 Глава райсуду на Закарпатті вимагав 15 тис. грн за задоволення позову, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
5 лютого 2020 детективи Національного бюро спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції в Закарпатській області при процесуальному керівництві САП викрили голову однієї з районних судів Закарпаття на одержанні неправомірної вигоди. Як встановило слідство, служитель Феміди вимагав та отримав 15 тис. грн від фізичної особи за задоволення цивільного позову.
Зараз правоохоронці проводять слідчі і процесуальні дії. Вирішується питання про повідомлення судді про підозру. Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 368 КК України.
Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із січня 2020 року.
честно жить не хочет ... или не может?
.... день ***** какой то конченый
петра алексеевича будут сегодня на цензоре показывать или нет
сколько можно ждать?
в стране полная срака
а лидер оппозиции молчит?
с ним всё хорошо?
реально переживаю
Зебилы, оннелох только один на вас всех. Вы - лохи ужасно смешные...