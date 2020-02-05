 Чотирьох офіцерів-спецпризначенців ФСБ РФ ліквідовано в Сирії. ФОТО

За повідомленням телеграм-каналу Baza, автомобіль співробітників ФСБ підірвався на фугасі, пасажири зазнали поранень і були захоплені. Пізніше їх знайшли застреленими, передає Цензор.НЕТ.
Усі четверо загиблих - офіцери управлінь "С" і "К". Телеграм-канали, пов'язані з російськими силовиками, наводять їхні імена і звання: майор Руслан Гімадієв, лейтенант Всеволод Трофімов, майор Булат Ахматьянов, капітан Дмитро Мінов.
На сторінці групи розслідувачів Conflict Intelligence Team опубліковано фотографії траурних портретів співробітників Центру спеціального призначення ФСБ. Де зроблені ці знімки, не вказується. У всіх стоїть одна дата смерті - 1 лютого 2020 року - і вказано, що вони загинули "під час виконання спеціальних завдань у Сирійській арабській республіці".
"3 лютого в майора Булата Ахматьянова народилася дочка. Але він її ніколи не побачить. Офіцер Центру спеціального призначення ФСБ загинув у Сирії за два дні до народження дівчинки - 1 лютого. Без батька залишилися і двоє старших дітей 33-річного майора Ахматьянова. По двоє дітей і в сім'ях 42-річного майора Руслана Гімадієва, 35-річного капітана Дмитра Мінова, 36-річного лейтенанта Всеволода Трофімова. Усі вони служили в ЦСП ФСБ і теж загинули 1 лютого в Сирії", - пише Новая газета.
"За версією, яка поширилася в сирійських проурядових ЗМІ і російських соціальних мережах, російські офіцери загинули на околицях сирійського міста Алеппо. Стверджувалося, що противники Асада нібито направили в місто чотири бронеавтомобілі з нібито терористами-смертниками, підрив яких мав стати сигналом для наступу і прориву в районах блокпостів, що обороняються підрозділами сирійської армії, підконтрольної Асаду. Одночасно почався мінометно-артилерійський обстріл, під час якого нібито і був поранений майор Ахматьянов. Троє офіцерів ФСБ евакуювали пораненого товариша і повернулися на позиції, де потрапили під перехресний вогонь. Ця частина Алеппо була зайнята бойовиками - витягти тіла загиблих вдалося лише через п'ять годин. Ця версія мало схожа на правду. Загиблі служили в ЦСП ФСБ і становили снайперські пари. Мінов і Гімадієв - в управлінні "К" ЦСП, Ахматьянов і Трофімов - в управлінні "С". Абревіатура "К" - позначення підрозділу, що спеціалізується на спецопераціях на Кавказі. "С" - позначення управління спеціальних операцій, що займається ліквідацією та затриманням терористів. Загиблі були фахівцями найвищого класу, і використовувати їх для якісного посилення підрозділів сирійської армії, які ведуть локальні бої, - все одно що на посилення мотострілкової роти виділяти комплекс "Кинжал" з ядерною зброєю. Сумніви підсилюють і офіційні повідомлення генерал-майора Юрія Боренкова, керівника Центру з примирення ворогуючих сторін у Сирії (ЦПВС). 2 лютого ЦПВС поширив повідомлення, в якому не було жодного слова про яке-небудь серйозне бойове зіткнення на околицях Алеппо. Але була представлена докладна інформація про порушення "режиму припинення бойових дій з боку незаконних збройних формувань" в Ідлібській зоні деескалації, з перерахуванням усіх населених пунктів, які були обстріляні. До списку із 32 сіл і містечок увійшли і населені пункти провінції Алеппо - наприклад, Сараф, Мукатталь, Нахшебба, Ель-Арейм, Ардаш-даг та інші. І ні слова ні про "терористів-смертників", ні про "загони бойовиків", які атакували позиції сирійських урядових військ. Хоча, як правило, ЦПВС не забуває згадати у своїх звітах про такі інциденти", - пише видання.
"Але чотири офіцери ЦСП ФСБ загинули. І за інформацією наших джерел, загинули не в бою під Алеппо, а на околицях Латакії, повністю контрольованої проурядовими військами. Латакія давно вважається відносно спокійною територією. Однак офіцери ФСБ потрапили в засідку саме тут. Нападники точно знали маршрут, яким снайперські групи ЦСП поверталися в місто, і заклали фугас, привівши його в дію дистанційно, коли бронеавтомобіль з росіянами опинився над місцем закладки. Контужених офіцерів добивали пострілами впритул - у серце і в скроню. Саме тому в Росію загиблих відправили в закритих трунах. Виникає питання: що робили в Сирії (саме в провінції Латакія) снайперські групи ЦСП, тим паче, що, за відомостями наших джерел, офіцери перебували в так званому "легендованому відрядженні" - тобто не під своїми справжніми іменами? До речі, про те, що вони перебувають на спецзавданні, мало хто знав – зокрема лише кілька сирійців. Можливо, офіцерів зрадили. І зрадили "з метою ескалації війни", - уточнив наш співрозмовник. За версією наших джерел, на турецько-сирійському кордоні, в районі міста Касаб, готувалася зустріч вищих керівників Сирії і Туреччині. І Сирія запросила в Росії допомоги в гарантуванні безпеки цієї зустрічі. Для виконання цього завдання і були направлені до Сирії майори Ахматьянов і Гімадієв, капітан Мінов і лейтенант Трофімов. І в засідку вони потрапили, коли поверталися з рекогностування місцевості. Те, що направили саме цих офіцерів ФСБ, - не випадковість. У січні це було вже їхнє друге відрядження до Сирії. На початку року вони брали участь у гарантуванні безпеки візиту в Дамаск президента Росії. Якщо інформація про засідку, в яку потрапили офіцери ФСБ, відповідає дійсності, виникає припущення: вбивство було цілеспрямованим - комусь необхідно було зірвати турецько-сирійські переговори. І з огляду на останні новини із Сирії, провокація вдалася. У ніч на 3 лютого сирійська армія відкрила артилерійський вогонь по підрозділах турецьких військ в Ідлібській зоні. Загинули шестеро осіб, ще семеро турецьких військових зазнали поранень. Імовірно, що наказ на відкриття вогню і на ліквідацію офіцерів ЦСП ФСБ був відданий з одного центру - "партії війни" в оточенні Башара Асада. І сьогодні про жодні переговори, схоже, не може бути й мови", - розповідає російське видання.
