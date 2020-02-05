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 Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:Бабин Яр (62) Київ (6931) спорт (798)

 "Здійсніть дитячу мрію про "Авангард", - акція на підтримку збереження спорткомплексу відбулася під Офісом президента. ФОТОрепортаж

Вже понад десять років хокейний клуб "Сокіл" не може тренуватися на базі спортивного комплексу "Авангард" у Києві.

Про це написав у Facebook один із лідерів Автомайдану Олексій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Під ОП зібралися дорослі і діти, в яких болить через те, що держава вже понад 10 років як позбавила можливості тренуватися хокеїстів "Соколу" на своєму історичному майданчику "Авангард", а також існує ризик взагалі зникнення всього спортивного комплексу через будівництво споруд Бабиного Яру.

Проблема серйозна, тому що в конфлікт входить історичний пам'ятник і здорове майбутнє дітей, і перевага впливу на владу зараз точно не у дітей", - зазначив Гриценко.

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Здійсніть дитячу мрію про Авангард, - акція на підтримку збереження спорткомплексу відбулася під Офісом президента 01
Здійсніть дитячу мрію про Авангард, - акція на підтримку збереження спорткомплексу відбулася під Офісом президента 02
Здійсніть дитячу мрію про Авангард, - акція на підтримку збереження спорткомплексу відбулася під Офісом президента 03
Здійсніть дитячу мрію про Авангард, - акція на підтримку збереження спорткомплексу відбулася під Офісом президента 04
Фото: facebook.com/grytsenko.alex

Нагадаємо, велика територія, на якій нині розташувалися спорткомплекс "Авангард", автостоянка, спортмайданчик і телецентр, є найбільшим і найстарішим єврейським некрополем Києва. Вона була остаточно очищена від монументів до середини 1960-х. Правда, в 1958 році частина пам'яток і поховань (менше однієї третини) була перенесена на Куренівське кладовище.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173977
 
 
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А зачем спорт, зачем детские секции? Только когда снаградами приезжают Чинуш не оотащить под ТВ камеры. Только не благодаря ИМ, а наоборот!
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Нехай тренуються на ковзанці біля ОП.
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Це дуже старий спортивний комплекс. Чи щось залишилося від нього?
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ну он по своим годам судит. Наверное пацан лет 12, 40-летних дедушками, которые 1 ногой в могиле считает "Здійсніть дитячу мрію про "Авангард", - акція на підтримку збереження спорткомплексу відбулася під Офісом президента - Цензор.НЕТ 597
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А почему не под мерией? Или хотя бы Кабмином? А если в другом городе такое происходит - они у себя под мерией протестуют или сразу к Зеленскому едут?
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Вам нагадати кому підпорядкована монобільшість у ВР і з кого сформований кабмін? Народ прийшов до першоджерела.
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Так если в каком то городе селе застройщики землю отжимают - там тоже мэру ничего не говорят, а прямиком к Зеленскому едут?
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Невдалий приклад - сьогодні була новина, що рейдерство подолано.
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Хорошо, по любой проблеме жители городка должны обращаться к своей местной власти или к Зеленскому?
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Авангард находится в самом центре еврейского кладбища, а вокруг уже строят.
Двухэтажное здание возле Авангарда - это бывшая контора еврейского кладбища.
Областная больница - это бывшая еврейская больница, за стенами которого это кладбище находилось.
От еврейской больницы до больницы Павлова по этому поводу был пущен трамвай.
Часть комплекса Авангард также находится на Нагорной, но его территорию уже успешно осваивают коттеджами.
На баскетбольной площадке находится дом Винского, на гандбольной - какое то арабское консульство.
Гандбольная и хоккейная коробки пока имеются.
Стендовый тир, думаю, уже застроили.
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