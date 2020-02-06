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Все про:Волинь (377) контрафакт (126) СБУ (5112) цигарки (449)

 Контрафактні цигарки на суму близько 1 млн грн вилучено на Волині, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Волині Служба безпеки України запобігла потраплянню в мережі роздрібної торгівлі контрафактної тютюнової продукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Ковеля планує налагодити незаконний збут на території регіону гуртових партій контрафактних цигарок, виробництва однієї із сусідніх країн. "Товар" ділок мав намір постійно отримувати із-за кордону та збувати власникам дрібних торговельних точок.

Правоохоронці зупинили вантажівку зловмисника в Любомльському районі області. Під час огляду транспортного засобу виявлено понад 13,5 тис. пачок цигарок іноземного походження без марок акцизного збору

Аналогічну схему блокували і в Ковельському районі. Цього разу в автомобілі зловмисниці виявлено 10 тис. пачок контрафакту на 400 тис. грн.

У межах кримінальних проваджень, відкритих за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Волині прикордонники затримали рекордну цього року партію контрабандних сигарет - 67 тисяч пачок вартістю понад пів мільйона гривень. ВIДЕО

Контрафактні цигарки на суму близько 1 млн грн вилучено на Волині, - СБУ 01
Контрафактні цигарки на суму близько 1 млн грн вилучено на Волині, - СБУ 02
Контрафактні цигарки на суму близько 1 млн грн вилучено на Волині, - СБУ 03
Контрафактні цигарки на суму близько 1 млн грн вилучено на Волині, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174215
 
 
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стільки контрафакту везуть з України, що можна подумати Україна - велика тютюнова держава
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Еще немного акциз поднимут и сигареты станет выгодней изымать, чем кокаин.
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не дают малому бизнесу развиваться. может у чувака первоначальное накопление капитала.понять и простить отдать товар и отпустить
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А зробіть гуманітарну допомогу - роздайте нужденним і буде вам шана.Це так просто.
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табачный хаб Лукашенко процветает на котрабасе,скоро в кредит давать будут Контрафактні цигарки на суму близько 1 млн грн вилучено на Волині, - СБУ - Цензор.НЕТ 7554
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