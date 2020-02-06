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 310 605 немовлят народилися в Україні у 2019 році, - Мін'юст. ІНФОГРАФІКА

Протягом минулого року в Україні народилося 310 605 немовлят, кожен десятий - у Києві.

Про це йдеться на сторінці Міністерства у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У 2019 році в Україні народилося понад 300 тисяч немовлят", - інформують у відомстві.

Йдеться про 310 605 немовлят.

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"Кожен 10-й малюк уперше побачив світ у столиці: тут народилося 32 634 дитини", - зазначають у Мін'юсті.

310 605 немовлят народилися в Україні у 2019 році, - Мінюст 01
310 605 немовлят народилися в Україні у 2019 році, - Мінюст 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174111
 
   
 Топ коментарі
 
Казна.
Казна Яценюка:
Получил - 108 тыс грн.
Оставил - 90 млрд.
Казна Гройсмана::
Получил - 90 млрд.
Оставил - 130 млрд.
Казна Гончарука:
Получил - 130 млрд.
Сейчас - 12 млрд.
Как-то dаши слуги стали слишком много класть себе в карман. Вам не кажется, что барыги обходились нам дешевле?
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Это больше чем при Порошенко или нет? А то новость как бы не имеет смысла в таком случае 310 605 младенцев родились в Украине в 2019 году, - Минюст - Цензор.НЕТ 3221
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В смысле можно? Так и делают!
... а работают пусть лохи!
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Это больше чем при Порошенко или нет? А то новость как бы не имеет смысла в таком случае 310 605 младенцев родились в Украине в 2019 году, - Минюст - Цензор.НЕТ 3221
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Для поддержания стабильной популяции в 37 млн и продолжительностью жизни в 70 лет, за год должно рождаться как минимум 528 тысяч детей.
Рождение 310 605 детей способно поддерживать стабильную популяцию в 22 мил человек. 310 605 немовлят народилися в Україні у 2019 році, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 5527
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Нет, пока еще больше. С нашей жизнью 22 млн никак не смогут родить 300 тыс детей. Стараться, конечно, будут, но для выживания народа важен результат, а не процесс. 310 605 немовлят народилися в Україні у 2019 році, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 9902
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Ну это оптимистичный сценарий. Реальность гораздо суровей:
1.выезжает в эмиграцию больше чем рождается.
2.Смертность в два раза выше рождаемости.
Тут вопрос уже не о стабильности, а о сроках очистки територии от населения
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Казна.
Казна Яценюка:
Получил - 108 тыс грн.
Оставил - 90 млрд.
Казна Гройсмана::
Получил - 90 млрд.
Оставил - 130 млрд.
Казна Гончарука:
Получил - 130 млрд.
Сейчас - 12 млрд.
Как-то dаши слуги стали слишком много класть себе в карман. Вам не кажется, что барыги обходились нам дешевле?
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Очередной соевый фейковый говновброс. И как всегда без пруфов.
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Сєня і Грося були як заноза в сраці *******, ось їх і таво руками корисних ідійотів. Характерний почерк *******.
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я уже никому не верю кроме Антиколорадоса - опытный, мужественный, трудолюбивый.

