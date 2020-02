 Спікерка Палати представників США Пелосі розірвала текст промови Трампа після його виступу в Конгресі. ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє АР.

"Тільки-но президент Дональд Трамп закінчив свій виступ "Про стан справ у країні", спікерка палати Пелосі навпіл розірвала аркуш, на якому промова була надрукована", - йдеться в повідомленні.



Фото: Alex Wroblewski / Global Look Press

Тільки-но президент США закінчив свій виступ, Ненсі Пелосі, що була за спиною Трампа, у всіх на очах порвала текст промови, який президент віддав їй на самому початку, не потиснувши простягнутої руки.

За словами демократки, цей вчинок ще був "ввічливим, враховуючи наявні альтернативи".

As President Trump finished his State of the Union address, Nancy Pelosi was seen ripping up a copy of the President’s speech #SOTU https://t.co/W57vF21CVd pic.twitter.com/a1JeZFGsJR