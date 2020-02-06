 У метаданих файла з прослуховуванням Гончарука є прізвище наближеного до нардепа Дубінського журналіста "1+1" Куксіна. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у твітері користувач Eugen Sakal, опублікувавши метадані файлу.
"Метадані - вони зберігаються в оригінальному файлі, а телеграм не стискає МР3, а зберігає в хмарі як є оригінал файлу або фото, якщо відправити (опублікувати в телеграмі) як файл", - написав він.
"Файл прослушки прем'єр-міністра Олексія Гончарука містить метадані, які вказують на його монтаж на комп'ютері наближеного до нардепу Дубінського журналіста Євгена Куксіна", - написав у Telegram журналіст Сергій Лещенко.
5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.
Дубинский - наркоман!
Гончарук не уиноват!
/Users/montage/desktop/POROSHENKO/01.12.19/SETUP_DESEMBER_PUTCH.EXE
Офіційна заява # 2
#слідкуйте_за_руками #дерибан_землі
Внаслідок того, що до влади дорвались трюкачі, ловкачі, клоуни і махінатори, уважно слідкуйте за їх руками. Бо, ініціюючи ті чи інші речі/дії, вони зазвичай на меті мають дещо інше...
Чому вони сьогодні так активно постять заяви про виклик мене в дбр? Чому істерично надсилають по кілька разів одні і ті самі папери(при чому всі із запізненням по строках)? Чому так важливо саме завтра, 6 лютого, показово вручати підозру мені та Маруся Звіробій? Бо так переживають за презедента? Ні!
Завтра має бути голосування по землі, і вони всіма можливими способами намагаються відволікти увагу небайдужої спільноти від спроб тотального дерибану землі сільськогосподарського призначення... (ЄС виступає за ринок землі, але не за дерибан...)
А навіщо розпродувати так аврально землю? Бо в бюджеті діри, надходжень нема, борги зростають, облігацій розпродано на мільярди і все активно котиться в тартарари... Як же треба було гвалтувати країну, щоб лише за 9 місяців останнім порятунком став продаж землі і розпродаж державних підприємств?!
Але ж таке трюкацтво вже стало традиційним... Ви помітили момент, коли раптово сфабрикували справу Шеремета? Саме тоді, коли треба було прикрити провал нормандських переговорів і подання( без тексту) до ВР узурпаційного промосковського законопроекту про децентралізацію, точніше про особливий статус... всього, що замовить москва
Такими трюками і прийомчиками вже переповнена чаша терпіння думаючих людей...
І знову ж таки, за скандалом з продажем собак, якось непоміченими залишилися заява єрмака про вибори в ордло восени і чергові вбивства наших військових в зонах відведення військ!!! Там, де, типу, офіційно не стріляють... Оріхове, нагадаю, то якраз біля Золотого 4!
Тому наша справа є черговою спробою відволікти всіх від ще більш важливих речей, в даному випадку - закону про землю!
Пильнуйте, будьте активними, мудрими, небайдужими і безкомпромісними!!!
Не можна іти на компроміси з ворогом і з совістю.
#Вкраїна_у_нас_одна і за неї варто боротися!
если я вместо зебил напишу зе-бил, что это поменяет...
если не сказать больше)))
Спецы и аналитики....
В цей уряд перейшли лише 2 міністра з колишнього уряду - це Маркарова (була в.о. міністра фінансів) та Аваков. За них обох кілька разів топив беня (ще весною), причому кілька разів.
Я нне повірю, що вони перекочували з того уряду просто так.
Баканов же доведе розслідування до кінця, не зупиниться на тих, хто монтував записане?
и почему это так не нравится квартирычу (известному активизду гей-парадов)?
нет ли тут банального треугольника?
Ниже отписал подробнее.
Где персонаж, залез в сейф председателя колхоза и нашел там папку с названием "Как я убил предыдущего председателя"...
Пороха снес не народ
Арсен Зекиров
Давайте уже честно это признаем. Уже давно пора.
По нему прошлась русско-нацистская, информационно-пропагандистская машина. И только это стало причиной того, что вместо него булава сейчас в руках неадекватной зеленой жижи.
Вы можете сколько угодно писать о том, что в этом виноваты украинцы, тупость народа или нации, обвинять и возмущаться выбором большевиков, но пользы никакой от этого не будет, а будет только вред.
Вся проблема в том, что Порох не первый, по которому такими ядерными бомбардировками проходят русские нацисты. Они делали это всегда по тем людям, которые несли идею независимой Украины. Степана Бандеру они обвиняли в сотрудничестве с нацистами. А по сути, он просто был борцом за независимость. И что с ним сделала гебистская машина? Примерно то же самое, что сейчас пытается сделать с Порохом. Уничтожить информационно, а потом, скорее всего, и физически. Но уничтожают они не его лично. Их цель уничтожить саму идею независимости.
То, что происходит сейчас с народом, - это ничто иное как результат проведённой спецоперации. Сначала они превратили Бандеру в нациста, потом сказали, что "бандеровцы" служили в SS, потом обвинили их в зверствах и убийствах, и только потом уничтожили физически не только "бандеровцев", а и саму идею независимости.
Посмотрите, что происходит сейчас. Пороха они назвали нацистом? Да. Тех, кто поддерживает его и воюет за независимость тоже? Да. Обвиняют в зверствах и убийствах? Да, и не только в этом. Осталась последняя стадия. Физическое уничтожение.
Вот перед этой стадией мы сейчас находимся, но не потому, что народ тупой, а потому, что никаким образом не пытаемся противостоять информационно-террористическим пропагандонам из кремля, а зациклились на "тупости народа".