Яценюк у Шустера высрал: газ должен стоить 50-60долл., он Азирову это высрал, а выбросили Азирова и Яцек сделал вот так:
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Цену на газ для газодобытчиков с 50 до 160 поднял Коболев. Благодаря этому Украина подняла долю отечественного газа в потреблении с 45% до 65%. После этого стало возможным для покрытия недостатка покупать реверсный газ из Европы и отказаться от прямых поставок из России, целью которой была не продажа газа, как такова, а возможность угрожать Украине отключением по политическим мотивам.
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Можно доки , где указано про 108 тыс. гривен ? Говорили очень много - по факту ноль пруфов.
И про со 130 млрд до 12 - тоже официальные документы есть ?
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На это потрачено более 12млрд грн наших налогов!
Но проблема не в деньгах, а проблема в том что я лично знаю "одиноких мамочек" которые не успевают клепать киндеров ради денег!
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А еще можна развестись с мужем и жить вместе, чтобы получать супсидию 310 605 младенцев родились в Украине в 2019 году, - Минюст - Цензор.НЕТ 2987
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В смысле можно? Так и делают!
... а работают пусть лохи!
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скиньте координати...хочу стати батьком в Україні....
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Эти мамочки - представители социального дна, поэтому не забудь захватить много выпивки, пакет, чтобы одевать ей на голову, и кляп, т.к. они начинают раздражать своей тупостью уже после пары фраз. Да, и ПрЕП тоже лишней не будет.
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австріяки так само роблять. не знав?
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А без слуг балабола родилось бы 2 раза больше.
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Зачем плодить нищету?
Вымирают целые цивилизации... Украина что хуже?
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Знаешь... ты можешь иметь ввиду все что ты хочешь или я могу иметь ввиду кого хочу... но от этого не поменяется то что происходит!
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А не проклянут ли эти дети своих родунов словами - Где вы меня выродили то, даавай Айфон, дэнги даавай? 310 605 немовлят народилися в Україні у 2019 році, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 5924
У нас тут разрожаться = проблемы в будущем. Просто в школе, или на улице у каждого интернет и дети увидят на примере той же Польши - как надо делать, а не так как всегда.
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Проблема настоящего что адекватные люди больше 2 детей не рожают! Потому что понимают что это ответственность в наше время! Что ребенка нужно и одеть и накормить и выучить...
Но есть категории которым пофиг и таких очень много!
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совершенно верно, но тут.... плодить даже хотя бы одного - не оч. хорошо. нету доверия к стране. блин, я вчера посм. карту Киева, включил шоб названия улиц отображались иииии.... завис. тьху! это мазохизм - живут на улицах названых именами/кликухами палачей и прочих "побед". последнее дело заводить детей в таком полусовке. и это правда - у нас как будто все подготовлено для очередного "освобождения"
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а не хотят мужчины алиментов, вот и не женятся, и , как следствие, детей не заводят...При таких антимужских законах идти в загс, заводить детей для мужчин это самоубийство....дураков все меньше...
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Писец ты идиот... так ты хочешь что бы твоих ********* содержали на мои налоги???
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еще один дебил-маразматик, я тебе это написал когда ты мне сказал что бы я тут не писал чмо ты тупое!
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Пам"ятаєш? Це добре. Я тобі ще не раз нагадаю твою відповідь.
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Нагадай себе на обоях дебил!
(тоже заскринь)
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Запости чмо полный текст или сцишь придурок?
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как ты из моего поста сделал свои выводы только тебе понятно....чего несешь, какие твои налоги....вообще не понятно....я говорил о разводах, распилах имущества, отъема детей, алиментах и о сомнительности целесообразности всего этого.... а ты о чем?
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Ты написал что мужчины не женятся потому что не хотят платить алименты... причем тут налоги??? Ты сам то понял что написал?
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епт...еще раз спрашиваю, как ты соеденил нежелание мужчин заводить детей в этом законодательстве со своими налогами, внятно можешь объяснить?
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Не нежелание детей заводить, а нежелание платить алименты!
Если ты не платишь алименты значит мать подает документы что она мать-одиночка и тогда ей платят с моих налогов дотацию на содержание ребенка!
Понял?
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"Если ты не платишь алименты значит мать подает документы что она мать-одиночка и тогда ей платят с моих налогов дотацию на содержание ребенка!"
------- послушай, ты, не обижайся, но ты в семейном законодательстве видимо слабовато понимаешь"...я тож не Иксперт, но все же....по закону муж (а я ведь говорил о браке, загсе, семьях) муж автоматически записывается отцом ребенка, даже если ребенок рождается после развода спустя , вроде как 300 дней....так вот, государство не будет платить ей как мать-одиночка, ибо, есть "отец", на которого и лягут алименты....ферштейн?
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да расскажи!
Что значить "автоматически записывается"??? КТО? Сотрудник загса свечку держать должен что бы знать кого записать?
Если мать не записывает в загсе отца или отец не признает ребенка или умер, пропал безвисти и так далее... то бабки она получает с бюджета!
Будет платить и будет платить с наших налогов!
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пожалуйста, читай внимательнее....рожденные в браке (а я говорил О БРАКЕ, ЗАГСЕ) и после брака в течении 300 дней (вроде бы 300) дети АВТОМАТИЧЕСКИ !!!!! ....щеще раз, АВТОМАТИЧЕСКИ!!!!! записываются как дети мужа, со всеми вытекающими последствиями ...вот что здесь не понятно???
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слушай, почитай закон, потом спорь....
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Согласно ст. 121 Семейного кодекса, если мужчина и женщина находятся в браке, и у них рождается ребенок, муж будет автоматически считаться отцом этого ребенка."
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Как с тобой можно о чем то говорить если ты начал за одно, продолжил за другое. а сейчас вообще пишешь что попало!
досвидание!
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а не хотят мужчины алиментов, вот и не женятся, и , как следствие, детей не заводят...При таких антимужских законах идти в загс, заводить детей для мужчин это самоубийство....дураков все меньше...
06.02.2020 09:33
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Не ну реально ты еплан!
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хм., читал высер одной дамы:
Ой, я женилась на австрийце, родила, развелась сразу и получила дом и т.д. "девочки, у вас тоже все получится".
Чуть не обосрался от НЕНАВИСТИ к этому австрийцу..... икать он лох.....)
хорошо что мне это не грозит(собирается вна суд по алиментам)
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Не всегда выход замуж за австрийца решает жизненные проблемы.
310 605 немовлят народилися в Україні у 2019 році, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 6811
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Хотя, пару месяцев за газ платить смогут...
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О б*же.... у вас .ръфдзъыуфзхыоукпрь отличное чувство юмора. счет за химчистку кресла вам по почте прислать, аль по квадрокоптеру?
как говорят - +100500!!
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Не спешите вставать с кресла, чтоб на счетах сэкономить. Вот Вам еще повод посмеяться.

