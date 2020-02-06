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 Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 лютого, відбувається чергове пленарне засідання Верховної Ради.

З самого ранку в Раді був президент Володимир Зеленський, який взяв участь у засіданні фракції "Слуга народу".

"Слуги народу" після зустрічі із Зеленським погодилися голосувати за закон про ринок землі.

Водночас, після відкриття засідання спікер ВР Дмитро Разумков відразу ж оголосив перерву, яка затягнулася на 1,5 години.

Тим часом, під Радою і ОП відбуваються мітинги проти відкриття ринку землі.

Поки тривала перерва трибуну ВР заблокували нардепи від "Батьківщини" і ОПЗЖ.

Під час спроби спікера і першого віцеспікера зайняти свої місця в президії побилися нардепи: "Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут вот". Під час сутичок, Тимошенко пошкодила мікрофон Разумкова і поранила свій палець до крові.

Також у сесійній залі "слуга народу" Максим Ткаченко вів дискусію з нардепом від "Батьківщини" Кучеренком: "За "клоуна", бл#дь, ви зараз п#зди отримаєте".

Тим часом, Рада розпочала розгляд законопроєкту про ринок землі: до другого читання подано понад 4 тис. поправок.

Робочий день Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 01

"Слуги народу" "охороняють" президію Ради від блокування: Юрій Корявченков (крайній праворуч), Артем Дмитрук (крайній зліва)

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 02

Розмова нардепів.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 03

Дмитрук поправляє крісло спікера ВР.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 04

Нардеп від "Свободи" Оксана Савчук (позафракційна) фотографується з патріотичним вазоном.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 05

Селфі Вікторії Сюмар (ЄС), Андрія Клочка (СН) з колегою.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 06

Євген Брагар, який нещодавно порадив пенсіонерці заплатити за комуналку "продавши собаку, якщо вона елітної породи".

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 07
Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 08

Вікторія Сюмар (ЄС) і Олександр Ткаченко (СН).

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 09

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук звертається до парламентаріїв.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 10

Президія ВР "під охороною".


Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 11

Олександр Кабанов (СН) спостерігає за тим, що відбувається в залі.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 12

Сергій Власенко ("Батьківщина") зав'язує шнурки розмовляючи з колегою з "Голосу" Олегом Макаровим.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 13

Розмова нардепів.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 14

Максим Пашковський (СН).

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 15

"Слуги народу": ексжурналіст "1+1" Сергій Швець (по центру, в окулярах), Олег Марусяк (крайній зліва, сидить), Мар'яна Безугла (крайня праворуч, сидить).

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 16

"Важкий законопроєкт": В'ячеслав Рубльов (СН) з повною версією законопроєкту про ринок землі.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 17

Юлія Тимошенко ("Батьківщина") в президії Ради.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 18

Тимошенко почала блокування трибуни Ради.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 19

Тим часом, до президії кинулися "слуги народу".

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 20

"Слуга народу" Дмитрук не пускає Власенка до Тимошенко.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 21

Нардепи пожвавлено знімають сутичку Дмитрука і Власенка.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 22

Власенко все ніяк не може потрапити в президію Ради.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 23

Парламентарії показово намагаються не торктися один одного руками. На їхню думку, напевно, так це матиме менш агресивний вигляд і буде доречнішим для парламенту.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 24
Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 25

У підсумку, Дмитрук відтіснив Власенка.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 26

Власенко розповідає Стефанчук про поведінку Дмитрука.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 27

Ще одна спроба Власенка прорватися до президії.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 28

Але кордон "слуг народу" непробивний.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 29

Тим часом, "слуги народу" оточили Юлію Тимошенко і намагаються розблокувати робоче місце спікера Дмитра Разумкова.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 30

Тим часом, трибуну заблокували нардепи від ОПЗЖ.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 31

Деякі нардепи роблять селфі, все-таки, перше блокування трибуни і президії на цій сесії.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 32

Блокада президії і трибуни ВР.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 33

Глава фракції СН Давид Арахамія намагається щось повідомити в президію.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 34

Арахамія прорвався до президії, де свої місця вже зайняли Разумков і Стефанчук. Тим часом, Юлія Тимошенко тримає мікрофони Разумкова.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 35

До президії прорвався Юрій Бойко (ОПЗЖ).

