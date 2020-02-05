 Бразильця, який провіз на територію України понад 4 кг кокаїну, засуджено до 10 років, - прокуратура. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Злочин скоєно 22.10.2018 у приміщенні міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) м. Києва.

Під час огляду багажу громадянина Бразилії з подвійного дна його валізи вилучили 2 пакунки, всередині яких була порошкоподібна речовина білого кольору – "кокаїн" масою брутто 4,1 кг.

За результатами досудового слідства дії іноземця кваліфіковано за ч. 3 ст. 305 КК України (контрабанда наркотичних засобів в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне зберігання та перевезення наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах).

Вироком Солом’янського районного суду міста Києва з урахуванням позиції прокурора зловмисника визнано винним у вчиненні інкримінованих злочинів та призначено остаточне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить обвинуваченому на праві власності на території України.

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