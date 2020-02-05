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Все про:авіакатастрофа (514) літак (791) Стамбул (97) Туреччина (928)

 В аеропорту Стамбула літак при посадці виїхав за межі ЗПС і розламався на частини, 120 постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

5 лютого в стамбульському аеропорту "Сабіха Гьокчен" сталася аварія літака авіакомпанії Pegasus, який виїхав за межі злітно-посадкової смуги і розламався на частини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

В аеропорту Стамбула літак при посадці виїхав за межі ЗПС і розламався на частини, 120 постраждалих (оновлено) 01

Унаслідок аварії літака зазнали поранень 120 осіб. Загалом на борту перебувало 177 пасажирів. Постраждалим надають першу допомогу на місці й відправляють до лікарень.

В аеропорту Стамбула літак при посадці виїхав за межі ЗПС і розламався на частини, 120 постраждалих (оновлено) 02

Літак здійснював рейс із Ізміра до Стамбула. Під час приземлення він з невідомих причин викотився за межі злітно-посадкової смуги. За однією з версій літак опинився за межами злітно-посадкової смуги в результаті жорсткої посадки.

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В результаті сильного пошкодження корпусу літака деяких пасажирів затиснуло елементами конструкції та крісел. Щоб їх звільнити, рятувальники прорізають корпус та знімають обшивку.

В аеропорту Стамбула літак при посадці виїхав за межі ЗПС і розламався на частини, 120 постраждалих (оновлено) 03
В аеропорту Стамбула літак при посадці виїхав за межі ЗПС і розламався на частини, 120 постраждалих (оновлено) 04

В аеропорту Стамбула літак при посадці виїхав за межі ЗПС і розламався на частини, 120 постраждалих (оновлено) 05

Після інциденту біля корпусу літака було видно вогонь, пожежники, що прибули на місце події, вже загасили його.

Як повідомив губернатор Стамбульського регіону Алі Єрлікайя, який прибув на місце події, під час посадки літак впав з висоти 30-40 метрів.

"Літак при заході на посадку впав на злітну смугу з висоти 30-40 метрів і проїхав ще 50-60 метрів", - сказав чиновник. За його словами, більшість із 120 постраждалих зазнали травм легкого та середнього ступеня тяжкості. Пілот і помічник пілота у важкому стані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174059
 
 
 Топ коментарі
 
это как и с мариманами
"- эй, моряк, ты слишком долго плавал
- моряки ходят, а не плавают. плавает гамно.
- эй, гамно, ты слишком долго плавал...." (С) )
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Пасажирам пощастило що не загорівся.
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не выехал,а выкатился В аэропорту Стамбула самолет при посадке выехал за пределы ВПП и разломился на части, 52 пострадавших - Цензор.НЕТ 7873.
самолеты не ездют...они или летают,или рулят
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Предлагаю нейтральный термин: переместился. Так устроит? (Пересунувся)
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это как и с мариманами
"- эй, моряк, ты слишком долго плавал
- моряки ходят, а не плавают. плавает гамно.
- эй, гамно, ты слишком долго плавал...." (С) )
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У этой песни изначально было три куплета. Совково-комуняцкая цензура третий куплет забраковала. Не могу его нигде найти.
Песня и мелодия шикарные.
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Ну пита капитан дальней ходки,был на ходке,ходка за буйки и т.д.
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когда неуправляем-то выкатился,потому что рули были неэффективны
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Да, выкатился. Как авиатор подтверждаю.
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Он даже не выкатился, а потерпел крушение при посадке.
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Удали свою тупость
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В чем моя тупость заключается? Что я не распознал пену своевременно? Или в Стамбуле никогда не выпадает снег?
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Что "да"?
Факт №1. Я перепутал пену со снегом.
Факт №2. В Стамбуле выпадает снег.

Гуляй, Уася.
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Сильный дождь и очень сильный ветер
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То пена для тушения пожаров, очки купи деревня В аэропорту Стамбула самолет при посадке выехал за пределы ВПП и разломился на части, 52 пострадавших - Цензор.НЕТ 1180
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В Стамбуле снег бывает почти каждый год, иногда и по несколько раз в год.
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Не так как с норвежским корветом?
Потому что Эрдоган Путину наступил на то что у бабушки нету, а у Путина тем более.

В любом крушении или аварии сейчас надо звонить на Москву и спрашивать - а вы точо не при делах?
А Письков такой - нет, Путин спит.
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что-то Турции сегодня....не сладко!
////
У вівторок в турецькій провінції Ван зійшла лавина, внаслідок якої загинули п'ятеро людей.

