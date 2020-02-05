 Посеред літака намет і відро, ніби в сарай загнали: як евакуюють росіян і білорусів із Китаю. ФОТОрепортаж

Читачка Ольга розповіла "Радіо Свобода" про свою двоюрідну сестру Поліну, громадянку Росії, яка працювала в китайському місті Ухань, що став епіцентром нового вірусу, повідомляє Цензор.НЕТ.
На даний момент відомо, що перший борт з евакуйованими приземлився в Тюмені близько 9 години ранку. Близько 13 години Поліна вийшла на зв'язок із родиною.
"Востаннє з ними був зв'язок на дозаправленні в Улан-Уде. Вона надсилала мені скріншот із телефону, що за бортом мінус 29. Це військовий літак, і вони позаду всю хвостову частину відкрили. Холод! Летять немовлята, летять ще діти. Серед літака намет і відро. Це евакуація ?! Причому всі здорові летять. Зараз невідомо, в якому вони стані долетіли з такими умовами", - обурюється Ольга умовами евакуації.
Так поводитися з людьми, ніби в сарай загнали, це вершина знущання! - вважає Ольга.
Найцікавіше, що всі кореспонденти, військові в масках, костюмах хімзахисту, а ті, кого вивозять, у марлевих масках. Дали б уже й людям щось".
сортиршатер
Шо не нравится?))
Вроде все как и положено)
Для скота, скотовозки))
Скажите спасибо, что летели с закрытой аппарелью, а ведь могли и ********)))
и ведь скот другого не заслужил)))
у них - "получка" как в совке, вместо "зарплаты", как в норм. странах, вот....
в это время 53 украинца
Бабы еще наражают... никого не жалеют, даже своих - ни маленьких детей, ни женщин, ни стариков..
Нация **********...
Хроники Хунты
@JuntaChronicles
·3 февр.
Россия 2020 в одном фото
беларусам повезло хоть шо транспортник в мачулах посадят скорее всего
а вот расиянам походу придется выходить на ходу прямо с чемаданами
судя по картинке
Гдє в облаках ійо син пролєтаєт
а так?
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