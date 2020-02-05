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 Події, Фоторепортаж
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Все про:НАБУ (2246) хабар (2888) Закарпаття (858) суд (5769)

 Глава райсуду на Закарпатті вимагав 15 тис. грн за задоволення позову, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Детективи Національного антикорупційного бюро України викрили голову одного з райсудів Закарпаття в отриманні хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

5 лютого 2020 детективи Національного бюро спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції в Закарпатській області при процесуальному керівництві САП викрили голову однієї з районних судів Закарпаття на одержанні неправомірної вигоди. Як встановило слідство, служитель Феміди вимагав та отримав 15 тис. грн від фізичної особи за задоволення цивільного позову.

Зараз правоохоронці проводять слідчі і процесуальні дії. Вирішується питання про повідомлення судді про підозру. Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 368 КК України.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із січня 2020 року.

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Глава райсуду на Закарпатті вимагав 15 тис. грн за задоволення позову, - НАБУ 01
Глава райсуду на Закарпатті вимагав 15 тис. грн за задоволення позову, - НАБУ 02
Глава райсуду на Закарпатті вимагав 15 тис. грн за задоволення позову, - НАБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173978
 
 
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І без того вони мають високу зарплату.
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Так, нещодавно їм підняли. Тис. 50 він має.
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Дрібніють судді в УКраїни. За одну пьяту частину місячної зарплати читати про себе у ЗМІ. Ось і все покарання .
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если кто то кое где у нас порой
честно жить не хочет ... или не может?


.... день ***** какой то конченый
петра алексеевича будут сегодня на цензоре показывать или нет
сколько можно ждать?
в стране полная срака
а лидер оппозиции молчит?
с ним всё хорошо?
реально переживаю
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Хочу поздравить зебилов и зебилок, включая зебуинов и зебнутых с подорожанием холодной воды в харьковских труюопроводах на 32%. Зебилы, вам обещали удешевление тарифов? Вот, удешевили. Ведь не на 100% подорожание, а всего на 32! На треть т.е. теперь, зебельня, будете набирать воду на неделю и мыть жопу в шайке. Мне пох, у меня скважина. А вам мои поздравления
Зебилы, оннелох только один на вас всех. Вы - лохи ужасно смешные...
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тут то же один переживает за Вальцмана. И вроде очень даже сильно. Глава райсуда на Закарпатье требовал 15 тыс. грн за удовлетворение иска, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8027
Глава райсуда на Закарпатье требовал 15 тыс. грн за удовлетворение иска, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1624
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то есть он за 15К был готов кого-то удовлетворить)
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