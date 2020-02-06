EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  1148  2
Все про:дороги (827) погода (500) ДСНС (2266)

 Негода в Україні: за минулу добу рятувальники відбуксирували понад 130 транспортних засобів, у яких перебували 189 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Із 5 лютого у зв'язку з прогнозованим погіршенням погодних умов у вигляді хуртовин, поривів вітру та сильного снігу в окремих областях України підрозділи ДСНС залучалися для надання допомоги населенню. Зокрема, вивільняли транспортні засоби на складних ділянках доріг, а також очищали автодороги і будівлі від повалених вітром дерев.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За минулу добу рятувальники ДСНС надали допомогу в буксируванні 134 транспортних засобів, у яких перебували 189 осіб", - йдеться в повідомленні.

Так, від учора, підрозділи Управління ДСНС України у Кіровоградській області залучалися 8 разів для вилучення автомобілів з ускладнених ділянок доріг, під час яких вивільнено 7 вантажних та 2 легкові автомобілі, а також 11 разів на прибирання аварійних дерев, що впали на проїжджу частину дороги. Від обласного управління ДСНС залучалося 29 одиниць техніки та 76 рятувальників особового складу.

Негода в Україні: за минулу добу рятувальники відбуксирували понад 130 транспортних засобів, у яких перебували 189 осіб, - ДСНС 01

Водночас 34 одиниці техніки та 136 рятувальників Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснили 17 виїздів для надання допомоги водіям, чиї транспортні засоби в результаті погодних умов не в змозі самостійно здійснювати рух. Загалом бійці ДСНС витягли 37 автомобілів, з них: 29 вантажних автомобілів, 7 легкових автомобілів, 1 автомобіль швидкої медичної допомоги. Врятовано 49 осіб. Крім того, для прибирання дерев було здійснено 24 виїзди, під час яких прибрано 18 дерев, що впали та створювали небезпеку для людей.

Негода в Україні: за минулу добу рятувальники відбуксирували понад 130 транспортних засобів, у яких перебували 189 осіб, - ДСНС 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": 600 населених пунктів у 13 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

На Донеччині рятувальники допомагали громадянам на засніжених дорогах у Маріуполі, Мар'їнці, Торецьку, Покровькому, Нікольському та Добропільському районах області. Зокрема, пізно ввечері 5 лютого на трасі міжнародного значення Київ-Довжанський, поблизу с. Привілля, надано допомогу водіям 18-ти вантажівок. Загалом за добу надано допомогу водіям та пасажирам понад 50 транспортних засобів.

Негода в Україні: за минулу добу рятувальники відбуксирували понад 130 транспортних засобів, у яких перебували 189 осіб, - ДСНС 03

Вночі 6 лютого в Одесі, а саме в Суворовському районі на вул. Балтська дорога, рятувальники провели розпилювання та прибирання дерева, чим не допустили аварійної ситуації. А на вул. Іванівська в Подольську, проведено розпилювання і прибирання дерева з газової труби.

Водночас для недопущення накопичення транспортних засобів та розчистки доріг від снігу з 10 години 6 лютого тимчасово обмежено рух транспортних засобів на автодорозі державного значення М-15 Одеса-Рені.

Негода в Україні: за минулу добу рятувальники відбуксирували понад 130 транспортних засобів, у яких перебували 189 осіб, - ДСНС 03
Фото: сайт ДСНС

Український Гідрометцентр нагадує, що послаблення та припинення опадів і явищ очікується вже упродовж 7-9 лютого, а до цього часу рятувальники закликають громадян утриматися від користування автотранспортом, зокрема, за межами населених пунктів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174147
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В мороз застрять/поломаться х. з. где на дороге - это не шутка. Так замерзают насмерть.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору