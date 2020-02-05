 У Києві 1 лютого відбувся міжнародний чемпіонат з бразильського джіу-джитсу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Української федерації бразильського джіу-джитсу.

Змагання проходити в чотирьох категоріях - "Діти" (від 4 років), "Юніори", "Дорослі" і "Майстри". На восьми татамі було розіграно 130 золотих, 125 срібних і 80 бронзових нагород і кубків за командні місця.

Суддями чемпіонату стали досвідчені сертифіковані рефері з України, Білорусі та Литви.

Серед учасників була і команда патрульної поліції Києва. Двоє патрульних посіли перші сходинки п'єдесталу пошани. Станіслав Сірооченко зайняв 1 місце у ваговій категорії до 94 кг (сині пояси) і 3 місце в абсолютній категорії, Владислав Палеха - 2 місце у ваговій категорії до 62 кг.

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Тренер команди патрульної поліції з джіу-джитсу Олександр Костенко зазначив, що зараз збірна команда PATROL POLICE JIU-JITSU TEAM посилено готується до участі в Ukrainian JIU-JITSU National Challenge 2020 року, який відбудеться 28 березня в Харкові.

"Це вже другі змагання такого рівня в Україні - в листопаді минулого року ми провели завершальний етап рейтингового чемпіонату світу AJP "Ukraine National Pro 2019", - розповів президент Української федерації бразильського джіу-джитсу (UFBJJ), організатор змагань Георгій Лаговський. - Нинішній чемпіонат - один із трьох, які будуть проведені в Україні цього року".

Наступні етапи чемпіонату відбудуться в Одесі й у Львові і підсумкові, масштабні змагання відбудуться знову в столиці.

"джіу-джитсу в Україні - масовий вид спорту, який на змаганнях, подібних до цього Чемпіонату, збирає близько тисячі спортсменів різного рівня, ваги і віку. І це не рахуючи тих, хто тренується для себе, але не "виступає". Джитсерів в Україні дуже багато. Бразильське джіу-джитсу - видовищний, цікавий і потужний вид спорту, до якого щорічно приєднується дедалі більше і більше дітей та дорослих. Моєю метою і мрією є зробити так, щоб він був визнаний офіційним видом спорту в Україні".

Організаторами змагань виступили Українська федерація бразильського джіу-джитсу UFBJJ і Міжнародна федерація джіу-джитсу AJP.









































