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 Події, Київські новини
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 Поліція в Києві застосувала зброю, щоб зупинити викрадений Subaru із п'яним водієм. ФОТОрепортаж

У ніч на 6 лютого в Києві водій і пасажир автомобіля Subaru Forester спровокували переслідування і ДТП за участю патрульного автомобіля.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Близько опівночі на спецлінію 102 від наряду патрульної поліції надійшло повідомлення про застосування табельної вогнепальної зброї під час переслідування автомобіля та затримання водія з ознаками алкогольного сп’яніння у Дарницькому районі столиці. На місце події виїхали інші екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативно групо Дарницького управління поліції.

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Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко, під час патрулювання на перехресті вулиць Льва Ревуцького та Тростянецької увагу поліцейських привернув автомобіль "Субару" з вимкнутими габаритними ліхтарями. Побачивши патрульне авто, водій іномарки зробив маневр та намагався сховатися у місцевих дворах.

"Під час переслідування водій іномарки пошкодив службове авто, а тому патрульні, на підставі Закону України "Про Національну поліцію" застосували табельну вогнепальну зброю для зупинки втікача. На вулиці Бориса Гмирі пострілом із пістолета поліцейський пошкодив колесо "Субару", тож водій вимушений був зупинити автомобіль. У цей момент з іномарки вибігли двоє чоловіків та почали тікати. Поліцейські почали переслідувати порушників і наздогнали водія", - зазначив начальник управління поліції.

Поліція в Києві застосувала зброю, щоб зупинити викрадений Subaru із пяним водієм 01
Поліція в Києві застосувала зброю, щоб зупинити викрадений Subaru із пяним водієм 02
Поліція в Києві застосувала зброю, щоб зупинити викрадений Subaru із пяним водієм 03

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 19-річний киянин, який працює на місцевій автостанції технічного обслуговування.

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"Напередодні його знайомий залишив свій автомобіль "Субару" разом із ключами запалювання для проведення ремонтних робіт. Механік разом із іншим чоловіком, особу та місцезнаходження якого ми наразі встановлюємо, вирішили покататися на чужій іномарці", - розповів Ткаченко.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків), ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкції за вказаними статтями передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174223
 
   
 Топ коментарі
 
...и останки угнанной машины торжественно передали ее законному владельцу)))))))))) Полиция в Киеве применила оружие для остановки угнанного Subaru с пьяным водителем - Цензор.НЕТ 2502
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мы вашу субару нашли, но она дырявая
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Где девались 2.9мдрд долларов?Обратно кацапам отдали.Или моломоский черт себе в карман перенаправил?Где отчет по движ средств госсчета?
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Коболев расплатился с Коломойским за многолетнюю поддержку и фактически переписал на "Нафтогаз" 29 млрд. гривен налоговых долгов "Укрнафты". Продолжение следует.
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нда...нехило они пистолетиком колесико подстрелили Полиция в Киеве применила оружие для остановки угнанного Subaru с пьяным водителем - Цензор.НЕТ 8931
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...и останки угнанной машины торжественно передали ее законному владельцу)))))))))) Полиция в Киеве применила оружие для остановки угнанного Subaru с пьяным водителем - Цензор.НЕТ 2502
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Ось так на одного заробітчанина з квартирою в іпотеці стало більше.
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Скорее, на одно койко-место в тюремной камере, стало меньше.
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Прикиньте счастливого владельца этой тачки , который сдал её в ремонт , а получит кучу металлолома обратно! А если бы они его не тронули то скорее всего он бы покатался на чужой тачке шоб хозяин не знал , а потом бы её отремонтировал ((
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Ну трошки б людей подавив і машин покоцав, то фігня, їх оно скільки в Києві.
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Возможно.Но не факт .19 лет скорее на плятки ехало чудо , чем давить кого то
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Снайпери хрінові.....Не туди стріляли!!!Хоча....Хоче пацан покататись? В танк його і на передову,нехай катаєця!
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