 310 605 немовлят народилися в Україні у 2019 році, - Мін'юст. ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться на сторінці Міністерства у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У 2019 році в Україні народилося понад 300 тисяч немовлят", - інформують у відомстві.

Йдеться про 310 605 немовлят.

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"Кожен 10-й малюк уперше побачив світ у столиці: тут народилося 32 634 дитини", - зазначають у Мін'юсті.