(четыре признала русня)
случилось это 1 февраля, подорвали бронеавтомобиль
вытащили оттуда 4 снайперов и 1 спеца, сфотографировали их
а потом расстреляли... но так как в интернет попало только 4 фотки
русня их и признает погибшими, а остальное как всегда гостайна...
наверняка в наших краях отметились
да и нашим пацанам легче будет если шо
ну шо, опять соснул? падла))
либо не совсем пупок
От кармы не убежишь...даже в далеких Сириях она тебя найдет...и полюбит между булок...
Нормально, минус 4 шакала)))
А Муссолини с Путиным? Как же я ненавижу совков то.
- всем известно шо землю создал Бок(ага, и "твердь" тоже, а земле 7000 лет, а кости динозавров сотона подкладывает?), при этом ссущество держит в лапах Айфон, хотя должно было бы приглядывать за рабами, либо быть рабом(если оно гой).
Ну и как это воспринимать то? Комми очень много взяли от попов. Даже ГлавМощ на Кровавой площади имеется
Причем тут Бог и 7 тысяч лет?
Бог - отец Христа. Христу сейчас было бы 2020 лет.
Шот не припомню, шоб хоть где-то указывался возраст Бога.
Шот не припомню, шоб хоть где-то указывался возраст Бога.\\\\\\\\\\\\\\
Вот, о чем, собственно говоря, я и...... говорю
1. Откуда ты взял 7 тысяч лет?
2. Какие есть противоречия версии создания Земли Богом с его возрастом, если у него просто нет возраста (и прописки тоже, если что)?
Верить или не верить - дело твое. Но аргументация у тебя здорово хромает.
2. оди помолись.
3. о б*же.... я надеюсь шо ты так "троллишь".
4. Доктор, мы его.... да ладно, перекур..
Метод вычисления возраста Бога по совокупности возрастов тех, кто о нем говорил/писал - это очень остроумно. Еще остроумнее, чем считать количество людей в Украине по сим-карточкам.
Ты делаешь вывод о несуществовании Бога в додинозавровые времена по тому, что об этом не сообщили динозавры?
Любознательность твоя, не простирается на математику.
Я делаю вывод, "там так и написано" - "соврал раз - соврешь и впредь".
Вот и все. И ты бы должен в принципе спросить у верунов - как так шо судя по высерам, миру, получается около 6700 лет то.
Вот о чем, для начала, я "агностику" и указал, над чем надо бы подумать.
Ну и бонус - фараонов имен - тупо скромно не указали, хотя ученые исследовали кто где и сколько правил. Подумай над этим. Да там в тыщу раз больше зашкваров, каждый из которых, человека вменяемого, заставит просто послать эту чушь куда подальше.
Твари поперлись х.з. куда по приказу Главаря террористов мира, ВНЕЗАПНО подохли..... но у них остались детки оказывается
Надеюсь что в школе деток будут гонять со словами: "Пирамидку хочешь?"(Кобзон любил пирамидки))))
Дедушка Эрдоган перекрутит через мясорубку еще не одну сотню козломордых вояк...за недавний удар рос авиации по турецкой колоне...
Технику в счет не беру...
Эрдоган явно не ЗЕленое ссыкло. Ополчение и турецкие из там неты сразу же начали свето представление для руссо туристов...
Правозащитная мониторинговая организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает о новом столкновении между американскими и российскими военными на северо-востоке Сирии.
По сведениям SOHR, 4 февраля в районе деревни Карки-Лаки, восточнее сирийского города Аль-Камышлы (рядом с турецкой границей), американские военные перехватили российские армейские автомобили, следовавшие в сторону границы с Ираком.
Сообщается также, что 3 февраля американские военные вертолеты были подняты в воздух на перехват российских вертолетов на северо-востоке Сирии. Ранее автомобили российской военной полиции на трассе М4 объехали американский контрольно-пропускной пункт, после чего американские вертолеты были подняты в воздух для того, чтобы предупредить российских военных о необходимости вернуться.
В течение последних недель SOHR отмечал, что стычки российскими и американскими военнослужащими участились. Очевидно, что действия подразделений РФ и США в Сирии не согласовываются, что может привести к серьезным столкновениям.
Жирный лайк сирийскому ополчению!
возвращайся в свой сказочний лес
Зачем нам, поручик, чужая земля?