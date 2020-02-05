 Депутату Ірпінської міськради Слюсаренку спалили автомобіль у Коцюбинському. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив сам депутат.
"Не доброго ранку .... те, що залишилося від моєї і сусідської машини ... вночі зателефонувала сусідка і повідомила, що горить мій автомобіль .... потім вогонь перекинувся на інший ... це жесть! За попереднім висновком поліції - навмисний підпал .... ", - написав він.
Як повідомили в ДСНС Київської області, інформація про пожежу приватного легкового автомобіля "Subaru Forester", за адресою: сел. Коцюбинське, вул. Пономарьова надійшла в оперативно-диспетчерську службу Ірпінського регіону 5 лютого о 5:44.
Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що вогнем охоплений легковий автомобіль "Subaru Forester" та "Opel Tigra", який стояв поряд.
Пожежу локалізовано о 6:12 і повністю ліквіовано о 6:28.
Причина займання та збитки від пожежі встановлюються.
Фото: Слюсаренко/Facebook
Шоб она сорок стала стоить - её позолотить надо, и фары от Сваровски поставить.
хотя какая разница
тигру жалко
и туда можно
3 квартири, 3 машини, 2 гаражі, 2 магазини, 1 МАФ, низка рекланих площ - це все у одного депутата Ірпінської міської ради Богдана Слюсаренка. Про це