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 Українців наймали на роботу в Туреччині і змушували доставляти морем нелегальних мігрантів, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські затримали 35-річного жителя Запоріжжя за торгівлю людьми. Він завербував 12 жителів міста і відправив їх за кордон працювати на переправленні нелегальних мігрантів. 8 його жертв опинилися в тюрмах за межами України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на управління комунікації Нацполіції.

За даними слідства, підозрюваний давно займається перевезенням нелегальних мігрантів із Туреччини до Греції та Італії. В 2011 до 2016 році відсидів за це у грецькій в'язниці.

"Повернувшись в Україну, він почав вербувати українських громадян під приводом участі в перевезенні біженців. Надалі відправляв завербованих до Туреччини, а потім - до Греції", - повідомили в поліції.

Серед своїх знайомих підозрюваний шукав чоловіків і жінок нібито для працевлаштування в Туреччині. Насправді українцям доводилося як екіпаж обслуговувати яхти та прогулянкові катери, на яких перевозили нелегальних мігрантів.

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"У результаті слідчих дій поліцейські задокументували причетність 35-річного жителя Запоріжжя і його спільників до вербування 12 жителів Запоріжжя. Вісім із них були відправлені за кордон, де вони відбували покарання за перевезення нелегальних мігрантів морем", - додали поліцейські.

Чоловікові висунули звинувачення за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Йому загрожує від 5 до 12 років за ґратами.

Українців наймали на роботу в Туреччині і змушували доставляти морем нелегальних мігрантів, - Нацполіція 01
Українців наймали на роботу в Туреччині і змушували доставляти морем нелегальних мігрантів, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174260
 
 
 Топ коментарі
 
Этому попадалову уже лет 25 - турки нанимают украинских моряков на прогулочные яхты и возят нелегалов, контрабандный алкоголь с северного Кипра. По началу, конечно, в тёмную - люди не сразу понимали, что соучаствуют в криминале - но на сегодня, после десятков подобных случаев, тут два варианта, или люди совсем наивняк, или идут на эту подставу осознанно. Ладно, судьба у украинцев такая - всё дерьмо со всего мира черпать вёдрами.
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Засталяли доставляли, били батогами,ой божечкi.
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Нанимали чтобы заставлять доставлять.
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Хорошо хоть в Украине эпоха зубажиння закончилась!
Украинцев нанимали на работу в Турции и заставляли доставлять по морю нелегальных мигрантов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 525
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як видно, добра нє нажіл - в хаті розруха і ніщєта
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Не вижу как они ему "торговлю людьми" впаяют....
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Этому попадалову уже лет 25 - турки нанимают украинских моряков на прогулочные яхты и возят нелегалов, контрабандный алкоголь с северного Кипра. По началу, конечно, в тёмную - люди не сразу понимали, что соучаствуют в криминале - но на сегодня, после десятков подобных случаев, тут два варианта, или люди совсем наивняк, или идут на эту подставу осознанно. Ладно, судьба у украинцев такая - всё дерьмо со всего мира черпать вёдрами.
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Даже если осознанно, всё равно наивняк: надо было поинтересоваться перед тем, как соглашаться на такую работу, какие условия в турецких тюрьмах. А они жуткие.
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Засталяли доставляли, били батогами,ой божечкi.
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А нелегальных мигрантов тоже что-то заставляли?
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"Заставлял .." за доллары, "торговля людьми"? Чушь собачья! Максимум нелегальное предпринимательство (по транспортировке пассажиров) и неуплата налогов!
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Уже и здесь украинцы засветились. Украинцев нанимали на работу в Турции и заставляли доставлять по морю нелегальных мигрантов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3453 А турки наверняка нанимали украинские экипажи, чтобы подозрений было меньше.
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По телефону из Турции заставили патриотами торговать
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