 В аеропорту Стамбула літак при посадці виїхав за межі ЗПС і розламався на частини, 120 постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Унаслідок аварії літака зазнали поранень 120 осіб. Загалом на борту перебувало 177 пасажирів. Постраждалим надають першу допомогу на місці й відправляють до лікарень.
Літак здійснював рейс із Ізміра до Стамбула. Під час приземлення він з невідомих причин викотився за межі злітно-посадкової смуги. За однією з версій літак опинився за межами злітно-посадкової смуги в результаті жорсткої посадки.
В результаті сильного пошкодження корпусу літака деяких пасажирів затиснуло елементами конструкції та крісел. Щоб їх звільнити, рятувальники прорізають корпус та знімають обшивку.
Після інциденту біля корпусу літака було видно вогонь, пожежники, що прибули на місце події, вже загасили його.
Як повідомив губернатор Стамбульського регіону Алі Єрлікайя, який прибув на місце події, під час посадки літак впав з висоти 30-40 метрів.
"Літак при заході на посадку впав на злітну смугу з висоти 30-40 метрів і проїхав ще 50-60 метрів", - сказав чиновник. За його словами, більшість із 120 постраждалих зазнали травм легкого та середнього ступеня тяжкості. Пілот і помічник пілота у важкому стані.
самолеты не ездют...они или летают,или рулят
"- эй, моряк, ты слишком долго плавал
- моряки ходят, а не плавают. плавает гамно.
- эй, гамно, ты слишком долго плавал...." (С) )
- Нам бы, нам бы, нам бы , нам бы всем на дно! ...
Песня и мелодия шикарные.
Факт №1. Я перепутал пену со снегом.
Факт №2. В Стамбуле выпадает снег.
Гуляй, Уася.
Потому что Эрдоган Путину наступил на то что у бабушки нету, а у Путина тем более.
В любом крушении или аварии сейчас надо звонить на Москву и спрашивать - а вы точо не при делах?
А Письков такой - нет, Путин спит.
- Какой ещё Путин?
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У вівторок в турецькій провінції Ван зійшла лавина, внаслідок якої загинули п'ятеро людей.
На місце прибули близько 300 працівників рятувальних служб. У середу вони перебували в районі катастрофи, коли на них зійшла ще одна лавина. Після другого сходження лавини загинули щонайменше 33 людини, ще 55 отримали поранення.
Турецька газета Hürriyet цитує губернатора провінції Ван, який повідомив, що серед загиблих є працівники поліції, пожежник і ще кілька людей, які не брали участі в рятувальній операції.
Як повідомляє турецьке телебачення, на місці пригоди наразі працюють військові та жителі турецького міста Бахчисарай, розташованого неподалік.
каким боком.. наш несладкий мед? зачем эти неуместные сравнения?