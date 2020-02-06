 Чоловік намагався потрапити до Польщі за паспортом брата-близнюка, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Щоб потрапити до Польщі, чоловік хотів схитрувати, адже сподівався скористатися паспортом свого брата-близнюка.

"І хоча близнюки мають бути схожі як дві краплі води, інспектору з перевірки документів все ж вдалося знайти відмінності між особою пред'явника і фотографією в документі", - йдеться в повідомленні.

28-річний житель Кривого Рогу пояснив, що вирішив поїхати за кордон за паспортом брата, оскільки не мав свого документа.

Правопорушника не пропустили через кордон, а чужий документ вилучили.

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