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Все про:Конгрес США (363) Трамп (2155) Ненсі Пелосі (10)

 Спікерка Палати представників США Пелосі розірвала текст промови Трампа після його виступу в Конгресі. ВІДЕО+ФОТО

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі демонстративно розірвала аркуш з промовою президента Дональда Трампа після його виступу в Конгресі зі щорічним зверненням "Про стан справ у країні".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє АР.

"Тільки-но президент Дональд Трамп закінчив свій виступ "Про стан справ у країні", спікерка палати Пелосі навпіл розірвала аркуш, на якому промова була надрукована", - йдеться в повідомленні.

Спікерка Палати представників США Пелосі розірвала текст промови Трампа після його виступу в Конгресі 01
Фото: Alex Wroblewski / Global Look Press

Тільки-но президент США закінчив свій виступ, Ненсі Пелосі, що була за спиною Трампа, у всіх на очах порвала текст промови, який президент віддав їй на самому початку, не потиснувши простягнутої руки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США проведе сьогодні фінальне голосування щодо імпічменту Трампу

За словами демократки, цей вчинок ще був "ввічливим, враховуючи наявні альтернативи".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у вівторок, 4 лютого, виступив у Конгресі США зі зверненням про стан справ в країні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173844
 
 
 Топ коментарі
 
Как только президент США закончил свое выступление, находившаяся за спиной у Трампа Нэнси Пелоси у всех на глазах порвала текст речи, который президент отдал ей в самом начале, не пожав протянутой руки.Источник: https://censor.net.ua/n3173844

Не пожать протянутую руку, это верх хамства.
Он что к маланкиной маме на блины пришел??!
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хммм.. а у нас диджитализация на марше и от бумаги отказываются..
любопытно, как депитуты будут рвать свои планшеты, после выступления Зеленского с ежегодным посланием..
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Я так понимаю, что как не пытаться демократы, а с импичментом не особо выходит.
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і шо я тобі скажу..-бросьті ваших ґлупастєф!! Спікерка Палати представників США Пелосі розірвала текст промови Трампа після його виступу в Конгресі - Цензор.НЕТ 8794
ВСЕ ЙДЕ ДО ІМПИЧМЕНТА і не сподівайся що хтось поведьтся на тупу хуцпу Спікерка Палати представників США Пелосі розірвала текст промови Трампа після його виступу в Конгресі - Цензор.НЕТ 5073
Людство спостерігає фініш панування марамоів Спікерка Палати представників США Пелосі розірвала текст промови Трампа після його виступу в Конгресі - Цензор.НЕТ 8123
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хммм.. а у нас диджитализация на марше и от бумаги отказываются..
любопытно, как депитуты будут рвать свои планшеты, после выступления Зеленского с ежегодным посланием..
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Как только президент США закончил свое выступление, находившаяся за спиной у Трампа Нэнси Пелоси у всех на глазах порвала текст речи, который президент отдал ей в самом начале, не пожав протянутой руки.Источник: https://censor.net.ua/n3173844

Не пожать протянутую руку, это верх хамства.
Он что к маланкиной маме на блины пришел??!
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це ж типова ХУЦПА шлємазла, який себе "найрозумнішим б*гообраним" вважає. Спікерка Палати представників США Пелосі розірвала текст промови Трампа після його виступу в Конгресі - Цензор.НЕТ 1009
МЕНТАЛЬНА різниця між клоунами з мішпухі"сваі люді" та ЛЮДЬМИ стає непереборної Спікерка Палати представників США Пелосі розірвала текст промови Трампа після його виступу в Конгресі - Цензор.НЕТ 1009
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)) мда уж, модератор чистит со скоростью электровеника .
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хорошо что ещё на загавкала как Гиллари
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Кстати, очень богатая дамочка. Папа много денег зработал.
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А биографию срампа, прежде чем за него голосовать, не читали?
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Ого! Як всі форумські кацапи одностайні у підтримці Трампа...
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і не тільки кацапи а й ашкєназі-пропукінці... ЩО Й НЕ ДИВНО!!
бо з пукіна(шаломова) "кацап" як з поросячого хвоста-краватка
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З ашкеназі не все чорно-біло. У кожного народу є свої виродки. Подивіться, скільки колаборантів серед українців - у процентному відношенні набагато більше, ніж виродків серед євреїв.
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К сожалению Вы правы. Выродков среди евреев проще отличать - они все иудейской веры, а выродков среди украинцев можно заметить только после их подлых поступков. Но это обьяснимо - более 300 лет лучших украинцев уничтожали , а худшие оставлялись. Но придет ВИРУС и все выправит по всему миру.
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Какая глупость. Трудно было порвать до выступления?
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Прочитала, послушала - показала свое отношение... логично ))
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Красунчик Трамп робить усе вірно, якщо у демо..., перепрошую, - лєваків, так моцно підгоряє. Браво!
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Демократи США не є "лівими" прокамуняцькими... а те що від трампа фашизмом=сіонізмом тхне -ФАКт медичний. Спікерка Палати представників США Пелосі розірвала текст промови Трампа після його виступу в Конгресі - Цензор.НЕТ 4155
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Видели, как ЮВ раскидывала бумаги законопроекта на аграрном комитете? Вот и у США своя Тимошенко есть )
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Не знаю у кого как , а у меня фамилия - Трамп , уже вызывает аллергию . Как и фамилия кацапсячего *********** .
Биба и Боба - два ....ба .!! .
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Тю на вас. Після акту грання_болтом_по _роялю така "постная х*йня" як ця світлина, не повинна була чіпляти місцевий електорат взагалі.
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