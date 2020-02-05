 5 осіб загинуло внаслідок ДТП на Харківщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ ДСНС України в Харківській області.

"5 лютого о 16:21 в чергову зміну ГУ ДСНС України в Харківській області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між автомобілями ВАЗ 2109 і Daewoo Lanos. Надзвичайна подія сталася на 603 кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський поблизу с. Новопавлівка, в Ізюмському районі Харківської області", - сказано в повідомленні.

За даними ДСНС, унаслідок ДТП загинуло 5 осіб (дані встановлюються, 3 загиблих в ВАЗ і 2 загиблих в Daewoo) і постраждала 1 особа (водій автомобіля Daewoo).

На місці події рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували постраждалого чоловіка з автомобіля і передали його працівникам швидкої медичної допомоги.

Причина та обставини події встановлюються працівниками Нацполіції.

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