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 Легковик збив насмерть 20-річну дівчину, яка переходила дорогу в недозволеному місці в Києві, - Нацполіція. ФОТО

На проспекті Романа Шухевича в Києві іномарка збила 20-річну дівчину, яка переходила дорогу в недозволеному місці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

На місце негайно прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група Головного управління поліції та лікарі "швидкої допомоги".

Правоохоронці опитали водія, а також свідків та очевидців події. Слідчі встановили, що дівчина перебігала дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу і потрапила під колеса автомобіля "Шкода". Від травм потерпіла, 1999 р.н., померла на місці події.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Столичному шосе в Києві зіткнулися дві іномарки: одна людина загинула, ще двох госпіталізовано, - ДСНС. ФОТО

Легковик збив насмерть 20-річну дівчину, яка переходила дорогу в недозволеному місці в Києві, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173902
 
 
 Топ коментарі
 
Похоже на то, что тело девушки летело от пешеходного перехода до того места, где лежит. А кого-то уже начали отмазывать
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Поясніть мені значення слова «іномарка»?! -На Цензорі сидять якісь совкові динозаври!
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труп походу лежить на відстані 8 метрів від зебри, а ше ж летів туди... походу "бика" отмазують
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Следователи установили, что девушка перебегала дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода...



Западло же дойти до зебры? Я таких камикадзе пару штук в день точно вижу. Дойти до регулируемого светофором перехода 10 метров просто западло...
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якби десять метрів, то слєдоватєлі установілі би шо дєвушка пєрєбєгала уліцу в ста парсєках от пєрєхода на красний свєт
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труп походу лежить на відстані 8 метрів від зебри, а ше ж летів туди... походу "бика" отмазують
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шо таке "ІНАМАРКА"??? Якась отрижка савєцкава саюза восьмідєсятих гадов, фу!
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усі легковики крім деу ланос чи сенс ~ "іномарки") і то корейські креслення.
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наскільки інформативне те "інамарка", якшо на дорогах "атєчєствєних" ДЕУ Лайнос одна на сотню
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та то совковий мент про "іномарку" написав як джерело новин)
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Поясніть мені значення слова «іномарка»?! -На Цензорі сидять якісь совкові динозаври!
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атєчєствєнний автопром скоро видавіт послєднійє інамаркі с атєчєствєнних дарох - автодор поможет
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"Иномарка" это такое удобное слово с помощью которого нормальные люди могут определить совко быдло, воспринимающее машину не как вещь. а как "идола" и символ принадлежности к классу. И это при том что оно ходит с кредитным телефоном дороже б/у "отєчественного" авто
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пішіходи! в двух шагах от зєбри вас могут убіть бєзнаказанно!
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Якщо в мене Honda, тоді в мене також «іномарка»?
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Звісно.
Навіть якшо у вас був би, наприклад, автентичний Додж Рам - то теж є велика вірогідність, шо це іномарка.
Бо половину з них у Мексиці збирають.
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ти бач, роз'їздився на хондах, прийшов на український хфорум та ще й хизується
що нам до того на чому ти там пересуваєшся у своїх Америках😄
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пішоходи! нада строго попадать "в створ ворот" - ідітє по Зє!брє - там ви в домікє і вам нічєго нє угрожайєт!
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Пачті нічєво. Па харошему счьоту і на зєбрє нєобходімо крутіть галавой в обє сторони.
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от бігла п дєвачка по Зє!брє - йєйо інамарка сбіла би в положенном мєстє
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Похоже на то, что тело девушки летело от пешеходного перехода до того места, где лежит. А кого-то уже начали отмазывать
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детей в школах больше не учат что дорогу нужно переходить а не перебегать?
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а светофор поставить западло в таких местах?
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Шановні іномарководи та вітчизняноавтолюбителі, поясніть мені: чому ви не скидаєте швидкість перед пішохідними переходами?
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"со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева."

Аа так, тогда іномарка, єтож поньятно, нормально всё напысали.
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В любом случае,перед зеброй водитель должен снизить скорость.Не положенном месте.А что.2-3 метра для водителя имеют значение,если он на зебре не видит никого...Это отмазка..
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