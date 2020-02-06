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 Водій, який підвозив школярок на легковику, зіткнувся з вантажівкою на Чернігівщині, одна з дівчаток загинула - Нацполіція. ФОТО

Водій легковика підібрав на дорозі двох школярок. Згодом він зіткнувся з вантажівкою, унаслідок чого одна дівчинка травмована, друга - загинула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівської області.

Правоохоронці встановили, що 21-річний водій легковика "ВАЗ-2101", рухаючись у бік Чернігова, допустив зіткнення з напівпричепом вантажного автомобіля, який стояв на смузі розгону. Унаслідок ДТП двоє юних пасажирів "копійки" зазнали тілесних ушкоджень, від яких неповнолітня дівчина загинула на місці ДТП. Її ровесницю доставили до Козелецької райлікарні.

Поліція внесла інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Винуватцю ДТП загрожує до восьми років в'язниці з подальшим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Водія затримали. Досудове розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейсовый автобус с 19 пассажирами перевернулся на Одесчине, двое травмированы, - Нацполиция. ФОТО

Водій, який підвозив школярок на легковику, зіткнувся з вантажівкою на Чернігівщині, одна з дівчаток загинула - Нацполіція 01
Водій, який підвозив школярок на легковику, зіткнувся з вантажівкою на Чернігівщині, одна з дівчаток загинула - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174170
 
 
 Топ коментарі
 
Жаль детей, попутка была на кладбище и в больницу, кому как повезло.
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В селах люди ще довірливі , але скорійш за всього були знайомі
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А почему детей школьный автобус не возит? Че они в ржавую копейку полезли? Жалко школярочек
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Вследствие ДТП двое юных пассажиров "копейки" Источник: https://censor.net.ua/p3174170\\\\\\\\

дурацкие совковые штампы.
а про новость скажу шо видимо водун.... слегка отвлекся... у ""Маски - Шоу" был сюжет со сдачей на "права"..... ээээ
сожалею или че там принято говорить то?
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О це дівчинка зробила сама собі долю... Співчуття рідним та близьким
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школярки, а водій ще теж не далеко від школи. фліртували. якщо не гірше. нормальна школярка у чужу тачку не сяде. але можливо, вони були знайомі.
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В селах люди ще довірливі , але скорійш за всього були знайомі
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Может это был маньяк...Но все пошло по иному сценарию смерти..
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Давскрізь діряві пороги, за те диско "пацанські"...
Коли вже зникне це лайно з доріг?
Хоча, на більш нових і більш надійних авто, аварій більше і здебільшого зі смертельними.
А усе виною або синька, або а-ля дивись, як я можу!!!
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А їздити на дирявому жигуляторі це що; ознака бідності.
В мене був 13 років опель корса, ухожений як з заводу. Двері почали рижика показувати. Але ніяк не пороги, лонжерони, стакани.
А тут брухт зліплено з чого попало, ще й пацанячий ви..бон. От і привів до смерті дитини.
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Жаль детей, попутка была на кладбище и в больницу, кому как повезло.
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діти у попутку не сідають. або знайомий був, або дєвочки-припєвочки.
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Я тебе здивую. По селах люди довірливі і сідають в попутки. І в більшості попадають на знайомих. Прикинь... Ти це дізнався і тепер світ для тебе не буде таким як раніше.
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ти мене не здивував аж ніяк. я знаю, коли і куди сідають.
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Якби ти знав, то про свої еротичні збочені фантазії тут б всім не розповідав.
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а чого фантазії? я знаю реальну ситацію.
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А почему детей школьный автобус не возит? Че они в ржавую копейку полезли? Жалко школярочек
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а може він і є той антобус. дєвкам захотілось іншого.
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Лихачил похоже перед девчонками, скорость была немаленькой.
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