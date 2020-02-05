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Все про:Бразилія (60) іноземець (141) наркотики (904) прокуратура (2060)

 Бразильця, який провіз на територію України понад 4 кг кокаїну, засуджено до 10 років, - прокуратура. ФОТО

25-річного громадянина Бразилії, викритого в контрабанді кокаїну в особливо великих розмірах, засуджено до 10 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Злочин скоєно 22.10.2018 у приміщенні міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) м. Києва.

Під час огляду багажу громадянина Бразилії з подвійного дна його валізи вилучили 2 пакунки, всередині яких була порошкоподібна речовина білого кольору – "кокаїн" масою брутто 4,1 кг.

За результатами досудового слідства дії іноземця кваліфіковано за ч. 3 ст. 305 КК України (контрабанда наркотичних засобів в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне зберігання та перевезення наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах).

Вироком Солом’янського районного суду міста Києва з урахуванням позиції прокурора зловмисника визнано винним у вчиненні інкримінованих злочинів та призначено остаточне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить обвинуваченому на праві власності на території України.

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Бразильця, який провіз на територію України понад 4 кг кокаїну, засуджено до 10 років, - прокуратура 01
Бразильця, який провіз на територію України понад 4 кг кокаїну, засуджено до 10 років, - прокуратура 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174024
 
 
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Віддадуть разом з поясом і шнурками по закінченні терміну ув'язнення.
- Ваш кокс, розпишіться!
- В мене було два, де другий?
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та моглиб надати пересічним хоч понюхати.
самі все зжерти хочуть. нехай вдавляться.
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А убивавшим наших солдат = "тибяшдутдома"
и кааааак даааадут - ану лови.... пятерка "условно"

Это ведь закон
Пока не коснется он тебя
Это ведь закон
пока он есть - ссудья,

Пока есть он, ссудья
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Сомневаюсь что он расстроился, что будет сидеть в Украине...
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У деяких країнах світу його розстріляли.
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