 Чиновник КП "Харківські тепломережі" вимагав 55 тис. грн у мешканця багатоквартирного будинку, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Службовець разом з колегами із комунального підприємства та чиновниками районних адміністрацій Харкова налагодив систематичне вимагання та одержання грошей від місцевих мешканців за безперешкодне оформлення і видачу документів, необхідних для встановлення індивідуального опалення. Зокрема, задокументовано, що зловмисник вимагав 55 тис. грн з власника житла у багатоквартирному будинку, який планував перейти на автономне опалення.
"Правоохоронці затримали хабарника у його робочому кабінеті під час одержання першого "траншу" у розмірі 20 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому службовцю про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання йому запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших посадовців, можливо причетних до протиправної оборудки.
Можете себе представить, чтобы клерки коммунального предприятия рубили капусту без ведома луДшего? Он бы их на ноль помножил, в луДшем случае
Им повезло, что когда-то они продавили власти и отказались от центрального отопления.
Теперь у них у каждого котёл, свои батареи - и счета в 5 раз меньше, чем платить по-старому.
Этой зимой они, наверное, вообще не топят. Надо позвонить, спросить.