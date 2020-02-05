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 Події, Київські новини
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 На Столичному шосе в Києві зіткнулися дві іномарки: одна людина загинула, ще двох госпіталізовано, - ДСНС. ФОТО

На Столичному шосе в Києві, недалеко від санаторію "Конча-Заспа" сталася дорожньо-транспортна пригода, є жертва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба  ДСНС.

5 лютого о 8.00 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про те, що на Столичному шосе, недалеко від санаторію "Конча-Заспа" сталася ДТП.

Як виявилося, ДТП сталася між автомобілями Renault і Jeep. В результаті зіткнення, водій автомобіля Renault загинув на місці. За допомогою гідравлічного інструмента рятувальники дістали тіло чоловіка з понівеченого автомобіля.

На Столичному шосе в Києві зіткнулися дві іномарки: одна людина загинула, ще двох госпіталізовано, - ДСНС 01

Фото: пресслужба ДСНС

На жаль, є і постраждалі: водій автомобіля Jeep і жінка-пасажир автомобіля Renault госпіталізовані.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗІЛ збив на смерть жінку на пішохідному переході в Києві: водій хотів утекти. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173869
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, для автора Жигули до сих пор - отечественная машина, наверное.
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А какова вероятность столкновения не иномарок?
Искал в новостях, за последние 15 лет "столкнулись два Запорожца". Нет таких!
Отсюда вывод: "Запорожец, самый безопасный автомобиль"!.
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Сколько снега в Киеве!!! А у нас днём +26! Примула, анютины глазки, крокусы, камелия, мимоза. Цветут.
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Ну, для автора Жигули до сих пор - отечественная машина, наверное.
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На Столичном шоссе в Киеве, недалеко от санатория "Конча-Заспа" произошло дорожно-транспортное происшествие, есть жертва Источник: https://censor.net.ua/p3173869
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шось з комами не так
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та інструмєнтамі:

С помощью гидравлического инструментe Источник: https://censor.net.ua/p3173869
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В результате столкновения, водитель автомобиля Renault погиб на месте. Источник: https://censor.net.ua/p3173869
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ріпартьор з ночі не очухався, чи вже зранку хильнув
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А какова вероятность столкновения не иномарок?
Искал в новостях, за последние 15 лет "столкнулись два Запорожца". Нет таких!
Отсюда вывод: "Запорожец, самый безопасный автомобиль"!.
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Але, гараж? Позвіть редактора На Столичному шосе в Києві зіткнулися дві іномарки: одна людина загинула, ще двох госпіталізовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 319 до телефона.
Як зрозуміти при одному загиблому у цьому ДТП таку фразу: "К сожалению, есть и пострадавшие: водитель автомобиля Jeep и женщина-пассажир автомобиля Renault госпилизировали" ?
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