 Негода в Україні: за минулу добу рятувальники відбуксирували понад 130 транспортних засобів, у яких перебували 189 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За минулу добу рятувальники ДСНС надали допомогу в буксируванні 134 транспортних засобів, у яких перебували 189 осіб", - йдеться в повідомленні.

Так, від учора, підрозділи Управління ДСНС України у Кіровоградській області залучалися 8 разів для вилучення автомобілів з ускладнених ділянок доріг, під час яких вивільнено 7 вантажних та 2 легкові автомобілі, а також 11 разів на прибирання аварійних дерев, що впали на проїжджу частину дороги. Від обласного управління ДСНС залучалося 29 одиниць техніки та 76 рятувальників особового складу.

Водночас 34 одиниці техніки та 136 рятувальників Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснили 17 виїздів для надання допомоги водіям, чиї транспортні засоби в результаті погодних умов не в змозі самостійно здійснювати рух. Загалом бійці ДСНС витягли 37 автомобілів, з них: 29 вантажних автомобілів, 7 легкових автомобілів, 1 автомобіль швидкої медичної допомоги. Врятовано 49 осіб. Крім того, для прибирання дерев було здійснено 24 виїзди, під час яких прибрано 18 дерев, що впали та створювали небезпеку для людей.

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На Донеччині рятувальники допомагали громадянам на засніжених дорогах у Маріуполі, Мар'їнці, Торецьку, Покровькому, Нікольському та Добропільському районах області. Зокрема, пізно ввечері 5 лютого на трасі міжнародного значення Київ-Довжанський, поблизу с. Привілля, надано допомогу водіям 18-ти вантажівок. Загалом за добу надано допомогу водіям та пасажирам понад 50 транспортних засобів.

Вночі 6 лютого в Одесі, а саме в Суворовському районі на вул. Балтська дорога, рятувальники провели розпилювання та прибирання дерева, чим не допустили аварійної ситуації. А на вул. Іванівська в Подольську, проведено розпилювання і прибирання дерева з газової труби.

Водночас для недопущення накопичення транспортних засобів та розчистки доріг від снігу з 10 години 6 лютого тимчасово обмежено рух транспортних засобів на автодорозі державного значення М-15 Одеса-Рені.



Фото: сайт ДСНС

Український Гідрометцентр нагадує, що послаблення та припинення опадів і явищ очікується вже упродовж 7-9 лютого, а до цього часу рятувальники закликають громадян утриматися від користування автотранспортом, зокрема, за межами населених пунктів.