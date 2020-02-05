 Вино з картою України без Криму випустили в Португалії, - посольство. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку посольства України в Португалії.
Зазначається, що таке вино виявили українці, які проживають у Португалії.
"Керівництву компанії-виробника Monte da Ravasqueira була донесена позиція посольства про необхідність відкоригувати належним чином карту України", - сказано в повідомленні.
П*ють жорстку воду... їдять ... та х. його знає на що в них вистачає отіх рублів, які вони не заробили на відпочиваючих?
Тому нема про що казати. Треба розбудовувати наш, український мир, щоб вони самі поперли до нас за кращим життям проголосувавши на референдумі
причем за те же деньги - даже лучшего качества
а з чого ж воно робиться , якщо їхні виноградники в Криму залишились ?
Кримщина хай далі кріпльоний та солодкий до гидоти "алькогольний напій" Масандра в Тудряний рейх поставляє
а більше ніхто й не купить, бо то контрафакт із краденого Криму
готовий до вжитку та розлитий у гарненькі пляшечки з совецькими золотими медальками
подскользнется Вовка на нефтяном пятне и "Ага !" - второй период полураспада Раши
тогда уж наши не зевай - хватай российский каравай !
крысманам, что предать Родину… это как опорожниться, да и чё сопротивляться
возле БТРов наступающему счастью. Ведь на каждом углу 24/7 вас
будет сопровождать оргазм, от того, что мы украли у Вас, а вы решили-предали, чтобы
жить в раю. Дело то плёвое … флаг поменять. Ведь никто стрелять не будет. Опреснителей воды будет столько, что дождей не надо, а воду как и
апельсины можно будет продавать бочками давно заждавшейся Болгарии . Северо- крымский
канал будет стоять в айвовых садах и кишеть осетрами да белугами. Крепкие дубовые столы будут чернеть от гор икры.
На ЮБК будет сплошная игорная зона, где кучкуются проклятые буржуины, с толстыми лопатниками, только что сошедшие с
трансатлантических лайнеров и отдавать баксы пачками только за то, что
дотронулись до ваших монакских берегов. И на руцкую пенсию -вам останется только плюнуть слюной, одеть
галстук и махнуть в солнечную Ялту… Теперь там, солончаки, военные базы и персонал для их обслуживания, а персонала много то и не надо, тем более местного, неблагонадёжного.