310 605 немовлят народилися в Україні у 2019 році, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 318

Аваков:
- Перестань ковырять карточку, то не сопля, то фото президента!
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да это не он лох, а лохи те мужчины, гражданами стран которых являются эти мужчины, с подобным антимужским законодательством....Украина, расея и Беларусь не исключения....поэтому мы с тобой такие же "лохи", коль хаваем все это...а ты еще умудряешься каким-то образом "возвыситься", мол вон тот раб - полный дурачек, а я не совсем....все в одном говне барахтаемся...
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Вообще новость подают так, родилось стоко то, умерло стоко то. А то не понятно, что преобладает, смертность или рождаемость.
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Сейчас это соотношение составляет 100 умерших на 58 новорожденных. За период с января по ноябрь 2018 года в Украине родилось 312 600 человек против 336 500 в 2017 году. Умерли в 2018 году 535 100 человек. В 2017-м этот показатель составил 525 800.18 янв. 2019 г.
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Как сказали в рашке умные люди - быдло не должно рожать. Бедным вообще надо запретить плодиться.
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Ну....в чем-то правда в этом есть, ибо недальновидный быдляк в основном и выбирает персонажей а-ля януковощ и зеленский....хотя безмозглого быдла всегда до 70 % от общего числа населения и с этим ничего не поделать....в расее тож самое...в рб тож самое
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Социум без детей обречен 😐Если в семье не хватает денег , то общество должно помогать таким семьям 😎 Дети выростут и будут приносить пользу обществу 😊 Вы не предстовляете ,какое у нас колличество детей в парках в школах , и не одной жуке и в голову не придет сказать , зачем плодить нищету 😐,Все понимают😎 что дети это инвестиции в общество😊
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Конечно у вас будет хватать денег на детей! Пока еврейская банда доит такие страны как Украина и выводит бабки в Палестину они точно обречены!
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Смертность в 2019 - 600 тыс , рождаемость 300 тыс....Минус 300 тыс за год, за 3 года почти миллион...
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усі працеспособні і дітородні з мізками виїжджають.
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І буде більшість цих дітей,рабами в олігархів.
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