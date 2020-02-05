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 У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу

У спорткомплексі Національного Університету фізичного виховання зібралося одночасно понад 500 спортсменів з 21 академії бразильського джіу-джитсу. Крім українських борців, у чемпіонаті брали участь представники Азербайджану, Литви, Молдови, Білорусі, Польщі, Великої Британії, Бразилії, США та інших країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Української федерації бразильського джіу-джитсу.

Змагання проходити в чотирьох категоріях - "Діти" (від 4 років), "Юніори", "Дорослі" і "Майстри". На восьми татамі було розіграно 130 золотих, 125 срібних і 80 бронзових нагород і кубків за командні місця.

Суддями чемпіонату стали досвідчені сертифіковані рефері з України, Білорусі та Литви.

Серед учасників була і команда патрульної поліції Києва. Двоє патрульних посіли перші сходинки п'єдесталу пошани. Станіслав Сірооченко зайняв 1 місце у ваговій категорії до 94 кг (сині пояси) і 3 місце в абсолютній категорії, Владислав Палеха - 2 місце у ваговій категорії до 62 кг.

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Тренер команди патрульної поліції з джіу-джитсу Олександр Костенко зазначив, що зараз збірна команда PATROL POLICE JIU-JITSU TEAM посилено готується до участі в Ukrainian JIU-JITSU National Challenge 2020 року, який відбудеться 28 березня в Харкові.

"Це вже другі змагання такого рівня в Україні - в листопаді минулого року ми провели завершальний етап рейтингового чемпіонату світу AJP "Ukraine National Pro 2019", - розповів президент Української федерації бразильського джіу-джитсу (UFBJJ), організатор змагань Георгій Лаговський. - Нинішній чемпіонат - один із трьох, які будуть проведені в Україні цього року".

Наступні етапи чемпіонату відбудуться в Одесі й у Львові і підсумкові, масштабні змагання відбудуться знову в столиці.

"джіу-джитсу в Україні - масовий вид спорту, який на змаганнях, подібних до цього Чемпіонату, збирає близько тисячі спортсменів різного рівня, ваги і віку. І це не рахуючи тих, хто тренується для себе, але не "виступає". Джитсерів в Україні дуже багато. Бразильське джіу-джитсу - видовищний, цікавий і потужний вид спорту, до якого щорічно приєднується дедалі більше і більше дітей та дорослих. Моєю метою і мрією є зробити так, щоб він був визнаний офіційним видом спорту в Україні".

Організаторами змагань виступили Українська федерація бразильського джіу-джитсу UFBJJ і Міжнародна федерація джіу-джитсу AJP.

У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 01
У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 02
У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 03
У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 04
У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 05
У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 06
У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 07

У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 08
У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 09
У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 10
У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 11
У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 12
У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 13
У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 14
У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 15
У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 16
У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 17
У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 18
У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу 19

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174057
 
 
 Топ коментарі
 
С а в аМ о р о з о в.(до Щукiна)

- Це мiй синок, епiчеський герой,
Вiн рятувати нас прийшов сюда,

Свох штурмовикiв привiв з загонiв,

Спортивнi хлопцi, тi, що знають джиу-джитсу

Прийоми смертоноснi, кирпичину

Усякий з них мармизою лама.
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от 4-х лет... это как Кадыров принимал 12-летних на типо УФС.
ну, если нужно - давайте потом лечить их?
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С а в аМ о р о з о в.(до Щукiна)

- Це мiй синок, епiчеський герой,
Вiн рятувати нас прийшов сюда,

Свох штурмовикiв привiв з загонiв,

Спортивнi хлопцi, тi, що знають джиу-джитсу

Прийоми смертоноснi, кирпичину

Усякий з них мармизою лама.
 показати весь коментар
 
 
взагалі сьогодні 5-е лютого, та Зе дійсно мудень
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Дякую, що поправили. Але модер все одно затер мій пост. Правда тут не в повазі.
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Скільки вже можна битися і кулаками махати? Краще би якоюсь наукою займалися.А ще більшість спортсменів це какая разніца,або ******* московитів.
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Это борьба, там никто кулаками не машет
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