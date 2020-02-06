 Поліція в Києві застосувала зброю, щоб зупинити викрадений Subaru із п'яним водієм. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Близько опівночі на спецлінію 102 від наряду патрульної поліції надійшло повідомлення про застосування табельної вогнепальної зброї під час переслідування автомобіля та затримання водія з ознаками алкогольного сп’яніння у Дарницькому районі столиці. На місце події виїхали інші екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативно групо Дарницького управління поліції.

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Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко, під час патрулювання на перехресті вулиць Льва Ревуцького та Тростянецької увагу поліцейських привернув автомобіль "Субару" з вимкнутими габаритними ліхтарями. Побачивши патрульне авто, водій іномарки зробив маневр та намагався сховатися у місцевих дворах.

"Під час переслідування водій іномарки пошкодив службове авто, а тому патрульні, на підставі Закону України "Про Національну поліцію" застосували табельну вогнепальну зброю для зупинки втікача. На вулиці Бориса Гмирі пострілом із пістолета поліцейський пошкодив колесо "Субару", тож водій вимушений був зупинити автомобіль. У цей момент з іномарки вибігли двоє чоловіків та почали тікати. Поліцейські почали переслідувати порушників і наздогнали водія", - зазначив начальник управління поліції.







Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 19-річний киянин, який працює на місцевій автостанції технічного обслуговування.

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"Напередодні його знайомий залишив свій автомобіль "Субару" разом із ключами запалювання для проведення ремонтних робіт. Механік разом із іншим чоловіком, особу та місцезнаходження якого ми наразі встановлюємо, вирішили покататися на чужій іномарці", - розповів Ткаченко.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків), ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкції за вказаними статтями передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.