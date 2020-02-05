 На Столичному шосе в Києві зіткнулися дві іномарки: одна людина загинула, ще двох госпіталізовано, - ДСНС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

5 лютого о 8.00 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про те, що на Столичному шосе, недалеко від санаторію "Конча-Заспа" сталася ДТП.

Як виявилося, ДТП сталася між автомобілями Renault і Jeep. В результаті зіткнення, водій автомобіля Renault загинув на місці. За допомогою гідравлічного інструмента рятувальники дістали тіло чоловіка з понівеченого автомобіля.

Фото: пресслужба ДСНС

На жаль, є і постраждалі: водій автомобіля Jeep і жінка-пасажир автомобіля Renault госпіталізовані.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.

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