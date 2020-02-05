 Глава райсуду на Закарпатті вимагав 15 тис. грн за задоволення позову, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

5 лютого 2020 детективи Національного бюро спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції в Закарпатській області при процесуальному керівництві САП викрили голову однієї з районних судів Закарпаття на одержанні неправомірної вигоди. Як встановило слідство, служитель Феміди вимагав та отримав 15 тис. грн від фізичної особи за задоволення цивільного позову.

Зараз правоохоронці проводять слідчі і процесуальні дії. Вирішується питання про повідомлення судді про підозру. Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 368 КК України.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із січня 2020 року.

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