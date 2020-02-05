EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  2509  15
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2888) СБУ (5106) Харків (1614) комунальне підприємство (48)

 Чиновник КП "Харківські тепломережі" вимагав 55 тис. грн у мешканця багатоквартирного будинку, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила і затримала за одержання неправомірної вигоди посадовця міського комунального підприємства "Харківські теплові мережі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Службовець разом з колегами із комунального підприємства та чиновниками районних адміністрацій Харкова налагодив систематичне вимагання та одержання грошей від місцевих мешканців за безперешкодне оформлення і видачу документів, необхідних для встановлення індивідуального опалення. Зокрема, задокументовано, що зловмисник вимагав 55 тис. грн з власника житла у багатоквартирному будинку, який планував перейти на автономне опалення.

"Правоохоронці затримали хабарника у його робочому кабінеті під час одержання першого "траншу" у розмірі 20 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому службовцю про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання йому запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших посадовців, можливо причетних до протиправної оборудки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина за 50 тыс. грн взятки чиновнику облсовета пытался провести "тихую федерализацию" Львова, - СБУ

Чиновник КП Харківські тепломережі вимагав 55 тис. грн у мешканця багатоквартирного будинку, - СБУ 01
Чиновник КП Харківські тепломережі вимагав 55 тис. грн у мешканця багатоквартирного будинку, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173943
 
   
 Топ коментарі
 
А Гепа в доле, или он все себе в карман клал? Вопрос риторический, если что
 показати весь коментар
 
а шо такойє "індівідуальнойє отоплєнійє в многокватірном домє"??? Це я можу оставити кватіру на зіму бєз топлєнія - хай сосєді мєня грєют
 показати весь коментар
 
Ну, тут бы я не согласился. Ибо систематическое вымогательство и получение денег от местных жителей за беспрепятственное оформление и выдачу документов.
Можете себе представить, чтобы клерки коммунального предприятия рубили капусту без ведома луДшего? Он бы их на ноль помножил, в луДшем случае
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А Гепа в доле, или он все себе в карман клал? Вопрос риторический, если что
 показати весь коментар
 
 
масштаб нормальний, Харків - місто велике, і за цього недостріленого там добре топлять. Видно, через те, що по багато не беруть. А от мужик тепер собі автономку не скоро поставить, хіба СБУ допоможе...
 показати весь коментар
 
Ну, тут бы я не согласился. Ибо систематическое вымогательство и получение денег от местных жителей за беспрепятственное оформление и выдачу документов.
Можете себе представить, чтобы клерки коммунального предприятия рубили капусту без ведома луДшего? Он бы их на ноль помножил, в луДшем случае
 показати весь коментар
 
 
от ніщєта - взятку лесями!!! Таку куклу тра вєрнацькими заносити
 показати весь коментар
 
 
Служащий или может таки Слуга народа?
 показати весь коментар
 
 
а шо такойє "індівідуальнойє отоплєнійє в многокватірном домє"??? Це я можу оставити кватіру на зіму бєз топлєнія - хай сосєді мєня грєют
 показати весь коментар
 
 
ну так наши хитрожопые граждане так и делают, и потом считают что они так "берут свое с государства", а когда им говоришь что воруют из кармана соседей - плюются от злости.
 показати весь коментар
 
 
У меня знакомые в Дрогобыче именно так и живут.
Им повезло, что когда-то они продавили власти и отказались от центрального отопления.
Теперь у них у каждого котёл, свои батареи - и счета в 5 раз меньше, чем платить по-старому.
Этой зимой они, наверное, вообще не топят. Надо позвонить, спросить.
 показати весь коментар
 
 
йєслі їм і трубу магістральну оставили (а куди ж її діти), то в таку зиму і не тра топити
 показати весь коментар
 
Якщо зовсім не опалювати, то температура не вище 12 град. Так що це просто фантазії. У мене самого такий котел. 150 кубів газу за січень пішло, щоб було 18-18,5.
 показати весь коментар
 
Це означає котел хоче поставити, а в нього за це вимагають гроші.
 показати весь коментар
 
обратите внимание! Собак в оплату НЕ БРАЛ!!! Друг животных!?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору