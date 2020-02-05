 Діяльність онлайн-казино з доходом в $1 млн на місяць викрили в Києві, - кіберполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації кіберполіції України.

Встановлено, що від початку 2019 року фігуранти, прикриваючись законною діяльністю у сфері ІТ-розробок, організували роботу офісів у місті Київ. В офісах працював штат спеціалістів, які створили та адміністрували низку онлайн-казино. Також зловмисники зареєстрували інтернет-платформу для залучення партнерів та гравців.

Протиправна діяльність поширювалася у мережі, як для українського ринку, так і для Європи, Австралії та США. Місячний прибуток становив мільйон доларів.

Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили 54 системні блоки та 27 ноутбуків, на яких інстальовано програмне забезпечення для надання незаконних послуг через онлайн-казино. Також вилучено чотири жорстких диски, флеш-накопичувачі та документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Також спеціалістам кіберполіції в ході огляду комп’ютерів, що були в офісі компанії, вдалося розшифрувати закриптовані жорсткі диски. Це дало змогу отримати інформацію про розробку програмного забезпечення для роботи платформи онлайн-казино, інсталяції віртуальних платіжних терміналів тощо. Вилучене направлено для проведення експертиз.

Встановлено, що організаторами протиправної діяльності є троє осіб 1979, 1983 та 1986 років народження. Вирішується питання про оголошення їм про підозру у скоєнні злочину за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до незаконної діяльності.

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