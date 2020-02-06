 Контрафактні цигарки на суму близько 1 млн грн вилучено на Волині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Ковеля планує налагодити незаконний збут на території регіону гуртових партій контрафактних цигарок, виробництва однієї із сусідніх країн. "Товар" ділок мав намір постійно отримувати із-за кордону та збувати власникам дрібних торговельних точок.

Правоохоронці зупинили вантажівку зловмисника в Любомльському районі області. Під час огляду транспортного засобу виявлено понад 13,5 тис. пачок цигарок іноземного походження без марок акцизного збору

Аналогічну схему блокували і в Ковельському районі. Цього разу в автомобілі зловмисниці виявлено 10 тис. пачок контрафакту на 400 тис. грн.

У межах кримінальних проваджень, відкритих за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

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