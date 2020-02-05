 Вино з картою України без Криму випустили в Португалії, - посольство. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку посольства України в Португалії.

Зазначається, що таке вино виявили українці, які проживають у Португалії.

"Керівництву компанії-виробника Monte da Ravasqueira була донесена позиція посольства про необхідність відкоригувати належним чином карту України", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: The Economist записав відео з Україною без Криму. ФОТО







Читайте на "Цензор.НЕТ": The New York Times замінило фото з картою України без Криму у своїй статті





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посольство України у Франції закликало агентство AFP виправити карту, де Крим позначений російським