 Чоловік намагався потрапити до Польщі за паспортом брата-близнюка, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Щоб потрапити до Польщі, чоловік хотів схитрувати, адже сподівався скористатися паспортом свого брата-близнюка.
"І хоча близнюки мають бути схожі як дві краплі води, інспектору з перевірки документів все ж вдалося знайти відмінності між особою пред'явника і фотографією в документі", - йдеться в повідомленні.
28-річний житель Кривого Рогу пояснив, що вирішив поїхати за кордон за паспортом брата, оскільки не мав свого документа.
Правопорушника не пропустили через кордон, а чужий документ вилучили.
таможня и погранци - не дибилы
а темболее европа (и они тоже берут капусту в $ и евро) ))
они различают наречия *********
а наши различают однояйцевых близнецов)))
границу можно пересекти нелегально только 2мя способами -
дать бабла погранцам 2K$ >>>
дать бабла контрабандистам за тропу1K$>>>
есть еще один способ
не очень распрастраненный и дорогой
парашутист - клиент заходит в терминал аэропорта (морского порта)
и на нычке летит плывет в страну назначения
а там выходит по тихому
от 15К до 150К $
паспортные столы не всчет)))