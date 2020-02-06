EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  3828  7
Все про:ДТП (2755) Одеська область (1153) Нацполіція (8948)

 Рейсовий автобус із 19 пасажирами перекинувся на Одещині, двоє травмованих, - Нацполіція. ФОТО

Автобус перекинувся внаслідок того, що водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

"Попередньо встановлено, що водій рейсового автобусу сполученням Одеса-Київ не впорався з керуванням на слизькій дорозі, внаслідок чого автобус з 19-ти пасажирами перекинувся. Двоє людей - 37-річна жінка та 9-річна дитина - зазнали тілесних ушкоджень та і супроводі поліцейських були доставлені до Одеської обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони встановлюють обставини ДТП та допомагають пасажирам автобусу дістатися місця призначення.

Також читайте: Негода в Україні: на автодорозі "Одеса - Рені" обмежено рух транспорту

Рейсовий автобус із 19 пасажирами перекинувся на Одещині, двоє травмованих, - Нацполіція 01
Рейсовий автобус із 19 пасажирами перекинувся на Одещині, двоє травмованих, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174140
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"не справился с управлением на скользкой дороге" ...Эта фраза уже изжила себя . А почему дорога скользкая ? Может быть коммунальные службы не справились со своей работой ?
 показати весь коментар
 
 
кстати да, чет высрали шо только с акцизов в год идет 90млрд., а воз и ныне там, хотя, чет там Гройсман построил и после него тоже строят то.... правда водители этих гройсманов загрызут, попадись они им
 показати весь коментар
 
таки этой запоздалой зимой опять гройсман виноват? Рейсовий автобус із 19 пасажирами перекинувся на Одещині, двоє травмованих, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9453а чо не порох?а ну да...порох то отвечал за иностранные дела и главнокомандовал армией.то зелень изумрудная теперь всем занимается
 показати весь коментар
 
 
ты разделяй полномочия то.
и читай Антиколорадоса, он юрист точно. правда ура-патриот
 показати весь коментар
 
это как то привязывает гройсмана к текущей зиме? Рейсовий автобус із 19 пасажирами перекинувся на Одещині, двоє травмованих, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 33
 показати весь коментар
 
Полиция Авакова зря хлеб жрёт ,как суслик.Неужели трудно закрыть скользкие дороги,тем более для автобусов и фур.Чистить надо,а не сопли жевать.Дорожники должны сесть в тюрьму.(Бюрократы).Первый снег и столько аварий.!
 показати весь коментар
 
 
Да такую дуру если занесет, то хрен вырулишь то. На колеса пусть смотрят - владелец как всегда сказал: да ладно, бывало и не такое.
А теперь скажет: Рейсовый автобус с 19 пассажирами перевернулся на Одесчине, двое травмированы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2113 (ой, он перевернулся)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору