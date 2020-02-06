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 Політика України, Фоторепортаж
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 Найманці РФ почали активніше використовувати на Донбасі протипіхотні міни ПОМ-2 із самоліквідацією, - Україна в ОБСЄ. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська на Донбасі в 2020 році почали активніше використовувати протипіхотні міни ПОМ-2, обладнані некерованим механізмом самоліквідації, уламки яких знищують усе в радіусі 7 метрів.

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки в середу, 5 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хотів би звернути увагу на збільшення використання російськими окупаційними силами протипіхотних мін типу ПОМ-2 на півдні Донецької області у 2020 році. Ці міни розкидаються дистанційно та спрацьовують хаотично протягом 4-100 годин після обстрілу", - заявив він.

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Представник України поінформував, що ці міни оснащені "некерованим механізмом самоліквідації, який може спрацювати у будь-який час".

"Після вибуху у межах 7 метрів осколки такої міни спричиняють смерть, якщо відстань більша – поранення", - заявив Лоссовський.

Найманці РФ почали активніше використовувати на Донбасі протипіхотні міни ПОМ-2 із самоліквідацією, - Україна в ОБСЄ 01
Найманці РФ почали активніше використовувати на Донбасі протипіхотні міни ПОМ-2 із самоліквідацією, - Україна в ОБСЄ 02
Найманці РФ почали активніше використовувати на Донбасі протипіхотні міни ПОМ-2 із самоліквідацією, - Україна в ОБСЄ 03

Під час засідання Форуму також було поінформовано, що Україна як сторона Конвенції про заборону протипіхотних мін, не виробляє та не використовує протипіхотні міни. Усі ж успадковані з радянських часів міни зберігаються під національним та міжнародним контролем. Наразі Україна вже знищила всі протипіхотні міни типу ПМН, ПОМ-2, ПОМЗ, ПМД-6.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174107
 
 
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Нужно просто засунуть одну из этих мин в дупу нашему ГавноКому...
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Протипіхотні міни 100% доказ для міжнародної спільноти, що саме кацапи постачають зброю даунбасянам і нічого ніхто в шахтах не находить...
Чому? Та дуже просто - Україна ще в 90-х підписала конвенцію про заборону протипіхотних мін. І не просто підписала, а знищила весь свій аресенал, причому під наглядом ООН та інших міжнародних організацій. Тому в нас немає таких мін! А московія цю конвенцію не підписала...
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Опо́лчення (також народне ополчення) - допоміжне військо , створюване у надзвичайних умовах військового часу з добровольців - цивільного населення, здатного тримати зброю, але звільненого від дійсної військової служби.
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