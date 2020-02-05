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 Політика України, Фоторепортаж
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 Сили самооборони Японії цього року вперше візьмуть участь у навчаннях "See Breeze", - Міноборони. ФОТОрепортаж

Керівництво Міністерства оборони України під час зустрічі 5 лютого з японською делегацією визначили основні напрямки міжнародного військового співробітництва між Україною і Японією.

Як повідомляє пресслужба Міноборони в середу, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Бессараб звернув увагу на необхідність продовження військової співпраці між Україною і Японією і висловив надію керівництва українських Збройних сил на розширення військової співпраці з японськими військовими під час міжнародних навчань, передає Цензор .НЕТ.

"За його словами, важливим фактором у цьому процесі має стати участь представників Сил самооборони Японії в навчаннях "See Breeze - 2020", які відбудуться в Україні", - сказано в повідомленні.

Також сторони визначили основні напрямки міжнародного військового співробітництва між Україною і Японією і домовилися про продовження взаємовигідного співробітництва у цій сфері.

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Крім того, учасники обговорили питання протистояння гібридним загрозам. Українська сторона наголосила на важливості обміну досвідом, з огляду на спільний характер існуючих викликів та загроз.

"Під час спілкування японську делегацію поінформували про мілітаризацію окупованого Російською Федерацією Кримського півострова, а також про дестабілізуючі дії, які вчиняє ця країна в Азово-Чорноморському регіоні", - додали у відомстві.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк подякував японській стороні за послідовну підтримку і допомогу ЗСУ, а також підкреслив необхідність продовження військово-політичного діалогу, який активізувався в останні роки.

Сили самооборони Японії цього року вперше візьмуть участь у навчаннях See Breeze, - Міноборони 01

Сили самооборони Японії цього року вперше візьмуть участь у навчаннях See Breeze, - Міноборони 02
Сили самооборони Японії цього року вперше візьмуть участь у навчаннях See Breeze, - Міноборони 03
Сили самооборони Японії цього року вперше візьмуть участь у навчаннях See Breeze, - Міноборони 04
Сили самооборони Японії цього року вперше візьмуть участь у навчаннях See Breeze, - Міноборони 05
Сили самооборони Японії цього року вперше візьмуть участь у навчаннях See Breeze, - Міноборони 06
Сили самооборони Японії цього року вперше візьмуть участь у навчаннях See Breeze, - Міноборони 07
Сили самооборони Японії цього року вперше візьмуть участь у навчаннях See Breeze, - Міноборони 08
Сили самооборони Японії цього року вперше візьмуть участь у навчаннях See Breeze, - Міноборони 09
Сили самооборони Японії цього року вперше візьмуть участь у навчаннях See Breeze, - Міноборони 10
Сили самооборони Японії цього року вперше візьмуть участь у навчаннях See Breeze, - Міноборони 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174007
 
 
 Топ коментарі
 
Это правильно, они умеют Цусиму делать!
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По-сути, у них есть пара, или больше БДК, плюс вертолетоносцы, закуплены ф-35, то есть ордер из 5-ти кораблей(1 легкий авианосец, получается+ 4 прикрытия), может с легкостью сделать приемные пункты Сочи(металлолом) - прибыльными.
Хотя россияне как всегда, при виде кулака - сами себе выбьют зубы и заскулят: ой, помогите, мы просто хотели штаны поднять, но зубы выпали(но мы вяликие(не вслух))))
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Самураї вирішили пригадати/навчитись як кацапів до далеких предків відправляти? Щось знають чи здогадуються?
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Для них - назад в прошлое , для нас - назад в будущее .
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Вряд ли назад в прошлое, иначе зачем им участвовать
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Может японская армия ещё любит военные реконструкции? ))
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страшные люди эти японцы Силы самообороны Японии в этом году впервые примут участие в учениях "See Breeze", - Минобороны - Цензор.НЕТ 3387
Силы самообороны Японии в этом году впервые примут участие в учениях "See Breeze", - Минобороны - Цензор.НЕТ 9216
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По-сути, у них есть пара, или больше БДК, плюс вертолетоносцы, закуплены ф-35, то есть ордер из 5-ти кораблей(1 легкий авианосец, получается+ 4 прикрытия), может с легкостью сделать приемные пункты Сочи(металлолом) - прибыльными.
Хотя россияне как всегда, при виде кулака - сами себе выбьют зубы и заскулят: ой, помогите, мы просто хотели штаны поднять, но зубы выпали(но мы вяликие(не вслух))))
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Тихоокеанский флот Раши сейчас явно не потянет против флота Японии
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Самураї вирішили пригадати/навчитись як кацапів до далеких предків відправляти? Щось знають чи здогадуються?
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Карафуто -наш! Шикотан, Кунашир, Ітуруп -теж наш!
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