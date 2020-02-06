EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  3864  26
Все про:Держприкордонслужба (2405) кордон (1372) паспорт (440) махінації (294)

 Чоловік намагався потрапити до Польщі за паспортом брата-близнюка, - Держприкордонслужба. ФОТО

У пункті пропуску "Шегині" прикордонники затримали нашого співвітчизника, який видавав себе за іншу людину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Щоб потрапити до Польщі, чоловік хотів схитрувати, адже сподівався скористатися паспортом свого брата-близнюка.

"І хоча близнюки мають бути схожі як дві краплі води, інспектору з перевірки документів все ж вдалося знайти відмінності між особою пред'явника і фотографією в документі", - йдеться в повідомленні.

28-річний житель Кривого Рогу пояснив, що вирішив поїхати за кордон за паспортом брата, оскільки не мав свого документа.

Правопорушника не пропустили через кордон, а чужий документ вилучили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незабаром ми презентуємо новий революційний сервіс - цифровий образ паспорта громадянина України, - Аваков

Чоловік намагався потрапити до Польщі за паспортом брата-близнюка, - Держприкордонслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174207
 
 
 Топ коментарі
 
Хитрецы. Наверное не раз прокатывало Мужчина пытался попасть в Польшу по паспорту брата-близнеца, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4766
 показати весь коментар
 
Подставил брата капитально.
 показати весь коментар
 
В мене знайома дівчина з Сенегалу яка вже давно ту мешкає та має постійне місце проживання передавала свій паспорт до дому та іі брат приізжав пару раз до Німеччині )
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Це ж треба мати таких прикордонників Мужчина пытался попасть в Польшу по паспорту брата-близнеца, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9376
 показати весь коментар
 
 
Хитрецы. Наверное не раз прокатывало Мужчина пытался попасть в Польшу по паспорту брата-близнеца, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4766
 показати весь коментар
 
 
А если бы с коронавирусом из Китая, то пропустили бы без лишних вопросов!
 показати весь коментар
 
А со справкой, что температура в норме без досмотра.
 показати весь коментар
 
Мог бы сказать, что сам впопыхах перепутал документ.
 показати весь коментар
 
Ну да! У меня нет загран паспорта, поэтому я перепутал и взял паспорт у брата. Чоловік намагався потрапити до Польщі за паспортом брата-близнюка, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3179
 показати весь коментар
 
 
может не изъял бы- на удачу... неизвестно же как отреагировал бы пограничник)
 показати весь коментар
 
У Е-Зеленского нет брата близнеца? Тогда с поездкой на Ростов будут проблемы.
 показати весь коментар
 
Бред. Я не верю. Там другое ,что-то.О чем умолчали.
 показати весь коментар
 
-Вы что, близнецы? ―Нет, мы вообще не родственники, сэр. Пункт пропуска "Шегини" ― не прощает ошибок.Чоловік намагався потрапити до Польщі за паспортом брата-близнюка, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5391
 показати весь коментар
 
 
Йой, це не наш президент направляється до Оману?
 показати весь коментар
 
В мене знайома дівчина з Сенегалу яка вже давно ту мешкає та має постійне місце проживання передавала свій паспорт до дому та іі брат приізжав пару раз до Німеччині )
 показати весь коментар
 
 
в інструкції инемає, мізки не працюють.
 показати весь коментар
 
шо ты лепиш))))???
таможня и погранци - не дибилы
а темболее европа (и они тоже берут капусту в $ и евро) ))
они различают наречия *********
а наши различают однояйцевых близнецов)))
границу можно пересекти нелегально только 2мя способами -
дать бабла погранцам 2K$ >>>
дать бабла контрабандистам за тропу1K$>>>
есть еще один способ
не очень распрастраненный и дорогой
парашутист - клиент заходит в терминал аэропорта (морского порта)
и на нычке летит плывет в страну назначения
а там выходит по тихому
от 15К до 150К $
паспортные столы не всчет)))
 показати весь коментар
 
По члену определили, баба там была на пропуске.
 показати весь коментар
 
 
В Кривом Рогу море талантов. Ни дня без зашквара😁😁😁
 показати весь коментар
 
 
Поменьше психологии, господин директор, побольше чудес!
 показати весь коментар
 
у меня с братом такое прокатывало но не по биометрике
 показати весь коментар
 
...прикольные пацаны в том Роге Кривом живут... Чоловік намагався потрапити до Польщі за паспортом брата-близнюка, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6296....
 показати весь коментар
 
В Британии пару лет назад писали как одна негра летала в Европу по паспорту мужа. Дома случайно положила в сумку не тот паспорт. Обнаружила сама при возврате домой.
 показати весь коментар
 
 
А сколько таких по одному "вод.удостоверению" работают)) Я слышал в Канаде индусы практиковали, пока государство не приняла серьёзные меры.
 показати весь коментар
 
teper bolse on i ego brat v Polsu i drugyje ES strani bolse nepojedut Чоловік намагався потрапити до Польщі за паспортом брата-близнюка, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8013
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору