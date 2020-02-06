 310 605 немовлят народилися в Україні у 2019 році, - Мін'юст. ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться на сторінці Міністерства у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У 2019 році в Україні народилося понад 300 тисяч немовлят", - інформують у відомстві.
Йдеться про 310 605 немовлят.
"Кожен 10-й малюк уперше побачив світ у столиці: тут народилося 32 634 дитини", - зазначають у Мін'юсті.
Рождение 310 605 детей способно поддерживать стабильную популяцию в 22 мил человек.
1.выезжает в эмиграцию больше чем рождается.
2.Смертность в два раза выше рождаемости.
Тут вопрос уже не о стабильности, а о сроках очистки територии от населения
Казна Яценюка:
Получил - 108 тыс грн.
Оставил - 90 млрд.
Казна Гройсмана::
Получил - 90 млрд.
Оставил - 130 млрд.
Казна Гончарука:
Получил - 130 млрд.
Сейчас - 12 млрд.
Как-то dаши слуги стали слишком много класть себе в карман. Вам не кажется, что барыги обходились нам дешевле?
Яценюк у Шустера высрал: газ должен стоить 50-60долл., он Азирову это высрал, а выбросили Азирова и Яцек сделал вот так:
И про со 130 млрд до 12 - тоже официальные документы есть ?
Но проблема не в деньгах, а проблема в том что я лично знаю "одиноких мамочек" которые не успевают клепать киндеров ради денег!
... а работают пусть лохи!
Вымирают целые цивилизации... Украина что хуже?
У нас тут разрожаться = проблемы в будущем. Просто в школе, или на улице у каждого интернет и дети увидят на примере той же Польши - как надо делать, а не так как всегда.
Но есть категории которым пофиг и таких очень много!
(тоже заскринь)
Если ты не платишь алименты значит мать подает документы что она мать-одиночка и тогда ей платят с моих налогов дотацию на содержание ребенка!
Понял?
------- послушай, ты, не обижайся, но ты в семейном законодательстве видимо слабовато понимаешь"...я тож не Иксперт, но все же....по закону муж (а я ведь говорил о браке, загсе, семьях) муж автоматически записывается отцом ребенка, даже если ребенок рождается после развода спустя , вроде как 300 дней....так вот, государство не будет платить ей как мать-одиночка, ибо, есть "отец", на которого и лягут алименты....ферштейн?
Что значить "автоматически записывается"??? КТО? Сотрудник загса свечку держать должен что бы знать кого записать?
Если мать не записывает в загсе отца или отец не признает ребенка или умер, пропал безвисти и так далее... то бабки она получает с бюджета!
Будет платить и будет платить с наших налогов!
досвидание!
06.02.2020 09:33
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Не ну реально ты еплан!
Ой, я женилась на австрийце, родила, развелась сразу и получила дом и т.д. "девочки, у вас тоже все получится".
Чуть не обосрался от НЕНАВИСТИ к этому австрийцу..... икать он лох.....)
хорошо что мне это не грозит(собирается вна суд по алиментам)
как говорят - +100500!!
Аваков:
- Перестань ковырять карточку, то не сопля, то фото президента!