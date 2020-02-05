 Поліція затримала п'яного водія Range Rover, який намагався втекти після смертельної ДТП під Новою Каховкою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонській області, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні вранці, близько 7:40, на об'їзній дорозі Нової Каховки в районі заправки "Шелл" в колону автомобілів, яка рухалася в бік Каховської ГЕС, на великій швидкості врізався джип Range Rover. Позашляховик протаранив крайню машину марки "Жигулі", яка своєю чергою влетіла в мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який рухався попереду.
Водій "Жигулі" загинув на місці, а Range Rover, не зупиняючись, поїхав далі. Поліція затримала винуватця аварії на наступній АЗС.
"За кермом був 27-річний житель Таврійська. Візуально було помітно, що людина перебуває в нетверезому стані. За результатами огляду водія за допомогою алкотестера "Драгер" з'ясувалося, що вміст алкоголю в його організмі становить 1,5 проміле, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму", - йдеться в повідомленні поліції.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Пора и нам такое ввести.
Но опять же, в Швейцарии, поводом для штрафа будет не справка с работы, а тачка на которой совершенно ДТП.
Вводиться система пунктів. От я нещодавно на автобані їхав не швидко 140км/г. а там було 100 обмеження (я дійсно прогавив) - сполах, фотка, штраф 100 евро. Але, тому що привищив на більш ніж 20 км/г - я получив ПУНКТ в базі данник у Флінсбурзі (місто таке). Так от. Неважливо яка, машина, якій доход. Пункт получить як двірник нашої фірми, так і фрау бундесканцлерін Меркель. Система пунктів всіх уравнюе. Червоне - пункт, сплошна смуга - фото і пункт. Пункти не згорають 3 рокі. Тоб то якщо ви отримали пункт, а наступні 3 рокі не отримували нових пункті - знову 0, але якщо знов пункт отримали - вони накопичуються.
Потім набрав 10 пунктів - приходить лист - будьласка, подбайте про свої справи, авто й на протязі 2 тижднів надішліть нам права ваші, та походіть пішкі пару місяців для початку.
Спіймають без прав - штраф, а от якщо спіймають без прав в той, час коли у вас їх вилучили тимчасово - то може й тюрьма або виправні роботи....
Корочше - майже всі тут дуже обережно (відносно України) їздять. Неважливо які в тебе статки й доходи.
прокурор какой нибудь на задании
а чел под него подставился, не успел вовремя уступить дорогу
помнится был аналогичный случай когда сбэушники в киеве на инфинити убрались
оказывается на задании были, срочно везли на допрос двух ... девушек
но те хоть с собой никого не прихватили, кроме пассажирок
Бывает и такое.........
Интересы защиты Родины- превыше ФСЕГО)))
Пусть теперь покойный и расхлебывает.........((((
и так везде
в этом плане мы от мордора мало чем отличаемся
следовательно полиция все таки сомневается что это был он
или скорее всего не исключает того что виновным в ДТП мог бы быть водитель ВАЗа
демократия, суд всё рассудит
РР от 9к стоят,
не в покупке они дорогие, а в сожержании.
Сажают пожизненно, а не лишают...
Этож в Союзе делалось, там такая сталь мощная!
Мощная, могут долго вырезать, и излишек этих в виде подушек нету,
Даже подголовников нету, машина огонь ломаться нечему.
Царство небесное.
Иначе в стране каганата быть не может.
а надо бы , сел бухой за руль - 5ку автоматом , попал в дтп бухим с тяжелыми последствиями - ПЖ , и чеб судья ниче не мог изменить
вот такая у нас реальность ,