 Ведмеді, леви, тигр і пантера: на базі відпочинку під Харковом голодують дикі тварини. ФОТО

Про це написала в Facebookвіцепрезидент Асоціації зоозахисних організацій Марина Суркова, інформує Цензор.НЕТ.
"На території бази відпочинку недалеко від Харкова ми виявили у вольєрах із цементною підлогою 5 ведмедів (2 з яких гімалайські), 2 левів, самотнього тигра, таку ж пантеру, двох пеліканів (у вольєрі з порожнім басейном і наполовину порожнім відром із протухлою водою) , баранів у загоні (без сіна), куріпок і фазанів. Тварини справді виснажені, апатичні, в очах безнадія..."- написала вона.
За словами зоозахисниці, у жодному з вольєрів немає і слідів їжі.
"Керівництво цієї бази пішло на спілкування з нами і пообіцяло віддати добровільно згаданих тварин. Також вони зазначили, що зараз важкі часи (не сезон) і погодилися, що потрібна допомога у годуванні тварин", - додала Суркова.
Волонтери шукають для тварин притулок, а поки його не знайдено, просять допомогти з їжею для звірів.
Вашими возмущениями животные сыты не станут.
Мой вклад:
У них карта подвязана к счёту гражданской организации, чтоб все видели куда идёт.
А это юр.лицо, поэтому перекидывает на платёж по реквизитам, а не на карту.
Если тоже с привата платили, узнайте у них - 3700.
и расскажите о жестоком обращении с животными
Медведь что, накормится вашим звонком в полицию???????
Уголовное дело и корм животным - не связанные дела.
Тех накажут, но животным умереть что ли?
Короче.
Выше - типичный любитель трындеть, а не помогать.
А как дошло до дела - сразу жлобство и жалко денег, поэтому только разговоры вместо дела.
Зачем я тут бисер мечу.
нормально животных можно содержать в зоопарках со специально обестроенными для них территориями, а не в тесных клетках
"спрос порождает предложение" (это еще из марксизма)
ватный спрос порождает звериное предложение
А не простіше організувати флешмоб і допомогти власнику прогодувати тварин?
А то у нас дивний комунізм виходить... Відібрати і поділити...
Він знав, яку діяльність організовував. Ця сфера - під наглядом держорганів має бути. Бо це - живі істоти. Щось пішло не так - використовуй варіант Б.
і ніякого комунізму, я з вами згодна
да, этот гадюшник называется база отдыха "Парус-Макси"
а вот здесь его реклама: https://www.youtube.com/watch?v=AJbOXjtvZHI
счастливых и радостных животных в тесных клетках вы можете увидеть с 10-й минуты
а рекламирует этот "харьковский парадайз" некий Андрей Плещеев-Коринько
пообщаться с ним можно, естественно ВКонтакте
vk.com › profusionvideo
Андрей Плещеев-Коринько | ВКонтакте - VK.com
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8 груд. 2019 р. - Андрей Плещеев-Коринько, Харьков, Украина. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Андреем ...
обратите внимание на дату - 8 груд. 2019 р.
але Баканов-черт и прочее СБУ, у нас ВКонтакте уже опять в законе ?
С цементным полом в холод..., в открытых помещениях..
Хозяев этого зверинца нужно пи-ть ногами пока на этом полу не появятся лужи их крови...
Ненавижу такие новости...
Запретить цирки и частные зоопарки!
Сколько же можно издеваться над животинами блин...?
У меня свой дом и хозяйство - курица чихнет.., и ты бежишь помогать ей и лечить...
А здесь..
Бесит..
Если вылечить не получается, то забой и собакам...
Животные до самого забоя должны жить хорошо.., не страдать, хорошо питаться , дышать свежим воздухом, гулять...
Забой должен быть моментальным на сколько это возможно...
А знаю его лично, он- действительно любит животных. Месяц назад, в его парке два котенка леопардов прибавились. Как жаль, что я не был в Мариуполе! Ничего, как прибуду- немедленно к нему съезжу. Кстати, вот телефоны его "Парка дикой природы": Телефон: +38-097-937-18-13 или +38-099-567-30-13. Повторяю: он- реально сможет помочь!
Но за то поучаствовал в нелегкой судьбе зверушек.