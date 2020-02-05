EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Фоторепортаж, За кордоном
  14968  83
Матеріали за темою:
Все про:Білорусь (874) Китай (314) Росія (15460) евакуація (161)

 Посеред літака намет і відро, ніби в сарай загнали: як евакуюють росіян і білорусів із Китаю. ФОТОрепортаж

Евакуація росіян і білорусів із Китаю через поширення в країні смертельного коронавірусу відбувається в нелюдських умовах.

Читачка Ольга розповіла "Радіо Свобода" про свою двоюрідну сестру Поліну, громадянку Росії, яка працювала в китайському місті Ухань, що став епіцентром нового вірусу, повідомляє Цензор.НЕТ.

На даний момент відомо, що перший борт з евакуйованими приземлився в Тюмені близько 9 години ранку. Близько 13 години Поліна вийшла на зв'язок із родиною.

"Востаннє з ними був зв'язок на дозаправленні в Улан-Уде. Вона надсилала мені скріншот із телефону, що за бортом мінус 29. Це військовий літак, і вони позаду всю хвостову частину відкрили. Холод! Летять немовлята, летять ще діти. Серед літака намет і відро. Це евакуація ?! Причому всі здорові летять. Зараз невідомо, в якому вони стані долетіли з такими умовами", - обурюється Ольга умовами евакуації.

Так поводитися з людьми, ніби в сарай загнали, це вершина знущання! - вважає Ольга.

Найцікавіше, що всі кореспонденти, військові в масках, костюмах хімзахисту, а ті, кого вивозять, у марлевих масках. Дали б уже й людям щось".

Читайте також: 53 громадянина України хочуть, щоб їх евакуювали з Китаю, - МЗС

Посеред літака намет і відро, ніби в сарай загнали: як евакуюють росіян і білорусів із Китаю 01
Посеред літака намет і відро, ніби в сарай загнали: як евакуюють росіян і білорусів із Китаю 02
Посеред літака намет і відро, ніби в сарай загнали: як евакуюють росіян і білорусів із Китаю 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173979
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А в яких умовах ДЄДИ ВОЄВАЛІ? Звикайте до Путєнтуалєту.
 показати весь коментар
 
 
Но эти стерханутые поместили всех в карантин на 2 недели, а наши отпустили гулять по Киеву.
 показати весь коментар
 
 
уже и по Харькову погуляли, 6 китайцев в инфекционке, но самокат говорит переживать не надо.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
а вы хотели на частном самолете порошенко
 показати весь коментар
 
 
Не, они хотели как Зеленский из Омана на частном самолете Медведчука.
 показати весь коментар
 
 
До речі. Мертвечук міг би надати свій falcon або gulfstream бізнес класу.
 показати весь коментар
 
 
где руцкое быдло насрало, там у него и родина.....
 показати весь коментар
 
 
Щоб не видно було як на відро....Але щось треба робити з запахом і звуком - надіюсь двигуни сильно ревуть, а вихлопи потрапляють всередину.
 показати весь коментар
 
 
Чтобы разделить первый и бизнескласс Посреди самолета шатер и ведро, как будто в сарай загнали: как эвакуируют россиян и белорусов из Китая - Цензор.НЕТ 8319
 показати весь коментар
 
 
Перегар ВСЕ другие запахи перебивает. А к перегару они привычные, как французы к Шанель N5.
 показати весь коментар
 
 
Всё верно. Тупой скот должно перевозить в условиях для скота.
 показати весь коментар
 
 
Парашникам не привыкать с.... ть в ведро при - 29.
 показати весь коментар
 
 
Если что, будет чем кидать в конкурента на ведро.
 показати весь коментар
 
 
Я теж вважаю - це єдиний правильний варіант.
 показати весь коментар
 
 
В этой картине все прекрасно! Блеск военного самолета и туалет из ведра!
 показати весь коментар
 
 
Арендовать у авиакомпании "Россия", Boeing 747 400.
 показати весь коментар
 
 
Скажите спасибо что не дырка в полу и педаль как в поездах
 показати весь коментар
 
