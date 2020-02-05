 Чиновник КП "Харківські тепломережі" вимагав 55 тис. грн у мешканця багатоквартирного будинку, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Службовець разом з колегами із комунального підприємства та чиновниками районних адміністрацій Харкова налагодив систематичне вимагання та одержання грошей від місцевих мешканців за безперешкодне оформлення і видачу документів, необхідних для встановлення індивідуального опалення. Зокрема, задокументовано, що зловмисник вимагав 55 тис. грн з власника житла у багатоквартирному будинку, який планував перейти на автономне опалення.

"Правоохоронці затримали хабарника у його робочому кабінеті під час одержання першого "траншу" у розмірі 20 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому службовцю про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання йому запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших посадовців, можливо причетних до протиправної оборудки.

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