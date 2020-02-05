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Все про:Гітлер (23) Шеремет (358) Антоненко Андрій (76)

 У суді над Антоненком обвинувачення показало фотожабу з Гітлером із фейсбуку як доказ мотиву вбивства Шеремета. ФОТО

У суді щодо зміни запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета обвинувачення показало карикатурне фото із фейсбуку підозрюваного Андрія Антоненка, що розглядається як мотив убивства.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, прокурор Сергій Зузак заявив про розміщення Антоненком зображень Адольфа Гітлера "в різних образах" на сторінці у фейсбуці. Після цього на екрані в суді з'явилася фотожаба зі сторінки Антоненка на Адольфа Гітлера в образі Діда Мороза з коментарем "Скоро)))". Цей пост був опублікований 23 листопада 2018 року.

При цьому прокурор висловив упевненість, що це і є мотив убивства.

У суді над Антоненком обвинувачення показало фотожабу з Гітлером із фейсбуку як доказ мотиву вбивства Шеремета 01

Нагадаємо, 3 лютого Печерський суд розглядав справу підозрюваної у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко і залишив її під арештом, а потім в терміновому порядку призначили ще один розгляд її справи на неробочий час. Однак, засідання в результаті перенесли на 4 число. Також 3 лютого було в терміновому порядку призначено на пізній вечір розгляд справ двох інших фігурантів Яни Дугарь і Андрія Антоненка, проте їх також в результаті перенесли на 4 лютого.

4 лютого адвокати Дугарь і Антоненка заявили відводи судді Віталію Писанцюі. У справі Антоненка Печерський суд не задовольнив відвід. Розгляд продовжиться сьогодні, 5 лютого, в 12: 00

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173956
 
 
 Топ коментарі
 
Лаптями запахло... и мультиками про оружие, которого нет... В суде над Антоненко обвинение показало фотожабу с Гитлером из фейсбука как доказательство мотива убийства Шеремета - Цензор.НЕТ 9178
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Лаптями запахло... и мультиками про оружие, которого нет...
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Мотив возник задним числом, уже после убийства 🤔

