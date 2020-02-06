 Підозрюваного у підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Терещук затримано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

"Правоохоронці провели колосальну роботу – опитали кількасот громадян, вивчили записи десятків камер відеоспостереження та відстежували переміщення зловмисника. Він кілька разів переодягався, намагався змінити зовнішність, проте, незважаючи на це, нам вдалось встановити його місцеперебування - і 5 лютого його затримали в Одесі, куди він втік після скоєння злочину. Затримати зловмисника, 19-річного уродженця Молдови, допомогли колеги – оперативники карного розшуку поліції Одеської області. Зараз слідство встановлює причетність до скоєння цього злочину інших осіб", - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Василь Віконський.

Слідчі Галицького відділу поліції повідомили йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Суд обере затриманому запобіжний захід.

Про це також повідомив у Twitter глава МВС Аресен Аваков.

Нагадаємо, опівночі 30 січня у Львові невідомий підпалив автомобіль, що належить журналістці "Радіо Свобода" Галині Терещук. Ніхто не постраждав.

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