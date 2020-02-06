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 Події, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2892) Одеса (2308) СБУ (5112) Держпраці (7)

 Чиновника Держпраці викрито на отриманні $1 тис. хабаря в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарях головного державного інспектора Головного Управління Держпраці в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від приватних підприємців "відкати" за невжиття заходів реагування на виявлені порушення трудового законодавства.

Зокрема, зловмисник хотів отримати від місцевого комерсанта $1000 за невідображення наявних порушень у сфері охорони праці та надання дозволу на продовження господарської діяльності.

Правоохоронці затримали інспектора в середмісті Одеси під час одержання $500 – заключної частини хабаря. Отримання посадовцем першої половини обумовленої суми було задокументовано наприкінці минулого року.

Наразі затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для з`ясування всіх обставин справи та встановлення можливої причетності інших посадовців Держпраці до корупційної схеми.

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Чиновника Держпраці викрито на отриманні $1 тис. хабаря в Одесі, - СБУ 01
Чиновника Держпраці викрито на отриманні $1 тис. хабаря в Одесі, - СБУ 02
Чиновника Держпраці викрито на отриманні $1 тис. хабаря в Одесі, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174132
 
 
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Пока не будут расстреливаь - добра не будет. Правда надо будет и растреливающих расстреливать и так далее Чиновник Гоструда разоблачен на получении $1 тыс. взятки в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 3144
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а шо таке "Гоструд"?
це ота "жопа труда", що у прислів'ї?
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Вся страна ворует, а власть для показухи ловит одного в месяц - суд отпускает....так и живем
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а чого ти прийшов жалітися на український форум?
чим ми вам можемо допомогти?
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...и не "жалітися" а высказывать свою гражданскую позицию о проблеме №1 в Украине, из-за которой все беды
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а, в тебе просто немає мізків! ясно
а якби були, то ти знав би що все належить невеличкій купці людей, і тобто "вся страна воруєт" - це дебілізм
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послушай, умник....мои слова "все воруют" и означает, что небольшая кучка людей дает добро на коррупцию всей системе, и если бы этой кучке это было бы не выгодно - то лавочку бы закрыли....следовательно, что бы выжить - все вынуждены воровать, брать откаты, взятки, любой мент, судья, прокурор, исполнительные, законодательные и прочие органы....т.е. ВСЕ...(ну конечно я не имел ввиду уборщиц, ибо им не предлагают)...
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