На місце прибули близько 300 працівників рятувальних служб. У середу вони перебували в районі катастрофи, коли на них зійшла ще одна лавина. Після другого сходження лавини загинули щонайменше 33 людини, ще 55 отримали поранення.
Турецька газета Hürriyet цитує губернатора провінції Ван, який повідомив, що серед загиблих є працівники поліції, пожежник і ще кілька людей, які не брали участі в рятувальній операції.
Як повідомляє турецьке телебачення, на місці пригоди наразі працюють військові та жителі турецького міста Бахчисарай, розташованого неподалік.
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статья о турецком самолете...я имел неосторожность сказать что в Турции это не первое ЧП..
каким боком.. наш несладкий мед? зачем эти неуместные сравнения?
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у нас тоже несладкие погодные условия уже не первый день, а в городе, где я живу, первый и чем это обернется для Украины, узнаем завтра...
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Турция огромная страна. Там жизнь кипит и событий немало. Не как в некоторых опустевших.
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так раиську вроде никто не вспоминал...а китайцы- они вернутся...вот только вирус чуток спадет
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У китайцев еще не кипит, но уже нагревается.
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Турція всього на 20 відсотків більша за Україну і там за межками курортів, Стамбула і Анкари не дуже кипить.
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Судя по ВВП в 851 миллиард долларов, жизнь там, именно кипит.
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Вона настільки різна,що там є і шматки дикунської Африки,і розвинуті.А ще--непередбачуване мусульманство.А ще-уярмлені курди.Добре,що це не у нас.Хоч у нас чи не ще гірше--кацапські криваві варвари.
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А це тільки Ердоган привітався із зеленим, уявіть щоб було як би він знову у Туреччину прилетів. Добре що ні хто не загинув.
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А, вижу, опять "Боинг", опять 737... Чёрная полоса у фирмы.
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Да нет, 737 ng надёжен, просто плохие условия посадки были, где пилоты не справились с управлением скорее всего всего, и садились с превышением скорости если сильный ветер.
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Не возражаю, но с чёрной полосой "Боинга" это ничего не меняет, фирма терпит огромные убытки.
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В одной серии сериала "анатомия авикатастроф", реконструкция катастрофы 737 турецких авиалиний, перед Амстрдамом, пояснялось, что подготовка турецких пилотов, при посадке пользоваться автолендом, а в случае плохой погоды и сильным ветром, садится лучше на руках, и возможно не достаток подготовки, и Боинг великая компания и полоса пройдёт, полторы недели назад взлетел Боинг 777 9, нового поколения и ситуация с 737 max, так всего лишь жлодство боинга, ввиду того что они скрыли новую систему предупреждающую большой тангаж, что бы сэкономит на сертификации этой новой системы.
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Я читал рапорт комиссии, вернее выписки из него, есть в открытом доступе, там сообщалось что сертификации систем стоят больших денег, боинги решили сэкономить, суть системы, что если она воспринимает что пилоты задрали слишком большой угол подъёма, то она самопроизвольно направляет самолёт вниз, лётчики об этом не знали и не понимали что и как, и система оказалась сырая и в суд на боинг подала ООН потому что в Эфиопии, было много сотрудников ООН, вот все и всплыло.
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В суперджеті в схожі ситуації скільки загинуло?
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Справа не в бидлі, справа в можливості вижити в двох типах літаків.
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Разные самолёты, разная динамика, там просто пилот вообще совершил ряд ошибок, суперджет большая динамика, было большое превышение по скорости на посадке от того удар такой, и пилот сажал в режиме директ мода, когда все предупреждажшие защиты отключены, а надо было другой режим выбрать, особенности суперджета, было несколько лет назад в Торонто, рейс Эйр Франс, А 340 300,большой самолёт, также во время грозы выкатился за ВПП и загорелся.
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Пасажирам пощастило що не загорівся.
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Стоило Эрдогану пообщаться с бубочкой, так вот на тебе...
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ты микроцефал.
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В737 NG входит в пятерку самых надежных самолетов мира. Часто падают поскольку является самым массовым типом. В относительных величинах (кол-во катастроф на кол-во летных часов) ни сколько не есть аварийным.
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Нисколько не аварийный, только падает раз в 5 чаще всех остальных вместе взятых, и иногда от ветра разваливается на три части.
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Ну и зачем скрывать что это опять злосчастный Боинг? Будь это какой-нибудь кацапский пуперджет это бы вынесли жирными буквами в заголовок.
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надеюсь серьезных травм на всю жизнь не будет
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