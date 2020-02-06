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Все про:Львів (1160) ртуть (18) ДСНС (2266)

 Поруч із зупинкою громадського транспорту у Львові виявили майже кілограм розлитої ртуті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поруч із зупинкою громадського транспорту у Львові виявили майже кілограм розлитої ртуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України у Львівській області, небезпечна речовина була розлита на тротуарі по вулиці Виговського на 15 квадратних метрах біля одного з найбільших ринків міста. Щоб ніхто з людей не постраждав, поліцейські відразу обгородили місце стрічкою.

На місці події працювали співробітники відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту ГУ ДСНС України у Львівській області. Рятувальники зібрали 800 грамів ртуті і обробили територію забруднення спеціальними засобами. Зібрану ртуть передали на утилізацію. Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Дивіться також: Негода в Україні: за минулу добу рятувальники відбуксирували понад 130 транспортних засобів, у яких перебували 189 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Поруч із зупинкою громадського транспорту у Львові виявили майже кілограм розлитої ртуті 01
Поруч із зупинкою громадського транспорту у Львові виявили майже кілограм розлитої ртуті 02
Поруч із зупинкою громадського транспорту у Львові виявили майже кілограм розлитої ртуті 03
Поруч із зупинкою громадського транспорту у Львові виявили майже кілограм розлитої ртуті 04

Також дивіться: Кіберполіція вирахувала торговця ртуттю: його затримали в Києві під час спроби збути 8 кг речовини. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174200
 
 
 Топ коментарі
 
Ещё не приехал, а уже началось. Рядом с остановкой общественного транспорта во Львове обнаружили почти килограмм разлитой ртути - Цензор.НЕТ 1190
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надеюсь ето никак не связано с визитом вислюка, а то были прецеденты...
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Где можно взять килограмм(!) ртути????
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вопрос: зачєм йєйо разлівать на тротуар. Відать, уронілі посуду
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это примерно 75 мл - около трети стакана
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надеюсь ето никак не связано с визитом вислюка, а то были прецеденты...
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Ворог(Каплан) не донесла до ОДА, спіткнулась
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Это ж сегодня бубачка ехала во Львовскую область! Кто-то зе-тиракт хотел сделать!
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Для сбора ртути костюм химзащиты не нужен. Только людей пугают.
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да для теле-картинки все.
даже изолирующие противогазы заставили надеть - представляю матюки тех мужиков.
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уж не знаю, чего они там белого насЫпали (металлич. ртуть довольно инертна, хотя прекрасно растворяется в азотной кислоте).
но если они хотят убрать мелкие (глазом не видимые) капельки ртути - нет лучшего способа, чем протирать жгутами из мокрой бумаги. Намоченная и отжатая газета - то, шо надо.
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Старый порог лучше снять и строительный мусор капсулировать в пластиковую бочку.
И поменять входную дверь, потому что в щели и уплотнения набралось всё равно,
и оно будет испаряться.
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Нафига такое количество в быту?
Понятно, когда на производстве или для добычи золота.
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