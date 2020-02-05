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Все про:НАБУ (2246) ВР (5732) підписи (14) Ситник (543) Дубінський (54)

 "Слуга народу" Дубінський збирає підписи нардепів за звільнення Ситника. Уже підписалося понад 140 осіб. ДОКУМЕНТ

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський почав збір підписів народних депутатів для відставки директора НАБУ Артема Ситника.

Про це нардеп написав у своєму Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Підписи за звільнення корупціонера Ситника з посади голови Незалежного антикорупційного бюро. На зараз понад 140 підписів", - повідомив Дубінський, виклавши відповідний документ. На фото видно тільки 2 сторінки документа і 109 підписантів.

Слуга народу Дубінський збирає підписи нардепів за звільнення Ситника. Уже підписалося понад 140 осіб 01
Слуга народу Дубінський збирає підписи нардепів за звільнення Ситника. Уже підписалося понад 140 осіб 02

Раніше, Держбюро розслідувань розпочало роботу за заявою нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського щодо директора НАБУ Артема Ситника.

Також дивіться: Прошу Зеленського очистити НАБУ від корупціонера Ситника, - Дубінський. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, главі НАБУ інкримінували недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів.

Ексгенпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "за свій відпочинок і відпочинок родини своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою".

Ситник заявляв, що не визнає вину в адміністративному порушенні.

Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців під час отримання подарунків. Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1700-3400 гривень).

Пізніше Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.

Слуга народу Дубінський збирає підписи нардепів за звільнення Ситника. Уже підписалося понад 140 осіб 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173990
 
 
 Топ коментарі
 
Сказал мужик у которого 24 квартиры, 17 машин и мамка, которая любит скорость "Слуга народа" Дубинский собирает подписи нардепов за увольнение Сытника с должности директора НАБУ - Цензор.НЕТ 3775
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Почему эта гниль воровская собирает подписи, а не выдворен с фракции?
Эй, фанаты зеленых, это ваш урод, выбрали - будьте добры убрать за собой, бо уже мухи летают. Не, всех всё устраивает. Я если за кого-то голосую, то потом за свой выбор отвечаю(Поэтому я ни за шоколадных ни за зеленых не голосовал - сорта воровитого гамна).
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Сказал мужик у которого 24 квартиры, 17 машин и мамка, которая любит скорость "Слуга народа" Дубинский собирает подписи нардепов за увольнение Сытника с должности директора НАБУ - Цензор.НЕТ 3775
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Так видно хозяин 25-ю пообещал вот и старается. Наверное у ИВК не получилось крутить как остальных и ставить в позу или где-то дорогу перешел, вот и натравил свою сявку
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И Холодницкого до кучи. Только Внешнее управление и посольство США не одобрит! "Слуга народа" Дубинский собирает подписи нардепов за увольнение Сытника. Уже подписалось больше 140 человек - Цензор.НЕТ 1750
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Почему эта гниль воровская собирает подписи, а не выдворен с фракции?
Эй, фанаты зеленых, это ваш урод, выбрали - будьте добры убрать за собой, бо уже мухи летают. Не, всех всё устраивает. Я если за кого-то голосую, то потом за свой выбор отвечаю(Поэтому я ни за шоколадных ни за зеленых не голосовал - сорта воровитого гамна).
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Сытник и НАБУ, куча потраченных денег за 5 лет на "НОСКИ"....и НОЛЬ результат!
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Тупинский слуга коломойши и сабакова
Как найем когда то парашенки
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Я вижу как с НАБУ идет куча дел в суд, и уже там разваливается, кое-как свою работу делают.
В то же время всплывает что в ГБР творится лютая содомия, а из работы, оказывается что большинство дел - опоздания на работу чиновников, это его не беспокоит как и генпрокурор, очередной Зеленый даун - тупо клон всех предыдущих, вот посади туда Махницкого, Пшонку, кучминого Кузьмина вообще без разницы. Единственный кто что-то делал Сакварелидзе, ГП небыл и был отстранен Порохом, за что я лично в жизни больше за этого симулянта реформ, жлоба просравшего исторический шанс не проголосую. Бляха, за что этой святой земле достался такой рабский народ, которого разве-что раз в 8 лет можно поднять хоть что-то сделать.
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Сытник, конечно, то еще дерьмо, но цепной пес дяди Бени неспроста затеял сбор подписей.
Надеются, Сытник сам уйдет, а там Моника назначит, кого папа Карло велит.
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На фото видно подписи 14 человек. "Слуга народа" Дубинский собирает подписи нардепов за увольнение Сытника. Уже подписалось больше 140 человек - Цензор.НЕТ 5653 Зная говномета Дубинского, это могут быть все.
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А что этого коррупционера не посадят, а только уволят с работы???
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А теж саме про віслюка оманського ця дупа бабці Бєні не хоче зробить? Зібрати підписи, оприлюднити заяву, нє? А шо ж так?
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Беня и на НАБУ глаз положил? Что сказать - хозяйственный человек этот Коломойский, ничего мимо себя не пропустит...
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вооот, видите. А вы говорите, жить на одну зарплату.

Да за одну такую подпись можно купить виллу! Не в Конче-Заспе, конечно. Но где-то на Лазурном берегу наскребешь.
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