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 36

Блокада президії ВР.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 37

Наталія Королевська (ОПЗЖ) в оточенні Нестора Шуфрича (ОПЗЖ) і Іллі Ківи (ОПЗЖ) виступає з трибуни Ради.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 38

Тим часом, Дмитро Мікіша (СН) намагається прочитати щось на смартфоні, при цьому не показавши журналістам.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 39

Олена Мошенець (СН).

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 40

Олена Копанчук (СН) намагається розібратися з програмами на своєму ноутбуці.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 41

Олексій Гончаренко (ЄС) виступає з трибуни.

Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого 42

Ніна Южаніна (ЄС) виступає з трибуни.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174246
 
 
 Топ коментарі
 
Туда бы сейчас "Томагавк", а лучше штук десять, для верности.
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...не забывайте! за землю и гибнут...не только ногти и микрофоны ломают...
Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля - Цензор.НЕТ 9201
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Туда бы сейчас "Томагавк", а лучше штук десять, для верности.
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За такое желание предыдущая власть сажала, а ты на свободе.
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А склад оружия, которое они вместе с рубаном привезли в Украину, это так, для интерьера?
Кафе в стиле милитари обставить?
Ты таки типичный представитель электората зеленского.
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А чего же отпустили, если такие улики, петин электорат?
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Выпустили ее с Рубаном, безусловно при Порошенко.
Истек срок ареста.
А почему не арестовали после, это уже вопрос к Зеленскому.
Конечно, отмазывать сепаратиста Рубана, который завозил в Украину оружие, это мелочи, на которые не следует обращать внимание.
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у Нади это не получилось .попросила помощи у охфицеров ,а они ляхи обосрали и здали надю с потрохами алконавту пгокулолу с 3-мя юробразованиями
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я вижу тебе нравится микрофон тупакова
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...не забывайте! за землю и гибнут...не только ногти и микрофоны ломают...
Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля - Цензор.НЕТ 9201
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Как четверо жлобов одну Тимоху не смогли остановить.
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К ней можно по-разному относиться(и я так и делаю). Но куда им всем четверым до нее.
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Вони вже давно опущені. Інтелекту нуль.
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Ну подумаешь, оторвала микрофон у Разумкова...
Походит без микрофона.
Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля - Цензор.НЕТ 2283
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Сегодня микрофон, а завтра другое более важное оторвет. Юлька в своей стихии - дай за правду постоять - порвет и оторвет.
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І ця гнида засідає в українському Парламенті і щось там відстоюе за країну з жулькою...
Королевська: "українська мова - це формальність, а усі і так говорять в Україні російською мовою"."Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля - Цензор.НЕТ 3140
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2009 год Каролевская была в БЮТ а потом пошла в президенты и Юлька выгнала ее
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Вигнали не за це, а за то, що з ригами знюхалась.
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Не бачу Ківу. Напевне знов кнопкодавить свого самовисуванця
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Маленька. мужня, розумна, тендітна жіночка, а як курви бояться її. Всі- і олігархи і їх слуги. Респект Юлії. Буде Юля, буде й Україна.
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Вот они единодумцы и подельники ,вот она коалиция . За життя + ПЭС = партия регионов.

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До тех пор, пока мы ее не выберем президентом, толку не будет.
Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля - Цензор.НЕТ 5762
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Осталось только ее попробовать в президенты. Кругом одни безъяйцевые.
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З 2010 року бидло верещить абинеюлька і має те що має.
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какой биомусор находится в ВР! И это население выбрало для себя себе подобных.
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Ну поясніть мені, бо я не розумію, що за кіпіш? Чому не може бути ринку землі?
Ну ось приходила сьогодні наша давня знайома, яка усе життя прожила в селі. Колись мала родину, були молоді, отож працювали на полі, тримали живність, ну, як усі в селі. Тепер вона сама (брати повмирали, а дітей у неї не було), вже роки не ті, то скільки їй тої скотини треба й того поля? Отож здала землю в оренду. В селі таких як вона багато, що постаріли, не мають сил обробляти поля і тримати худобину. Отож і здають землю в оренду, бо на власні потреби їм вистачає клаптика землі. Питаємо: Зосю, а скільки вам платять за оренду? Зося каже: та не платять, дадуть то пару мішків картоплі, то пшениці для курей - що вирощують, те й дають. Зосі вистачить мішка картоплі і відра пшениці для тих кількох курей, що ще тримає, на цілий рік, але що має робити? Землю ж не продаси - нема закону.
Така ж ситуація у моєї свахи - поки ще були живі батьки, то здавали землю в оренду за мішок картоплі, мішок комбікорму чи пшеиці, бо яку не яку живність до кінця життя тримали (бо як це - жити в селі і не мати худоби?). А цього року батьки померли, а свасі не треба ні пшениці, ні комбікорму, бо сваха в місті живе і худоби не тримає. Але землю сваха теж продати не може.
Ну поясніть мені хто ж тоді під... рас - той, хто хоче дати можливість людям продати землю, чи той, хто й надалі прирікає людей здавати землю в оренду з мішок картоплі? Чи я чогось не розумію?
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ПиСи: а ще казала Зося, що ті, що під Радою стоять, землі ніколи не мали і на землі ніколи не працювали, отож поняття не мають, чого вони під тую Раду приперлися. Це так?
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При приватизации заводов говорили, что частный собственник более хозяйственный, чем государство. Но а результат этого хозяйствования мы все увидели. Так и с землей будет.
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Ну, приватний підприємець справді ефективніший. Я не знаю скільки вам років і чи ви пам'ятаєте совок. А я пам'ятаю, що майже все, що давало село, доводилося купувати на базарі, бо в овочевих магазинах, якщо й щось продавали, то напівгниле, бо тодішній власник, той народ, про який нам тут товчуть і донині, про якість не дуже дбав. А ось конкретний власник (хоча він теж народ) на своєму кавалку землі вирощував таку трускавку, що аж в роті таяла, отож і доводилося йти на базар, бо у магазинах такої і близько не було. Тобто бачите, який чомусь різний той народ. Чи річ зовсім не у народі? Це по-перше. По-друге, невже таки справді краще здавати землю в оренду за мішок пшениці? Ну що ж то за власник такий - народ, який не може продати свою власність і мати копійчину замість мішка картоплі? Я розумію, що фермерам дуже вигідно брати землю в оренду за мішок картоплі чи пшениці, тому вони й казяться. Але чи вигідно таке селянам?
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После так называемой продажи земли - ваша Зося останется и без земли и без картошки,
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Чому? Продасть землю - візьме гроші. Так само як, наприклад, за хату чи будь-яку іншу нерухомість.
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Ну продать землю за мешок картошки это суть вашей истории? Вам не кажется что это глупо?
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А ви уважно читали? Йдеться, власне, про те, що фермери платять селянам за оренду землі копійки, а то й взагалі натурпродуктом. То чому селянин не може продати власну землю і взяти за неї добрі гроші?
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Слухайте, я поставила цілком конкретні запитання, але відповіді не отримала. Чіткої та аргументованої, а не якихось відписок, які, власне, не проясняють суті справи. У мене не має землі, я не дуже на цьому знаюся, але ті, хто проти, судячи з усього, теж не дуже добре розуміють, чому вони, власне, проти.
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Вы так шутите? Сдают в аренду за копейки, а продадут за миллионы? Это очень смешная фантазия. А реальность у того о ком вы рассказываете просто не будет каждый год мешка картошки, а за один мешок отберу землю и в наших реалиях этот мешок будет пустым скорее всего.
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Аліна не потрібно заводити рака за камінь. Сьогодні проблема не в продажі землі, а в продажі землі аферистам та спекулягтам та іншій нечесті. В цивілізованих країнах, в яких ринок землі пройшов вже не одне століття і кращого не знайшли як продавати землі не більше ПЯТСОТ гектарів в одні руки і людям, які мають фахову підготовку і з великими вимогами до них і які будуть обробляти цю землю, а не десятки тисяч га різним проходимцям як хоче це зробити наша "неукраїнська влада".
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охранник бени, который теперь "прикрывает" колывана (стефанчука)
с оружием в зале ВР
Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля - Цензор.НЕТ 470
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Зенелохське кодло хоче за грати, довічно.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАМАХ НА ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН!!!
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!
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Да петя ту не при чем. Зю сам повод дает - против правды пошел. Где референдум о земле? Ведь это важнейший вопрос.
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Им некогда закон про референдум - нужно дыжытизить 26 часов в сутки права, паспорта, удостоверения собак и секс по смартфону... Ну и земельки нужно по-быстрому продать, шоб хватило на летних каникулах оторваться...
Блин, хуже коронавируса - гниды подмышечные!
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Шорты. Шорты на подтяжках надо выдавать депутатам в качестве спец одежды.
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Над трибуною явно не вистачає плаката з написом: "Ave Satanas!" та фігурою бафомета...
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...Вопрос Зеленскому - пусть спросит у Кучмы Ющенко и Порошенка как быстро летит время ..на Банковой ...
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Ну, нічого вічного не буває. Президентів також.
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45% прихильників повного холодильника та "Сватів" з тобою можуть поки що не погодитись. "Сватів" заборонити не можливо, залишається надія на холодильник.
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Раскол у клоунов будет раньше, чем ожидалось. И конституционное большинство перестанет быть для них актуальным. А там - и простое большинство.
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Оказалось, что этотне рядовой клоун, а целый генеральный директор "Квартал-концерт". Типа, крутой клоун.
Только нервный какой-то.
https://www.youtube.com/watch?v=7IebW9jS3PY&feature=youtu.be
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Что делает Нефьодов на встречах с контрабандистом Павлюком и его ручными "Слугами"?

