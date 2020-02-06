 Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого. ФОТОрепортаж

З самого ранку в Раді був президент Володимир Зеленський, який взяв участь у засіданні фракції "Слуга народу".
"Слуги народу" після зустрічі із Зеленським погодилися голосувати за закон про ринок землі.
Водночас, після відкриття засідання спікер ВР Дмитро Разумков відразу ж оголосив перерву, яка затягнулася на 1,5 години.
Тим часом, під Радою і ОП відбуваються мітинги проти відкриття ринку землі.
Поки тривала перерва трибуну ВР заблокували нардепи від "Батьківщини" і ОПЗЖ.
Під час спроби спікера і першого віцеспікера зайняти свої місця в президії побилися нардепи: "Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут вот". Під час сутичок, Тимошенко пошкодила мікрофон Разумкова і поранила свій палець до крові.
Також у сесійній залі "слуга народу" Максим Ткаченко вів дискусію з нардепом від "Батьківщини" Кучеренком: "За "клоуна", бл#дь, ви зараз п#зди отримаєте".
Тим часом, Рада розпочала розгляд законопроєкту про ринок землі: до другого читання подано понад 4 тис. поправок.
Робочий день Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.
"Слуги народу" "охороняють" президію Ради від блокування: Юрій Корявченков (крайній праворуч), Артем Дмитрук (крайній зліва)
Розмова нардепів.
Дмитрук поправляє крісло спікера ВР.
Нардеп від "Свободи" Оксана Савчук (позафракційна) фотографується з патріотичним вазоном.
Селфі Вікторії Сюмар (ЄС), Андрія Клочка (СН) з колегою.
Євген Брагар, який нещодавно порадив пенсіонерці заплатити за комуналку "продавши собаку, якщо вона елітної породи".
Вікторія Сюмар (ЄС) і Олександр Ткаченко (СН).
Перший віцеспікер Руслан Стефанчук звертається до парламентаріїв.
Президія ВР "під охороною".
Олександр Кабанов (СН) спостерігає за тим, що відбувається в залі.
Сергій Власенко ("Батьківщина") зав'язує шнурки розмовляючи з колегою з "Голосу" Олегом Макаровим.
Розмова нардепів.
Максим Пашковський (СН).
"Слуги народу": ексжурналіст "1+1" Сергій Швець (по центру, в окулярах), Олег Марусяк (крайній зліва, сидить), Мар'яна Безугла (крайня праворуч, сидить).
"Важкий законопроєкт": В'ячеслав Рубльов (СН) з повною версією законопроєкту про ринок землі.
Юлія Тимошенко ("Батьківщина") в президії Ради.
Тимошенко почала блокування трибуни Ради.
Тим часом, до президії кинулися "слуги народу".
"Слуга народу" Дмитрук не пускає Власенка до Тимошенко.
Нардепи пожвавлено знімають сутичку Дмитрука і Власенка.
Власенко все ніяк не може потрапити в президію Ради.
Парламентарії показово намагаються не торктися один одного руками. На їхню думку, напевно, так це матиме менш агресивний вигляд і буде доречнішим для парламенту.
У підсумку, Дмитрук відтіснив Власенка.
Власенко розповідає Стефанчук про поведінку Дмитрука.
Ще одна спроба Власенка прорватися до президії.
Але кордон "слуг народу" непробивний.
Тим часом, "слуги народу" оточили Юлію Тимошенко і намагаються розблокувати робоче місце спікера Дмитра Разумкова.
Тим часом, трибуну заблокували нардепи від ОПЗЖ.
Деякі нардепи роблять селфі, все-таки, перше блокування трибуни і президії на цій сесії.
Блокада президії і трибуни ВР.
Глава фракції СН Давид Арахамія намагається щось повідомити в президію.
Арахамія прорвався до президії, де свої місця вже зайняли Разумков і Стефанчук. Тим часом, Юлія Тимошенко тримає мікрофони Разумкова.
До президії прорвався Юрій Бойко (ОПЗЖ).
Блокада президії ВР.
Наталія Королевська (ОПЗЖ) в оточенні Нестора Шуфрича (ОПЗЖ) і Іллі Ківи (ОПЗЖ) виступає з трибуни Ради.
Тим часом, Дмитро Мікіша (СН) намагається прочитати щось на смартфоні, при цьому не показавши журналістам.
Олена Мошенець (СН).
Олена Копанчук (СН) намагається розібратися з програмами на своєму ноутбуці.
Олексій Гончаренко (ЄС) виступає з трибуни.
Ніна Южаніна (ЄС) виступає з трибуни.
Фото: Цензор.НЕТ
Кафе в стиле милитари обставить?
Ты таки типичный представитель электората зеленского.
Истек срок ареста.
А почему не арестовали после, это уже вопрос к Зеленскому.
Конечно, отмазывать сепаратиста Рубана, который завозил в Украину оружие, это мелочи, на которые не следует обращать внимание.
Походит без микрофона.
Королевська: "українська мова - це формальність, а усі і так говорять в Україні російською мовою"."
Ну ось приходила сьогодні наша давня знайома, яка усе життя прожила в селі. Колись мала родину, були молоді, отож працювали на полі, тримали живність, ну, як усі в селі. Тепер вона сама (брати повмирали, а дітей у неї не було), вже роки не ті, то скільки їй тої скотини треба й того поля? Отож здала землю в оренду. В селі таких як вона багато, що постаріли, не мають сил обробляти поля і тримати худобину. Отож і здають землю в оренду, бо на власні потреби їм вистачає клаптика землі. Питаємо: Зосю, а скільки вам платять за оренду? Зося каже: та не платять, дадуть то пару мішків картоплі, то пшениці для курей - що вирощують, те й дають. Зосі вистачить мішка картоплі і відра пшениці для тих кількох курей, що ще тримає, на цілий рік, але що має робити? Землю ж не продаси - нема закону.
Така ж ситуація у моєї свахи - поки ще були живі батьки, то здавали землю в оренду за мішок картоплі, мішок комбікорму чи пшеиці, бо яку не яку живність до кінця життя тримали (бо як це - жити в селі і не мати худоби?). А цього року батьки померли, а свасі не треба ні пшениці, ні комбікорму, бо сваха в місті живе і худоби не тримає. Але землю сваха теж продати не може.
Ну поясніть мені хто ж тоді під... рас - той, хто хоче дати можливість людям продати землю, чи той, хто й надалі прирікає людей здавати землю в оренду з мішок картоплі? Чи я чогось не розумію?
с оружием в зале ВР
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАМАХ НА ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН!!!
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!
Блин, хуже коронавируса - гниды подмышечные!
Только нервный какой-то.
https://www.youtube.com/watch?v=7IebW9jS3PY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0SWejV-Qs-U
Дмитрук лихорадочно ищет опцию , где бы ему кроме трицепца и дельты подкачать мозги ...
наивно полагает , что отталкивание Власенко позволит ему позаимствовать ещё и глубокие знания юриспруденции и римского права ... ну хотя бы на уровне милицейской академии Кивы ... Но только Кива знает , шо в реале на лекция этих Кива скорее баловал своего самовыдвиженца , нежели слушал и потому терь за фразу "dura lex sed lex" сам любому ******** готов начистить !
До БОЮ
ВСІХ паРашних ТРОЛІВ -УБЛЮДКІВ в ІГНОР .. тих що ПОСІБНИКИ ТЕРОРИСТІВ в Україні - наОБЛІК ..досить панькатися з ТЕРОРИСТАМИ