десятки раз отдыхал на этой базе,очень жаль что так складывается ситуация.
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Я погуглил: по запросу "харьков база отдыха зоопарк" гугл выдаёт «Парус-Макси» Старый Салтов.
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Я выше одну нагуглил - по фоткам всё похожее.
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Бывшего нач обл ГАИ. Там все за бывшим нач обл налоговой, бывшими-мэром, зятем, обл прокурором, вицеспикером.
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Та скорее всего сами жрали и домой волокли. Там бы копнуть глубже. Проверить дома где живут работнички. Чем свиней, гусей и прочая кормят. Но нужна санкция на обыск конечно. Морозы пришли---наверно не успеют, особенно экзотические хищники.
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у работничков есть хозяин, который отвечает перед Законом
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Хорошо бы прокурором по надзору этого закона льва назначить с этого зоопарка---или следователем!
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А якщо цих тварин нагодувати у їдальні ВР?
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І це ідея! Звірі ситі та жодна людина не постраждає😄
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"На территории базы отдыха недалеко от Харькова мы обнаружили в вольерах с цементным полом Источник: https://censor.net.ua/p3174316 и без еды..

С цементным полом в холод..., в открытых помещениях..

Хозяев этого зверинца нужно пи-ть ногами пока на этом полу не появятся лужи их крови...
Ненавижу такие новости...

Запретить цирки и частные зоопарки!
Сколько же можно издеваться над животинами блин...?

У меня свой дом и хозяйство - курица чихнет.., и ты бежишь помогать ей и лечить...

А здесь..
Бесит..
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якщо курка чихне- то ти береш сокиру і скоріше їх голову рубаєш поки не здохла. І на бульйон. Ведмеді, леви, тигр і пантера: на базі відпочинку під Харковом голодують дикі тварини - Цензор.НЕТ 5974
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Ukrainets UA - больных животных не ем...

Если вылечить не получается, то забой и собакам...
Животные до самого забоя должны жить хорошо.., не страдать, хорошо питаться , дышать свежим воздухом, гулять...
Забой должен быть моментальным на сколько это возможно...
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Кто-то может как-то сообщить этим активистам данные человека, который реально способен помочь?! Вот его е-мэйл: derevnavashura@gmail.com
А знаю его лично, он- действительно любит животных. Месяц назад, в его парке два котенка леопардов прибавились. Как жаль, что я не был в Мариуполе! Ничего, как прибуду- немедленно к нему съезжу. Кстати, вот телефоны его "Парка дикой природы": Телефон: +38-097-937-18-13 или +38-099-567-30-13. Повторяю: он- реально сможет помочь!
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Так скиньте ему на номер ссылку на эту статью!
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Бідолашні тваринки. Чому людина така тварина, що справжні тварини від неї постійно страждають. Особливо ті, які не можуть себе захистити.
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Чомусь соромно дивитися тваринам в очі. Вранці, трошечки, перекажу
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подонки..издеваются над животными.отдайте уже их другим!
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гепарда бы мне(борется с тигром) и удава в придачу еще(подыхает от сжатия)
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під Харковом є тільки одна база в минулому піонерський табір а зараз "фельдман еко парк" де є дикі тварини, але там грошей багато у власника.
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ну наприклад?) я був в Еко парку, там все Ок. А гугл може завести в нікуди, треба рекомендаціями користуватися знайомих. Вихід є або цих тварин в еко-парк віддати Фельдману, або в харківський міський зоопарк обидві контори не мають проблем з фінансуванням.
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Все как на Рашке. Продукты и контрабанду давят тракторами а животные с голоду дохнут. Медведи вообще всеядные. Могли бы его приписать к какому то продуктовому магазину
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Хотя тут дело даже не в еде. По клетках видно что для животных ето адские условия
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Странный какойто способ оплаты через Приват24. Первый раз такое вижу...
Но за то поучаствовал в нелегкой судьбе зверушек.
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А нее платежа не вижу в Приват 😡 Громадська організація можно було якось по людські зробити ті реквізити, а не через... Перший раз бачив такий спосіб платежу!
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Подобные убогие зоопарки - это тюрьмы и пытка для зверей. Мудаков владельцев этих пыточных камер самих надобно в эти клетки сажать.
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