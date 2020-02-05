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 Політика України
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Все про:Крим (7173) Португалія (55) посольство України (170) карта (56)

 Вино з картою України без Криму випустили в Португалії, - посольство. ФОТО

Португальська компанія випустила вино, етикетка на пляшці якого некоректно відображає карту України - без Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку посольства України в Португалії.

Зазначається, що таке вино виявили українці, які проживають у Португалії.

"Керівництву компанії-виробника Monte da Ravasqueira була донесена позиція посольства про необхідність відкоригувати належним чином карту України", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: The Economist записав відео з Україною без Криму. ФОТО

Вино з картою України без Криму випустили в Португалії, - посольство 01
Вино з картою України без Криму випустили в Португалії, - посольство 02
Вино з картою України без Криму випустили в Португалії, - посольство 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": The New York Times замінило фото з картою України без Криму у своїй статті

Вино з картою України без Криму випустили в Португалії, - посольство 04
Вино з картою України без Криму випустили в Португалії, - посольство 05

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посольство України у Франції закликало агентство AFP виправити карту, де Крим позначений російським

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174070
 
 
 Топ коментарі
 
таку позицію США зайняли ще при Обамі , коли побачили , що Україна не зробила нічого , аби захистити Крим ! Досить вже дурити самих себе ...
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це тому, що українська влада замовчує анексію Криму на міжнародній арені.
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Так зебилы ж уже сами говорят: Крым - россия, и они будут подписывать документы с Крымом как с субьектом рф
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це тому, що українська влада замовчує анексію Криму на міжнародній арені.
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Так по всем новостям уже фраза Помпео пережёвана :"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать". Что не припомню, что бы при Порошенко штаты такую позицию излагали. Хвала зебилам!
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таку позицію США зайняли ще при Обамі , коли побачили , що Україна не зробила нічого , аби захистити Крим ! Досить вже дурити самих себе ...
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усе почалося значно раніше..автономія Криму. наскільки я пам'ятаю, була однією з умов незалежності України..так вони дуже бажали..як і 2014 дуже рекомендували не сіпатись, коли кацапня полізла в Крим..
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Петя Свинохрякер подписал эти документы еще в 2015 году, поставляя электроенергию в Крым как субъекту РФ.
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Я куплю - с дисконтом, не пропадать же добру (португальские вина - хороши).
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Цікаво, що кацапію на тій етикетці взагалі обрізали.
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всі ж хотять насолоджуватись напоєм...а не блювати)))))
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паРаша это территория 404...потому и обрезали...
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Там и Скандинавии нет. Видимо это карта стран куда поставляется вино.
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Пусть наши выпустят карту мира с португалией в цвете Испании. Интересно - как эти пожиратели трески будут свой пукан склеивать.
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Або Піренейський півострів без Португалії. Скільки там тієї Португалії? Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство - Цензор.НЕТ 1102
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Теж мені--геополітичний суб"єкт...Там ще не всі з віслюків позлазили.
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Наши-то выпустят, но боюсь, всему остальному миру будет просто пох на это. И португальские гастарбайтеры в Украине вино с этой картой на полках не найдут. Ситуация, мягко так скажем - не зеркальная.
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Україна, дійсно, замовчує проблєму Криму - все звучить дамбас, а в Криму, буцім мир і спокойствійє - не нада трогать
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А навіщо їх чипляти? Вони й так ледь виживають у тому Рузькому всесвіту...
П*ють жорстку воду... їдять ... та х. його знає на що в них вистачає отіх рублів, які вони не заробили на відпочиваючих?
Тому нема про що казати. Треба розбудовувати наш, український мир, щоб вони самі поперли до нас за кращим життям проголосувавши на референдумі
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Як заволали васюківські шахісти у книжці про О.Бендера:"Не пустимо!!"
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Нечего пенять на зеркало, когда у тебя рожа в виде зеленского.
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у нас своего Инкермана и Коктебеля - прорва!

