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Все про:ДТП (2755) Харківщина (850)

 5 осіб загинуло внаслідок ДТП на Харківщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Харківській області на трасі Київ-Харків-Довжанський унаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло п'ятеро осіб, одна людина постраждала.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ ДСНС України в Харківській області.

"5 лютого о 16:21 в чергову зміну ГУ ДСНС України в Харківській області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між автомобілями ВАЗ 2109 і Daewoo Lanos. Надзвичайна подія сталася на 603 кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський поблизу с. Новопавлівка, в Ізюмському районі Харківської області", - сказано в повідомленні.

За даними ДСНС, унаслідок ДТП загинуло 5 осіб (дані встановлюються, 3 загиблих в ВАЗ і 2 загиблих в Daewoo) і постраждала 1 особа (водій автомобіля Daewoo).

На місці події рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували постраждалого чоловіка з автомобіля і передали його працівникам швидкої медичної допомоги.

Причина та обставини події встановлюються працівниками Нацполіції.

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5 осіб загинуло внаслідок ДТП на Харківщині, - ДСНС 01
5 осіб загинуло внаслідок ДТП на Харківщині, - ДСНС 02
5 осіб загинуло внаслідок ДТП на Харківщині, - ДСНС 03
5 осіб загинуло внаслідок ДТП на Харківщині, - ДСНС 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174045
 
 
 Топ коментарі
 
Столкнулось две гробовозки... люди, никогда не садитесь в такие машины.
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Будь ласка, не гоніть. Не поспішайте. 20 - 30 хвилин не варті життя. Потихеньку, всюди встигнете. Автомобільна дорога то не комп*ютерна гра. Тут життя лише одне і не тільки твоє а і тих хто поруч.
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Если власть хочет, законы работают. В Америке поставишь машину не на парковке - штраф, бросишь окурок - штраф, накричишь на ребенка - штраф, не уберешь снег около двора или газон не приведешь в порядок - штраф. Уже и не говорю за нарушения правил на дорогах. А у нас чем полиция занимается? Дрочит? Или преступность крышует? И преступления они раскрывают через пень колоду и нихрена больше от них пользы.
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Зеленые лечинки, когда законодательно наведете порядок на дорогах? Аваков, когда будет видеонаблюдения на дорогах? Почему дороги Украины бесконтрольны? Почему тысячи людей погибают на дорогах? Никому до этого дела нет? Так вот. Кому дела нет, тот по закону бумеранга попадает под колеса, услышали?
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погода дуже погана, сніг з дощем тому відеокамери до сраки саме зараз.
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Мы как в книге Роберта Шекли "Цивилизация статуса": степень ответственности, определяет не закон, а статус человека в обществе.

Камеры, штрафы и т.д. ничего не изменят, если не работает закон.
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Если власть хочет, законы работают. В Америке поставишь машину не на парковке - штраф, бросишь окурок - штраф, накричишь на ребенка - штраф, не уберешь снег около двора или газон не приведешь в порядок - штраф. Уже и не говорю за нарушения правил на дорогах. А у нас чем полиция занимается? Дрочит? Или преступность крышует? И преступления они раскрывают через пень колоду и нихрена больше от них пользы.
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Столкнулось две гробовозки... люди, никогда не садитесь в такие машины.
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да, едь на Эскалейде, а фуре побоку, напр., там водила уснул - 80+ твоих 110 = новость тут о трупах
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Сколько же тупи...ней на дорогах Украины. Они походу думают что у них вторая жизнь.
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...погода... шины..освещение дороги..скорость..бухло....вот и резудьтат очередной...
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бухим не обязательно быть что бы в дтп попасть .... такие тачки как ланос и ваз - на дороге в таких условиях как корова на льду.
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...у меня обе были, норм. тачки, если исправны и шины по погоде....и .."мама не любит скорость")).....
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Будь ласка, не гоніть. Не поспішайте. 20 - 30 хвилин не варті життя. Потихеньку, всюди встигнете. Автомобільна дорога то не комп*ютерна гра. Тут життя лише одне і не тільки твоє а і тих хто поруч.
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Этот ********* только рюкзаками может заниматься?
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