Просто поймите, простой народ не может противостоять армии агрессора. Для этого в каждом народе, рождаются воины, способные воевать на поле боя. Информационное поле боя требует таких же информационных воинов. Воинов, которые будут бороться с агрессором, а не с простым народом. И это очень сложная задача. Намного сложнее, чем снять с себя ответственность и, возложив ее на 73%, сидеть в домике. Вот эти 73 % и есть результат отсутствия информационной армии.
относительный путь - /Users/montage/Desktop/KUKSIN/date/file_name.
Users - системная папка винды на системном диске с данными всех пользователей данного компа.
montage - имя пользователя
Desktop - системная папка винды, в данном случае - рабочий стол юзера montage
KUKSIN - имя папки на рабочем столе
15 01 20 - подкаталог папки KUKSIN
15 01.prproj - файл Adobe Premier Pro - программы для монтажа видео и аудио.
Откройте на своём компе и посмотрите на путь в проводнике.
Алсо Premiere Pro монтирует видео, а не аудио. Хотя аудио в результате можно вырезать в отдельный файл, да.
Реквестирую полный xml с метаданными, т.к. если верить вот этому, там могут быть указания на файлы, из которых собрали итоговый файл (имя файла-части, время начала фрагмента, время конца фрагмента), а также время создания самого итогового файла.
метаданные легко правятся в блокноте,
для кого эта брехня ?
"Дубінський (нардеп Олександр Дубінський, - ред.) підняв цю тему. Спочатку вони все заперечували. Потім президент сказав, що у нього є 100 % дані, що ці записи були на комп'ютерах каналу. Потім Ткаченко сказав: а що такого, що вони там були. Це, мовляв, журналістська робота. На що Зеленський відповів, що журналістська робота - це сказати, що було незаконне прослуховування, і оприлюднити, а не монтувати і викидати в Мережу", - розповів депутат на умовах анонімності.
У той же час президент повідомив, що попросить главу Служби безпеки Івана Баканова провести брифінг щодо вчорашніх обшуків.
https://bykvu.com/ua/bukvy/tkachenko-na-vstreche-s-zelenskim-priznal-chto-proslushka-goncharuka-nahodilas-na-kompjuterah-1-1/
55 мин. ·
А, да, кстати. Вчера еще хотела написать. Друзья, смешно читать об обысках у шестерки Дубинского, как о наконец-то начавшейся войне между Зеленским и Коломойским. Нет никакой войны. И не будет до тех пор, пока Зеленский не найдет другую опору. Потому что пилить под собой сук можно только, если прямо под тобой вырос второй сук.
Папа Беня снисходительно отнесется, а может даже дал добро на то, чтобы его зверюшек поучили немного уму-разуму. Вся страна услышала, что у Зеленского в голове пустота, и что говорит это не кто-нибудь, а поставленный Зеленским же премьер. И произошло это потому, что дурак Дубинский опубликовал прослушку вместо того, чтоб в зубах принести ее в Зеленскому и передать, преданно заглядывая в глаза.
Дубинский привык думать, что Зеленский - такая же зверюшка папы Бени, как и он сам. А Зеленский так не считает. Зеленский считает, что, конечно, все животные папы Бени равны, но лично он стал гораздо равнее остальных после 21 апреля 2019. И теперь объясняет это тем животным, до которых это не дошло. Визг поротого Дубинского развлекает всю ферму и всю округу. И папу Беню, конечно, тоже.
"За свою брехню Дубінський відповідатиме й перед американським судом. Вірний "слуга народу" і Ігоря Коломойського нардеп Олександр Дубінський, незважаючи на позицію партії щодо недопущення фейків і дезінформації, продовжив їх розповсюджувати щодо громадянина США Алекса Ровта та громадянина Угорщини Імре Пака - цього разу вже на телеканалі "1+1" (програми "Гроші" та "Дубінізми" за 3 лютого)", - йдеться в повідомленні.
Москаль зазначив, що інтереси Алекса Ровта, який вже звернувся до суду, буде представляти він.
"Повідомляю, що Алекс Ровт звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності, а також спростування недостовірної інформації й щодо дезінформації, викладеної нещодавно на телеканалі "1+1″ у вказаних передачах", - пояснив він.
Крім самого Дубінського, співвідповідачами у справі є й автори програми "Гроші" та канал "1+1".
"Також повідомляю, що з аналогічним позовом Алекс Ровт звернувся і до суду в США, оскільки громадяни цієї країни мають право на судовий захист в тому числі й стосовно правопорушень, скоєних стосовно них в інших країнах", - наголосив Москаль.Слід зазначити, що Дубінський у своїй програмі "Дубінізми" від 3 лютого заявив, що люди Ровта нібито пропонували 5 мільйонів доларів хабара голові Фонду держмайна за посаду директора Одеського припортового заводу (ОПЗ).
ДОВІДКА. Алекс Ровт - українсько-американський підприємець єврейського походження. Народився в місті Мукачеві в сім'ї службовця. У 1973 році переїхав до Угорщини на постійне місце проживання. У 1985 році емігрував з Угорщини до США, де проживає і нині. Деякий час працював у фірмі "Мілмард", у ювелірній фірмі, потім відкрив власний ресторан. Нині він - президент компанії "IBE Trade Corp" у Нью-Йорку з виробництва й реалізації мінеральних добрив. Мільярдер, один з найбагатших людей світу за рейтингом Forbes.
https://bykvu.com/ua/bukvy/amerikanskij-biznesmen-podav-proti-dubinskogo-pozov-do-sudu-ssha/