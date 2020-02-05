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 Поліція затримала п'яного водія Range Rover, який намагався втекти після смертельної ДТП під Новою Каховкою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці на об'їзній дорозі міста Нова Каховка сталося потрійне зіткнення автомобілів. В результаті дорожньо-транспортної пригоди від травм на місці аварії загинув водій одного з автомобілів, а п'яний винуватець ДТП зник з місця події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонській області, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні вранці, близько 7:40, на об'їзній дорозі Нової Каховки в районі заправки "Шелл" в колону автомобілів, яка рухалася в бік Каховської ГЕС, на великій швидкості врізався джип Range Rover. Позашляховик протаранив крайню машину марки "Жигулі", яка своєю чергою влетіла в мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який рухався попереду.

Водій "Жигулі" загинув на місці, а Range Rover, не зупиняючись, поїхав далі. Поліція затримала винуватця аварії на наступній АЗС.

"За кермом був 27-річний житель Таврійська. Візуально було помітно, що людина перебуває в нетверезому стані. За результатами огляду водія за допомогою алкотестера "Драгер" з'ясувалося, що вміст алкоголю в його організмі становить 1,5 проміле, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму", - йдеться в повідомленні поліції.

Поліція затримала пяного водія Range Rover, який намагався втекти після смертельної ДТП під Новою Каховкою 01
Поліція затримала пяного водія Range Rover, який намагався втекти після смертельної ДТП під Новою Каховкою 02
Поліція затримала пяного водія Range Rover, який намагався втекти після смертельної ДТП під Новою Каховкою 03
Поліція затримала пяного водія Range Rover, який намагався втекти після смертельної ДТП під Новою Каховкою 04

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Також дивіться: Легковик збив насмерть 20-річну дівчину, яка переходила дорогу в недозволеному місці в Києві, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173947
 
