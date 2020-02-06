 Водій, який підвозив школярок на легковику, зіткнувся з вантажівкою на Чернігівщині, одна з дівчаток загинула - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівської області.
Правоохоронці встановили, що 21-річний водій легковика "ВАЗ-2101", рухаючись у бік Чернігова, допустив зіткнення з напівпричепом вантажного автомобіля, який стояв на смузі розгону. Унаслідок ДТП двоє юних пасажирів "копійки" зазнали тілесних ушкоджень, від яких неповнолітня дівчина загинула на місці ДТП. Її ровесницю доставили до Козелецької райлікарні.
Поліція внесла інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Винуватцю ДТП загрожує до восьми років в'язниці з подальшим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Водія затримали. Досудове розслідування триває.
дурацкие совковые штампы.
а про новость скажу шо видимо водун.... слегка отвлекся... у ""Маски - Шоу" был сюжет со сдачей на "права"..... ээээ
сожалею или че там принято говорить то?
Коли вже зникне це лайно з доріг?
Хоча, на більш нових і більш надійних авто, аварій більше і здебільшого зі смертельними.
А усе виною або синька, або а-ля дивись, як я можу!!!
В мене був 13 років опель корса, ухожений як з заводу. Двері почали рижика показувати. Але ніяк не пороги, лонжерони, стакани.
А тут брухт зліплено з чого попало, ще й пацанячий ви..бон. От і привів до смерті дитини.