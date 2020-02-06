 Українців наймали на роботу в Туреччині і змушували доставляти морем нелегальних мігрантів, - Нацполіція. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на управління комунікації Нацполіції.

За даними слідства, підозрюваний давно займається перевезенням нелегальних мігрантів із Туреччини до Греції та Італії. В 2011 до 2016 році відсидів за це у грецькій в'язниці.

"Повернувшись в Україну, він почав вербувати українських громадян під приводом участі в перевезенні біженців. Надалі відправляв завербованих до Туреччини, а потім - до Греції", - повідомили в поліції.

Серед своїх знайомих підозрюваний шукав чоловіків і жінок нібито для працевлаштування в Туреччині. Насправді українцям доводилося як екіпаж обслуговувати яхти та прогулянкові катери, на яких перевозили нелегальних мігрантів.

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"У результаті слідчих дій поліцейські задокументували причетність 35-річного жителя Запоріжжя і його спільників до вербування 12 жителів Запоріжжя. Вісім із них були відправлені за кордон, де вони відбували покарання за перевезення нелегальних мігрантів морем", - додали поліцейські.

Чоловікові висунули звинувачення за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Йому загрожує від 5 до 12 років за ґратами.