 
 Топ коментарі
 
Официально он нищий, нигде не работающий, находится на иждивении у престарелых родителей. А еще у него грыжа и плоскостопие и потому к службе в армии не пригоден, и вообще очень устал от войны, находится в постоянной депресии, потому трезвый за руль не садится. Голосовал за Зеленского...
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Тачка оформлена на собачку бабушки, и налог за евробляху еще не заплачен...
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Я за Кошулинского голосовал, а ты за ЗЕ? Вах, вах, вах... И много вас таких в ФРГ, все социал сосете? Бедняги...
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В Швейцарии система штрафов, зависит от благосостояния водителя.
Пора и нам такое ввести.
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Официально он нищий, нигде не работающий, находится на иждивении у престарелых родителей. А еще у него грыжа и плоскостопие и потому к службе в армии не пригоден, и вообще очень устал от войны, находится в постоянной депресии, потому трезвый за руль не садится. Голосовал за Зеленского...
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Не спорю.
Но опять же, в Швейцарии, поводом для штрафа будет не справка с работы, а тачка на которой совершенно ДТП.
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Тачка оформлена на собачку бабушки, и налог за евробляху еще не заплачен...
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это ж сколько гавна внутри у порохобота))) под каждым постом серет)))
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Я за Кошулинского голосовал, а ты за ЗЕ? Вах, вах, вах... И много вас таких в ФРГ, все социал сосете? Бедняги...
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А при порошенке у него всего этого небыло?
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Мозги при рождении даются, естественно не было...
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Все набагато простіше й еффективніше вже давно існує тут у Німеччині.
Вводиться система пунктів. От я нещодавно на автобані їхав не швидко 140км/г. а там було 100 обмеження (я дійсно прогавив) - сполах, фотка, штраф 100 евро. Але, тому що привищив на більш ніж 20 км/г - я получив ПУНКТ в базі данник у Флінсбурзі (місто таке). Так от. Неважливо яка, машина, якій доход. Пункт получить як двірник нашої фірми, так і фрау бундесканцлерін Меркель. Система пунктів всіх уравнюе. Червоне - пункт, сплошна смуга - фото і пункт. Пункти не згорають 3 рокі. Тоб то якщо ви отримали пункт, а наступні 3 рокі не отримували нових пункті - знову 0, але якщо знов пункт отримали - вони накопичуються.
Потім набрав 10 пунктів - приходить лист - будьласка, подбайте про свої справи, авто й на протязі 2 тижднів надішліть нам права ваші, та походіть пішкі пару місяців для початку.
Спіймають без прав - штраф, а от якщо спіймають без прав в той, час коли у вас їх вилучили тимчасово - то може й тюрьма або виправні роботи....
Корочше - майже всі тут дуже обережно (відносно України) їздять. Неважливо які в тебе статки й доходи.
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После введения в Украине таких пунктов, найдутся сограждане, которые за небольшую сумму в американских президентах будут списывать эти пункты прямо в базе: типа минус пункт -500у.е, минус два 900, за опт скидка.
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Судя по фото, показанным на сайте, там нужно не 286 Ч.2 возбуждать, а 115 (Умышленное убийство) Или "мальчик" на рендже был "очень уж хорош и позитивно характеризуется...."???
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може при исполнении кто был
прокурор какой нибудь на задании
а чел под него подставился, не успел вовремя уступить дорогу
помнится был аналогичный случай когда сбэушники в киеве на инфинити убрались
оказывается на задании были, срочно везли на допрос двух ... девушек
но те хоть с собой никого не прихватили, кроме пассажирок
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Верю Вам)))
Бывает и такое.........
Интересы защиты Родины- превыше ФСЕГО)))
Пусть теперь покойный и расхлебывает.........((((
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он "свой" из налоговой, поэтому простить и отпустить.
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понятно
и так везде
в этом плане мы от мордора мало чем отличаемся
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фамилии героя паблика не объявили (наверное еще не установили)
следовательно полиция все таки сомневается что это был он
или скорее всего не исключает того что виновным в ДТП мог бы быть водитель ВАЗа
демократия, суд всё рассудит
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Бедные люди, выезжать на дорогу кашащую пьяным быдлом, в этих жигулях, смерти подобно...
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Чтобы так "шохой" своротить ренджа.............. Тут талант нужен... Или отсутствие "любых тормозов"((( Н.Каховка, я так понимаю, у нас процветающий регион... И парни, в 27 лет, нормально катаются на рейндах.... А тут какой-то "лошара" ( пусть простит меня человек) выехал на трассу..........
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Если программер с 1.5к+ евро то можно насобирать,
РР от 9к стоят,
не в покупке они дорогие, а в сожержании.
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на срок от трех до восьми лет???? за убийство? а поставьте-ка того кто писал этот закон вечерком на "зебре" часика на два...вот тогда и посмотрим на сроки!!
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За ДТП в пьяном состоянии надо лишать водительских прав ПОЖИЗНЕННО.
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В Геммании такие ДТП считаются умышленным убийство.
Сажают пожизненно, а не лишают...
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бухой долбо..б на рэнджэ думал что море высохнет и горы раздвинутся....... 15-ху уроду безопеляционно!! Полиция задержала пьяного водителя Range Rover, пытавшегося сбежать после смертельного ДТП под Новой Каховкой - Цензор.НЕТ 9489
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А чого вони всі прямо через водосховище їдуть, по поліки у воді.
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Зато водитель жигулей не на евробляхе был.
Этож в Союзе делалось, там такая сталь мощная!
Мощная, могут долго вырезать, и излишек этих в виде подушек нету,
Даже подголовников нету, машина огонь ломаться нечему.
Царство небесное.
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Рейндж-Ровер? - виновен водитель Жигуля. Спросите у Зайцевой...
Иначе в стране каганата быть не может.
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виновнику не будет ни какого наказания , вобще , заплатит заставу , и вауля до суда , а там оправдают или условка
а надо бы , сел бухой за руль - 5ку автоматом , попал в дтп бухим с тяжелыми последствиями - ПЖ , и чеб судья ниче не мог изменить
вот такая у нас реальность ,
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