 
так это нормально, у бедных сталактиты на этаже, богатые могут себе позволить в раковине и запах приятный и вкус родной.
 показати весь коментар
 
Не удивлена ни разу, ни капельки, ни вот столечко вообще...Все в порядке вещей, в мордоре по-мордорски...
 показати весь коментар
 
 
А могли вообще где-то над уралом борт открыть и скинуть винторогов
 показати весь коментар
 
 
А шо не так?)))
Шо не нравится?))
Вроде все как и положено)
Для скота, скотовозки))
Скажите спасибо, что летели с закрытой аппарелью, а ведь могли и ********)))
 показати весь коментар
 
 
********)\\\\\\\\

и ведь скот другого не заслужил)))
у них - "получка" как в совке, вместо "зарплаты", как в норм. странах, вот.... Посреди самолета шатер и ведро, как будто в сарай загнали: как эвакуируют россиян и белорусов из Китая - Цензор.НЕТ 7081
 показати весь коментар
 
 
Ну и что тут такого? Кацапы всю жизнь на ведро ходили и лопухом подтирались. Подумаешь... Посреди самолета шатер и ведро, как будто в сарай загнали: как эвакуируют россиян и белорусов из Китая - Цензор.НЕТ 2355
 показати весь коментар
 
 
Просто росіяни та бєларуси не поважають своїх людей і відповідно так їх евакуюють.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И не говори, изверги
Посеред літака намет і відро, ніби в сарай загнали: як евакуюють росіян і білорусів із Китаю - Цензор.НЕТ 6604
 показати весь коментар
 
Скот вспомнил что он может.... блеять.... Двадцать ударов розгами этой холопке! Исполнять!
 показати весь коментар
 
 
Да ладно, не мелочись, она эти 20 и не почувствует...гены!
 показати весь коментар
 
Нормальный таки себе скотовоз. Так дидов возили!!!Посреди самолета шатер и ведро, как будто в сарай загнали: как эвакуируют россиян и белорусов из Китая - Цензор.НЕТ 5220

 показати весь коментар
 
 
вот так в скотовозах свозили своих ускоглазых в Украину, потомки которых потом будут мычать - "Х**ло введи плеать..."
 показати весь коментар
 
 
Вполне возможно, что на фото именно это стадо и едет в Украину в чужие дома жить.
 показати весь коментар
 
 
Нужно в таких же скотовозах кацапов обратно с Украины вывозить на историческую родину как дидов
 показати весь коментар
 
 
если кто простудится и помрет, то ничего страшного - Бабы еще наражают...!
Бабы еще наражают... никого не жалеют, даже своих - ни маленьких детей, ни женщин, ни стариков..
Нация **********...




Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·3 февр.

Россия 2020 в одном фото

Посреди самолета шатер и ведро, как будто в сарай загнали: как эвакуируют россиян и белорусов из Китая - Цензор.НЕТ 9139
 показати весь коментар
 
 
Посреди самолета шатер и ведро, как будто в сарай загнали: как эвакуируют россиян и белорусов из Китая - Цензор.НЕТ 3431
беларусам повезло хоть шо транспортник в мачулах посадят скорее всего
а вот расиянам походу придется выходить на ходу прямо с чемаданами
судя по картинке
 показати весь коментар
 
 
А для чого палатка і відро, є ж парашути. Вилитів, справив потребу, повернувся назад)
 показати весь коментар
 
 
Родіна слишит, Родіна знаєт,
Гдє в облаках ійо син пролєтаєт
 показати весь коментар
 
 
В самолете шатер, в шатре ведро, а в том ведре скрепы.
 показати весь коментар
 
 
Та тьфу на этих г@вноедов. Вы, п@длы, не заслужили лучшего.
 показати весь коментар
 
 
балует их пуйло ...а мог бы как ими горячо любимый товарищ сталин ... .

 показати весь коментар
 
 
Как скот!!! Наслаждайтесь россияне своим величием. Ура!!!
 показати весь коментар
 
 
А ворованные унитазы для кого припрятали? Для х...а и яго каманды?
 показати весь коментар
 
 
В шатре главное икону повесить ,чтоб полностью скрепно было.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору