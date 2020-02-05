 "Здійсніть дитячу мрію про "Авангард", - акція на підтримку збереження спорткомплексу відбулася під Офісом президента. ФОТОрепортаж

Про це написав у Facebook один із лідерів Автомайдану Олексій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.
"Під ОП зібралися дорослі і діти, в яких болить через те, що держава вже понад 10 років як позбавила можливості тренуватися хокеїстів "Соколу" на своєму історичному майданчику "Авангард", а також існує ризик взагалі зникнення всього спортивного комплексу через будівництво споруд Бабиного Яру.
Проблема серйозна, тому що в конфлікт входить історичний пам'ятник і здорове майбутнє дітей, і перевага впливу на владу зараз точно не у дітей", - зазначив Гриценко.
Фото: facebook.com/grytsenko.alex
Нагадаємо, велика територія, на якій нині розташувалися спорткомплекс "Авангард", автостоянка, спортмайданчик і телецентр, є найбільшим і найстарішим єврейським некрополем Києва. Вона була остаточно очищена від монументів до середини 1960-х. Правда, в 1958 році частина пам'яток і поховань (менше однієї третини) була перенесена на Куренівське кладовище.
Двухэтажное здание возле Авангарда - это бывшая контора еврейского кладбища.
Областная больница - это бывшая еврейская больница, за стенами которого это кладбище находилось.
От еврейской больницы до больницы Павлова по этому поводу был пущен трамвай.
Часть комплекса Авангард также находится на Нагорной, но его территорию уже успешно осваивают коттеджами.
На баскетбольной площадке находится дом Винского, на гандбольной - какое то арабское консульство.
Гандбольная и хоккейная коробки пока имеются.
Стендовый тир, думаю, уже застроили.