Новое слово в юриспруденции
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А до 1917 були люди яких пограбували комуняки шляхом перевороту влади.Якщо такий дебільний,то навіщо воно тобі взагалі.
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До 1917 року при владі був імператор московський-ти саме його мав на увазі? ысторег ти наш...
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З прикрістю вимушений констатувати що ти дійсно дбл раз не можеш сказати хто саме був при владі до 1917 року))) Не пиши більше,а краще йди хоч книжки почитай-воно ніколи не пізно...
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Предлагаю посмотреть мульт-сериал Сказочная Русь и многие выпуски 75 Квартала и тогда решить кто кому угрожает и кто над кем стебьотся.... Весь квартал еще при Яныке должен был минимум быть закрыт, а максимум посажен, а сейчас бубочка шугается от мнимых угроз убийством от патриотов....
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Привет! А нельзя заменить харю петрушки на более достойное лицо?
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Ну ента улика железобетонная. Она полностью уличает сторону обвинения в полной дегенеративности
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Хвора фантазія і гнила совість українських суддів може визнати це як мотив для вбивства Кеннеді, динозаврів і галактики.
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Мотив - это зачем или почему совершено деяние. Как этот Гитлер в окне объясняет мотив?
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Проникшись идеями превосходства украинской нации над беларуской.
Вот вам и мотив.
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Если эти идеи им Адик продиктовал в окно, тогда пойдет. Осталось доказать.
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Адик это просто символ.
А кто?
Не путин же проникшийся идеей превосходства своей удмурдской рассы над другими?
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вот еще один доказ ,что Антоненко виноват..
В суде над Антоненко обвинение показало фотожабу с Гитлером из фейсбука как доказательство мотива убийства Шеремета - Цензор.НЕТ 6790
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Да, обкусанное яблоко такое же очевидное доказательство, как прыщ на носу...
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Думаете отсидитесь в теплых квартирах,и это всё вас не коснется,про большевиков тоже так думали,потом от голода пухли и на стройках за баланду дохли...
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Не совсем так, вернее совсем не так, нельзя сравнивать массовых убийц и массовых тупиц. Одни создали горы трупов чтобы получить абсолютную власть, эти же тупят и выкручиваются, чтобы накрасть.
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Все именно так,как 100лет назад,до убийц им остался один шаг.
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не дай бог на его страничке в фейсбуке была бы карикатуре на самого! на президента на нашего!, все, гаплык, сгнил бы в тюрьме..., это какой -то *****ский цирк..., ну любой вменяемый судья должен задать один, но простой вопрос, а что это доказывает, ***..., или наши законы написаны рашкой, где за изображение гитлера, свастики, неважно в каком контексте, можно загреметь в колонию строгого режима...
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Якщо це ті прокурори що пройшли відбір,то навіть страшно подумати за тих хто не пройшов.І цих дебілів ми утримуємо зі свого гаманця.
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тов. Зузак строг,неподкупен и суров..
чего не скажешь про Адика на картинке.. В суде над Антоненко обвинение показало фотожабу с Гитлером из фейсбука как доказательство мотива убийства Шеремета - Цензор.НЕТ 3622
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Он от брехни весь покрылся новообразованиями на лице, как от Сифилиса.
Правильно пишут, что брехня заразна
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Этим судьям надо вынести только обвинительный приговор, и потом всю жизнь могут только взятки собирать. И им за воровство ничего не будет. Конечно соблазн очень велик.
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До влади прийшли кремлівські посіпаки.
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Учитывая что, так писец только начал твориться, напрашивается вывод что ЗЕ притащил к нам парашляндию.
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Наоборот.
Это Кремль протолкнул нам ЗЕ
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Пффф, и к бабке не ходи) кремляди столько бабла ввалили что бы сдвинуть любой ценой пороха, что это только цветочки и начало. На рынок вернулось много чего рашинского, и раша опять дефакто у штурвала нашей страны.
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Це ж Порох особисто посадив 100500 тисяч добровольців. Дивись не переплутай!
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Так тепер всьож зразумєло. Ви очі нам открілі.
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Подготавливают общественное мнение к "сливу" дела, мол посмотрите какие мы тут дурачки сидим и от не#уй делать обвинения стряпаем... Если захотят - посадят за убийство мухи.
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Похоже, что до самоубийства Гитлера тоже довел Антоненко...
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я в цьому ніколи не сумнівався ! Кесарю кесареве , а комусь треба і пісюном грати!
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я бы, на месте судьи, назначил психиатрическое обследование стороне обвинения.
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Все логічно. Президент-клоун, депутати- "коверные", суд-цирк.
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При нормальном генпрокуроре следак за такие "доказательства" вылетел бы с работы за умственную непригодность! А прокурор, который представил эту "доказуху" в суде - следом, по такой же причине!!!
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Тю. Я эту же фотошабу от дружбана перед прошлым НГ получил и репостнул другому другу.

Так это я Шеремета тавой шоле? У суді над Антоненком обвинувачення показало фотожабу з Гітлером із фейсбуку як доказ мотиву вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 9745
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Лол!!! Эта картинка по соцсетям гуляла в 2018 году аж бегом. У суді над Антоненком обвинувачення показало фотожабу з Гітлером із фейсбуку як доказ мотиву вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 9095

Походу прокуроры в тырнетиках только порнуху смотрят и с лядями переписываются.
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Такого идиотизма даже при Овоще не было.
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Судове дно засяяло новими барвами.
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Получается прокуроры сравнивают осла с гитлером
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А Гітлєру вони не висунули звинувачення? Як спільнику вбивства Шеремета? На допит Адольфа викликайте, прокурорські!
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У этих ублюдков из власти только такие доказательства.
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