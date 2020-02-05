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Все про:депутат (1014) Київська область (1109) підпал (292)

 Депутату Ірпінської міськради Слюсаренку спалили автомобіль у Коцюбинському. ФОТОрепортаж

Вранці 5 січня в селищі Коцюбинське згорів автомобіль депутата Ірпінської міськради Богдана Слюсаренка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив сам депутат.

"Не доброго ранку .... те, що залишилося від моєї і сусідської машини ... вночі зателефонувала сусідка і повідомила, що горить мій автомобіль .... потім вогонь перекинувся на інший ... це жесть! За попереднім висновком поліції - навмисний підпал .... ", - написав він.

Депутату Ірпінської міськради Слюсаренку спалили автомобіль у Коцюбинському 01

Як повідомили в ДСНС Київської області, інформація про пожежу приватного легкового автомобіля "Subaru Forester", за адресою: сел. Коцюбинське, вул. Пономарьова надійшла в оперативно-диспетчерську службу Ірпінського регіону 5 лютого о 5:44.

Депутату Ірпінської міськради Слюсаренку спалили автомобіль у Коцюбинському 02

Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що вогнем охоплений легковий автомобіль "Subaru Forester" та "Opel Tigra", який стояв поряд.

Пожежу локалізовано о 6:12 і повністю ліквіовано о 6:28.

Причина займання та збитки від пожежі встановлюються.

Депутату Ірпінської міськради Слюсаренку спалили автомобіль у Коцюбинському 03

Фото: Слюсаренко/Facebook

Депутату Ірпінської міськради Слюсаренку спалили автомобіль у Коцюбинському 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173913
 
 
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Это для простого человека проблема большая...а депутат купит себе новое авто уже прям завтра....
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Да у него в резерве 3 Крузака стоит - бабка перед смертью подарила, всю жизнь бутылки и макулатуру сдавала. Всё для внучка
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предлагаю всем госслужащим сдать автомобили на отдельную стоянку, сжечь централизованно и избавить мир от повторяющихся новостей
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А что палюция имеет право давать такие заключения поджог или не поджог? Да и почему сразу поджог? Когда у простолюдина что то загорается то полюция предполагает все что угодно вплоть до попадания метеорита и инопланетного влияния только не умышленное уничтожение имущества. Особенно когда горят дома селян где олигофрены скупают земли.
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Такая машина стоит 40-50к зелени. Ну откуда у честного депутата такие деньги? А теща себе новый купит завтра
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Она новая стоит 29 тысяч.
Шоб она сорок стала стоить - её позолотить надо, и фары от Сваровски поставить.
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2019-го года до 38000 у.е, 2.5 л., если речь о свежем авто.
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от какой партии депутат был?
хотя какая разница
тигру жалко
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Тигра - ******** машина. Не сама машинка... поняли, кароче
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Ірпінський депутат Слюсаренко: 3 квартири, 3 машини, 2 магазини, 80 тис у.о…- 27 Квітня 2017 0

3 квартири, 3 машини, 2 гаражі, 2 магазини, 1 МАФ, низка рекланих площ - це все у одного депутата Ірпінської міської ради Богдана Слюсаренка. Про це
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