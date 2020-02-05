 Легковик збив насмерть 20-річну дівчину, яка переходила дорогу в недозволеному місці в Києві, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
На місце негайно прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група Головного управління поліції та лікарі "швидкої допомоги".
Правоохоронці опитали водія, а також свідків та очевидців події. Слідчі встановили, що дівчина перебігала дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу і потрапила під колеса автомобіля "Шкода". Від травм потерпіла, 1999 р.н., померла на місці події.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Западло же дойти до зебры? Я таких камикадзе пару штук в день точно вижу. Дойти до регулируемого светофором перехода 10 метров просто западло...
Навіть якшо у вас був би, наприклад, автентичний Додж Рам - то теж є велика вірогідність, шо це іномарка.
Бо половину з них у Мексиці збирають.
що нам до того на чому ти там пересуваєшся у своїх Америках😄
Аа так, тогда іномарка, єтож поньятно, нормально всё напысали.