https://www.youtube.com/watch?v=0SWejV-Qs-U
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Боже аж страшно дивитися - у ВР одні нелюди сидять.
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Дюймовочка Юля изгоняет ЗЕ-быдло и других чертей и зе-демонов от микрофона -- эпическая картина .

Дмитрук лихорадочно ищет опцию , где бы ему кроме трицепца и дельты подкачать мозги ...
наивно полагает , что отталкивание Власенко позволит ему позаимствовать ещё и глубокие знания юриспруденции и римского права ... ну хотя бы на уровне милицейской академии Кивы ... Но только Кива знает , шо в реале на лекция этих Кива скорее баловал своего самовыдвиженца , нежели слушал и потому терь за фразу "dura lex sed lex" сам любому ******** готов начистить !
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Что то вспомнилось кино "В августе 44-го" - "Бабушка приехала".
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Опзж вона и гончаренко с пес. Забавно. Соя простой вопрос: Славик с вами или нет?
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. Українці - ВОРОГ уже в Хаті - РУКОПАШНА - НІКОГО НЕжаліти - БАНДА злодійського ПЛЕМЕНІ - мусить бути ЗНИЩЕНА ..по другому вони НЕзупиняться ..також ВИЯВЛЯТИ їх посібників...НЕДОПУСТИТИ голосування в другому читанні ..інакше Ми їх НЕ викопаємо із-під Землі ..у цих ТЕРОРИСТІВ є куди тікати...
До БОЮ

ВСІХ паРашних ТРОЛІВ -УБЛЮДКІВ в ІГНОР .. тих що ПОСІБНИКИ ТЕРОРИСТІВ в Україні - наОБЛІК ..досить панькатися з ТЕРОРИСТАМИ
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