причем за те же деньги - даже лучшего качества Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство - Цензор.НЕТ 7668
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Согласен! Лучше, Тем более, что все виноградники обновлены после свирепствования горбачевского идиотизма...
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своего Инкермана и Коктебеля - прорва Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство - Цензор.НЕТ 1725 Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство - Цензор.НЕТ 1725 Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство - Цензор.НЕТ 1725

а з чого ж воно робиться , якщо їхні виноградники в Криму залишились ?
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своего Инкермана и Коктебеля у нас на Одещині, Миколаївщині, Запорожчині, Дніпровщині та Херсонщині прорва

Кримщина хай далі кріпльоний та солодкий до гидоти "алькогольний напій" Масандра в Тудряний рейх поставляє

а більше ніхто й не купить, бо то контрафакт із краденого Криму
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всі кримські Масандровські вина - коктейль із горілки, цукру та кисляка Вино з картою України без Криму випустили в Португалії, - посольство - Цензор.НЕТ 7320 Вино з картою України без Криму випустили в Португалії, - посольство - Цензор.НЕТ 7320 Вино з картою України без Криму випустили в Португалії, - посольство - Цензор.НЕТ 7320



готовий до вжитку та розлитий у гарненькі пляшечки з совецькими золотими медальками Вино з картою України без Криму випустили в Португалії, - посольство - Цензор.НЕТ 7320
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"С картой Украины без Крыма", а Украина с Крымом?
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Чубаров обещал, что в мае будет ходить в Крым, как к себе домой...
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Украине нужно ядерно вооружаться ,чтобы не было таких моментов,а также в годы Украины с оккупантом Россией в шестилетней войны ,нельзя менять ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО,под предлогом борьбы с коррупцией и усталости от войны. Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство - Цензор.НЕТ 3070
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И в дополнение... чтобы не было войны с Московией и её колоний,нужно Украине просто стать колонией Московии,,кто хочет в колонии жить валите в колонии Московии и не делайте с Украины колонию Вино с картой Украины без Крыма выпустили в Португалии, - посольство - Цензор.НЕТ 7779
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Сахар дрожжи и вода это да остальное ерунда
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А Косовские албанцы ещё не возбудилась? Если что - в очередь, сукины дети, в очередь!!
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Де факто Крым не вернут Украине. Добровольно Рашка не вернёт, а военной силой не получится. И какую карту не рисуй Крыма у Украины нет.
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Де факто Рашка вернула земли и страны от Эльбы до Днепра и от Кушки до Оренбурга, а также весь Южный Кавказ

подскользнется Вовка на нефтяном пятне и "Ага !" - второй период полураспада Раши

тогда уж наши не зевай - хватай российский каравай !
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Той кОРОвай до огиди загидженим став.Треба,щоб капарна кацапня за собою прибрала.Ну й контрибуцію за війну заплатила.
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тогда, в 2014 -м жирики, руцкие телевизоры да ссуки-царёвы, прибыли на хорошо подготовленную почву для захвата Крыма, взахлёб рассказывая наивным
крысманам, что предать Родину… это как опорожниться, да и чё сопротивляться
возле БТРов наступающему счастью. Ведь на каждом углу 24/7 вас
будет сопровождать оргазм, от того, что мы украли у Вас, а вы решили-предали, чтобы
жить в раю. Дело то плёвое … флаг поменять. Ведь никто стрелять не будет. Опреснителей воды будет столько, что дождей не надо, а воду как и
апельсины можно будет продавать бочками давно заждавшейся Болгарии . Северо- крымский
канал будет стоять в айвовых садах и кишеть осетрами да белугами. Крепкие дубовые столы будут чернеть от гор икры.
На ЮБК будет сплошная игорная зона, где кучкуются проклятые буржуины, с толстыми лопатниками, только что сошедшие с
трансатлантических лайнеров и отдавать баксы пачками только за то, что
дотронулись до ваших монакских берегов. И на руцкую пенсию -вам останется только плюнуть слюной, одеть
галстук и махнуть в солнечную Ялту… Теперь там, солончаки, военные базы и персонал для их обслуживания, а персонала много то и не надо, тем более местного, неблагонадёжного.
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На рашке пишут. "Крымчане: Крым принадлежит его жителям!" Почему это вдруг вы, крымчане, предав свою страну Украину, решили, что в РФ вы будете владеть своей землей? В России кроме вас есть кому хапнуть крымской земли - силовики, чечены, братки и прочие путинские гоблины, а вы нет, ваш номер 1743, с клеймом "склонен к предательству" в личном деле. (с).
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