EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  2610  31
Все про:Луганщина (1921) вандалізм (280)

 Вандала, який розбив стелу з державними символами України затримали в Сєвєродонецьку, - поліція. ФОТО

У Сєвєродонецьку Луганської області невідомий чоловік розбив скляну стелу, на якій були зображені Державний Герб та Прапор України. Цього ж дня поліція затримала вандала.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Луганщини.

Зазначається, що інцидент стався близько 16:00 у сквері імені Гоголя, на проспекті Хіміків.

Уточнюється, що чоловік зруйнував скляну стелу, встановлену в 2019 році на честь 28 річниці з Дня Державного Прапора України. Після правопорушення він зник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відправив на примусове лікування до психіатричної лікарні вандала, який пошкодив надгробки на могилах воїнів АТО на Чернігівщині

До пошуків вандала приєдналися співробітники поліції і СБУ. Порушника затримали через кілька годин і доставили у Сєвєродонецький відділок поліції.

"Зараз із ним працюють слідчі в рамках кримінального провадження, відкритого за цим фактом", - повідомили в поліції.

Вандала, який розбив стелу з державними символами України затримали в Сєвєродонецьку, - поліція 01

Вандала, який розбив стелу з державними символами України затримали в Сєвєродонецьку, - поліція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174083
 
 
 Топ коментарі
 
Сколько же это ватной заразы бродит в Украине, не сосчитать.
 показати весь коментар
 
очередной ватный имбецил
 показати весь коментар
 
О, прическа « по лугандонски».
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это называется демотиватор.
Люблю я Украину - ворую миллионы, плюю на украинцев, и все меня уважают.
 показати весь коментар
 
 
Люблю УкраЬІну.Русккємь їзьєккомь,сєрьцамь и чьєлюсьтьєй.
 показати весь коментар
 
"Я упало с самосвала, тормозило чем попало." (С)
 показати весь коментар
 
 
И на передок траншеи копать. Пацаны этому организму быстро мозги вправят.
 показати весь коментар
 
 
Сколько же это ватной заразы бродит в Украине, не сосчитать.
 показати весь коментар
 
 
Мабуть відновлювати сенсу нема. Бо ж у жовтні там вибори.
 показати весь коментар
 
 
значок абизатильно. с закруткой на затылке
 показати весь коментар
 
 
"600 человек уже здесь": как террористы из "Л/ДНР" легализируются в Украине

Террористы, которые воевали против Украины, в последнее время спокойно легализуются на мирной территории. Они "чистят" свою биографию, удаляют фото в соцсетях и спокойно живут среди нас. Даже СБУ не всегда в силе отыскать их. Правда, некоторые не могут сдерживать ненависти к украинским правоохранителям и прокалываются на этом.

Официально - переселенец с Донбасса

36-летний Тимур Евтушенко стал известен и был задержан правоохранителями только после того, как с пистолетом хотел пристрелить двух полицейских в киевском кафе на ул. Лаврухина (Троещина). Жизни копов, которые в тот вечер были одеты по гражданке, спасла неисправность оружия - пистолет дважды дал осечку. Хотя по записи с камер наблюдения видно - агрессивный посетитель из Донецка не шутил. Одному из правоохранителей он приставлял ствол к голове, а второму пострадавшему целился в грудь. Один выстрел все же произошел, сейчас полицейский прооперирован и его жизни ничего не угрожает.

Сайт "Миротворец" сообщает, что Евтушенко является командиром взвода разведки террористической организации "ОПЛОТ", он неоднократно пересекал линию разграничения и участвовал в боях в Дебальцево, Углегорск, Иловайск.

"Фанат ФК "Шахтер", в сентябре 2015 находился в Киеве на матче. Пересекает линию разграничения или российско-украинскую границу. В декабре 2015-го, по свидетельству очевидцев, прибыл на территорию Украины в город Дзержинск для сбора информации и дальнейшей передачи в ДНР", - гласит запись в "Чистилище" еще в 2016-ом.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/356478-600_chelovek_uhe_zdesj_kak_terroristy_iz_ldnr_legalizirujutsja_v_ukraine
 показати весь коментар
 
 
Горат Кієфь,ульєтца ЛаврУХЄНА.гОРАТ дЗЄРЬДЗІНСК...цЕ МОЯ уКРАЇНА?????????????
 показати весь коментар
 
якийсь бомжара ватний, напевно нахлябалсі баяришніка!
 показати весь коментар
 
 
таких лучше сразу сжигать,чем задерживать
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору